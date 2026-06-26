Z Białej Podlaskiej do Warszawy w godzinę

Najbardziej odczuwalną zmianą dla kierowców jest radykalne skrócenie czasu podróży. Dotychczasowy przejazd starą dwójką (DK2) z Białej Podlaskiej na przedmieścia Warszawy był drogą przez mękę, trwającą często kilka godzin. Dziś ten sam dystans samochód osobowy pokonuje w nieco ponad 60 minut.

Inżynierowie wskazują również na szerszy kontekst - licząca 630 km trasa z Białej Podlaskiej aż do zachodniej granicy państwa w Świecku jest teraz możliwa do pokonania w zaledwie 5 godzin. To spora zmiana komfortu, która sprawia, że wschód Polski staje się realną alternatywą inwestycyjną dla firm z całej Europy.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Strabag i Intercor budowały A2 od Siedlec po Łukowisko

Nowo oddany fragment to efekt pracy dwóch gigantów budowlanych. Odcinek Siedlce Południe - Malinowiec o długości blisko 19 km realizowała firma Strabag, a wartość tej inwestycji opiewała na niemal 589 mln zł. Z kolei 20-kilometrowy fragment Malinowiec – Łukowisko, wyceniony na 389 mln zł, budowała firma Intercor.

Ważnym punktem na mapie tej inwestycji jest węzeł Łukowisko. To właśnie tutaj A2 przecina się z powstającą drogą ekspresową S19, znaną szerzej jako Via Carpatia. Choć obecnie węzeł funkcjonuje w układzie tymczasowym, zjazd na DK19 pozwala kierowcom na płynną kontynuację podróży w kierunku Lublina czy Białegostoku. Docelowy układ węzła, łączący obie kluczowe trasy szybkiego ruchu, zostanie ukończony już w przyszłym roku.

Miliardy z Unii i impuls dla gospodarki

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy to projekt o gigantycznej skali finansowej. Całość trasy od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej kosztowała blisko 4,6 mld zł, z czego ponad połowę (2,5 mld zł) sfinansowała Unia Europejska. Środki płynęły z kolejnych programów operacyjnych, w tym najnowszego FEnIKS, co pozwoliło na sprawne połączenie stolicy najpierw z Mińskiem Mazowieckim (2012 r.), potem z Siedlcami (2024 r.), aż po dzisiejszy finał w Białej Podlaskiej.

Dla architektów krajobrazu gospodarczego regionu autostrada to przede wszystkim magnes na inwestycje. Wzdłuż trasy E30 już teraz wyrastają nowoczesne centra dystrybucyjne i magazynowe. Lepsze skomunikowanie zyskał również suchy port w Małaszewiczach oraz Bialska Podstrefa Ekonomiczna, co w perspektywie obronnej i logistycznej ma znaczenie strategiczne dla całego państwa.

Budowa A2 do granicy państwa

Otwarcie odcinka do Łukowiska nie kończy prac na wschodzie. Autostrada A2 tymczasowo kończy swój bieg na węźle Biała Podlaska, ale kolejne etapy są już w fazie realizacji. Trwają prace nad ponad 25-kilometrowym fragmentem, który za trzy lata doprowadzi kierowców do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. Dzięki specjalnej drodze celnej ruch ciężarowy zostanie oddzielony od osobowego, co usprawni odprawy na granicy z Białorusią.

Warto również pamiętać o zmianach w oznakowaniu - wraz z otwarciem autostrady, dotychczasowa droga krajowa nr 2 na odcinku do Białej Podlaskiej zmieniła swoją nazwę na DK92. Dla kierowców podróżujących turystycznie udostępniono także nowe pary MOP-ów (Miejsc Obsługi Podróżnych), m.in. w Kolonii Sitnik, a kolejne w Ługach Wielkich zostaną otwarte już w lipcu.

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