Tunel średnicowy w Łodzi

Tędy wiedzie droga do letnich kurortów nad Bałtykiem

Choć sieć dróg ekspresowych w Polsce rośnie w oczach, to właśnie S6 jest uznawana za komunikacyjny kręgosłup północnej części kraju. To tędy wiedzie droga do najpopularniejszych letnich kurortów, jak Łeba, Ustka czy Darłowo. Obecnie uwaga drogowców i turystów skupiona jest na 40-kilometrowym fragmencie S6 od Leśnic do obwodnicy Słupska. To była ostatnia „dziura” na mapie pomorskiej S6, której załatanie sprawiło, że Szczecin i Gdańsk stały się sobie bliskie jak nigdy dotąd. Kierowcy i turyści planujący tegoroczne wyjazdy nad Bałtyk mogą już zacierać ręce. Budowa ważnych odcinków drogi ekspresowej S6, nazywanej od marca 2025 roku oficjalnie Trasą Kaszubską (Kaszëbskô Darga) wkroczyła już w decydującą fazę.

26 czerwca 2026 roku otwarto cały budowany odcinek S6 na Pomorzu.

Betonowa ekspresówka na północy - S6

Budowa drogi ekspresowej S6 na Pomorzu to inwestycja ciekawa także z powodu nawierzchni, jaką ma ta trasa. Na dwóch odcinkach S6 ma bowiem nawierzchnię w technologii betonowej, podobnie jak niektóre odcinki autostrad. Na drogach ekspresowych zazwyczaj stosuje się nawierzchnie bitumiczne, choć jest kilka przypadków odstępstw od tej reguły, pomorska S6 jest jednym z nich.

Na zastosowanie betonu zdecydowali się wykonawcy, realizujący trasę S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik (NDI) oraz z Bobrownik do Skórowa, gdzie za zadanie odpowiadała firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

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Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S6

29 kwietnia 2026 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie udostępniła do ruchu odcinek drogi ekspresowej S6 między Leśnicami a Bożepolem Wielkim. Mowa o 22 kilometrach nowoczesnej trasy. Fragment trasy łączący Leśnice z Bożepolem Wielkim, wybudowany przez firmę Budimex, od początku wyróżniał się najszybszym tempem prac. Nowa droga to coś więcej niż komfortowa jazda – to kluczowa obwodnica Lęborka, która likwiduje dotychczasowy zator komunikacyjny na trasie nad morze, ułatwiając dojazd do Łeby i Ustki.

W budowie były wtedy jeszcze odcinki trzy inne odcinki. 26 czerwca 2026 roku - wszystkie zostały oddane do ruchu.

Słupsk - Bobrowniki, liczący około 16 kilometrów. Ten odcinek budowała firma NDI i NDI Sopot. W ramach inwestycji powstały dwa węzły drogowe - Budy i Bobrowniki oraz MOP o funkcji komercyjnej w Paprzycach (po obu stronach). Dodatkowo powstał Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Stanęła tam jedna estakada, 15 przejść dla zwierząt i 7 wiaduktów.

Kolejny, 13-kilometrowy odcinek Bobrowniki - Skórowo budowała Aldesa. Także jest betonowy. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej wybudowano dwa węzły drogowe Rzechcino i Skórowo, 10 przejść dla zwierząt i 5 wiaduktów. Będzie tam też MOP Jeziorka I.

Trzeci z odcinków Skórowo - Leśnice, liczy niespełna 11 kilometrów długości. Wykonawcąbył Intercor. Powstał tu jeden węzeł – Leśnice, 14 przejść dla zwierząt i 11 wiaduktów. Będzie tam także MOP Darżewo.

Po oddaniu trasy do ruchu, przez jakiś czas będą tam obowiązywały ograniczenia prędkości do 100 kilometrów na godzinę. Trasa biegnie momentami pzrez kompleksy leśne i tereny zamieszkałe pzrez dziką zwierzynę, stąd ograniczamy prędkość, by dzikie zwierzęta przyzwyczaiły się do tego, że tak ruchliwa trasa tu powstała - mówi Mateusz Brożyna, rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA.

W 3,5 godziny z Gdańska do Szczecina

Jaka jest nowa trasa S6 biegnąca z Trójmiasta do Szczecina? Na pewno bardziej komfortowa dla kierowców i o wiele szybsza niż obecnie używana DK6. To nowoczesna dwupasmówka, bez jednopoziomowych skrzyżowań, pełna nowoczesnych obiektów inżynierskich, węzłów, estakad, wiaduktów i przejść dla zwierząt. Dla przeciętnego urlopowicza najważniejszy jest czas. Po otwarciu ostatniego fragmentu, podróż z Gdyni do Słupska zajmie zaledwie 1 godzinę i 20 minut, a dojazd z Trójmiasta do Świnoujścia skróci się do około 3,5 godziny. Co ciekawe, Berlin stanie się dla mieszkańców Pomorza idealnym kierunkiem na weekendowy wypad, ponieważ do stolicy Niemiec dojedziemy z Gdyni w mniej niż 5 godzin.

Skorzystają jednak nie tylko turyści. S6 to strategiczny szlak łączący porty w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku oraz kluczowa część europejskiej trasy Via Hanseatica, biegnącej od Lubeki aż do Rygi. Droga ma też znaczenie obronne (baza w Redzikowie) i energetyczne – GDDKiA już przygotowuje specjalny, 26-kilometrowy łącznik od S6 do przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie, który ma być gotowy w 2028 roku.

Trasa Kaszubska z tablicami regionalnymi

Dodajmy jeszcze, że Trasa Kaszubska to nie tylko asfalt i beton, to także hołd dla regionalnej tożsamości. Na odcinku między Gdynią a Bożepolem Wielkim stanęło już 12 dwujęzycznych, polsko-kaszubskich tablic, a docelowo w obu nadmorskich województwach będzie ich aż 52. To unikalny w skali kraju projekt, który ma przypominać podróżnym o głębokich korzeniach Pomorza.

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Budowa S6 na Pomorzu kosztowała prawie 3 mld zł

Łączny koszt budowy pomorskiego odcinka od Słupska do Bożepola to blisko 2,9 mld zł, z czego niemal połowę pokryło unijne dofinansowanie. To gigantyczna inwestycja, która sprawi, że nadchodzące lato będzie pierwszym, w którym polskie wybrzeże naprawdę stanie przed nami otworem,. Do zakończenia całej „szóstki” brakować będzie jedynie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która obecnie jest na etapie przetargu.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Mapa przebiegu S6, na czerwono odcinki w budowie