Konkurs stawia na uważność i odpowiedzialność

Tegoroczna edycja konkursu Young Design zachęca młodych twórców do spojrzenia na projektowanie jako narzędzie realnej zmiany. Organizatorzy poszukują projektów wynikających z obserwacji codziennych potrzeb – takich, które poprawiają komfort życia, wzmacniają relacje społeczne i uwzględniają odpowiedzialność środowiskową. Szczególnie cenione będą rozwiązania uwzględniające różnorodność użytkowników, trwałość produkcji i zrównoważone podejście do projektowania.

Konkurs otwarty jest dla studentów oraz absolwentów kierunków projektowych do 35. roku życia. Young Design ma stać się przestrzenią dla osób, które potrafią patrzeć uważnie, zadawać trafne pytania i szukać przemyślanych odpowiedzi, tworząc projekty mające znaczenie dla ludzi, otoczenia i przyszłości.

Terminy, nagrody i prezentacje finalistów

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 marca do 12 maja 2026 r. do godziny 23:59 poprzez formularz dostępny na stronie konkursu. Projekty powinny odpowiadać na temat tegorocznej edycji – „Uważność na…”.

Lista finalistów zostanie ogłoszona do 20 maja, a prezentacje przed Kapitułą Stypendialną odbędą się online 26 maja. Laureat zostanie wyłoniony podczas Gali Finałowej 18 czerwca w Warszawie i otrzyma Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 30 tys. zł, przeznaczone na rozwój zawodowy i edukacyjny. Finałowe prace będą również prezentowane na wystawie pokonkursowej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego od 18 czerwca do 31 lipca 2026 r.

