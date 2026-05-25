Sieć hoteli Gołębiewski to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i największych przedsięwzięć hotelarskich w Polsce. Założona przez Tadeusza Gołębiewskiego (1943–2022) sieć wyróżnia się monumentalną skalą obiektów. W maju 2026 roku sieć obejmuje pięć głównych obiektów, otwieranych od 1991 roku.

Hotel Gołębiewski Mikołajki (1991)

Pierwszy i symboliczny obiekt sieci powstał na Mazurach, nad Jeziorem Tałty w Mikołajkach. Tadeusz Gołębiewski kupił w 1989 roku teren z popadającym w ruinę Domem Turysty i w 1991 oddał do użytku zupełnie nowy hotel. Była to odważna inwestycja w czasach transformacji ustrojowej – jeden z pierwszych wielkich prywatnych hoteli w Polsce po 1989 roku. Początkowo liczył ok. 300 pokoi, ale systematycznie rozbudowywany osiągnął imponujące rozmiary.

Obecnie hotel dysponuje około 680–689 pokojami (w tym apartamentami), oferując miejsca dla ponad 1300–1330 gości jednocześnie. Powierzchnia eventowa wynosi ok. 9000 m², z możliwością organizacji wydarzeń dla 2500 uczestników. Kompleks obejmuje rozległy park wodny Tropikana, baseny zewnętrzne, centrum SPA, klub jeździecki i bezpośredni dostęp do jeziora. To klasyczny przedstawiciel „gołębiewskich” gigantów – masywna bryła z bogatym zapleczem rekreacyjnym.

Autor: Piotr Marynowski/ CC BY-SA 3.0

Hotel Gołębiewski Białystok (1999)

Drugi hotel sieci otwarto w stolicy Podlasia. Gołębiewski odkupił w 1998 roku od Orbisu obiekt w stanie surowym w centrum miasta (ul. Pałacowa) i ukończył go w 1999 roku. Inwestycja miała przyciągnąć gości biznesowych oraz turystów z Białorusi i wschodniej Polski. Jest to najmniejszy obiekt w sieci, ale wciąż imponujący jak na standardy miejskie.

Hotel oferuje ok. 200–218 pokoi, zapewniając miejsca noclegowe dla około 500 gości. Posiada aquapark, strefę SPA i sale konferencyjne (w tym kongresową na 900 osób). Położony blisko Pałacu Branickich, łączy funkcje biznesowe z rekreacyjnymi.

Autor: Henryk Borawski/ CC BY-SA 3.0

Hotel Gołębiewski Wisła (2003)

Trzeci obiekt powstał w Beskidach. W 2002 roku przedsiębiorca kupił od spółdzielni Gromada niedokończony hotel w Wiśle i ukończył go wiosną 2003 roku. Położony na zboczu Bukowej, nad brzegiem Wisły, oferuje spektakularne widoki na góry. Budowa nie obyła się bez kontrowersji (m.in. zasypanie koryta Małej Wisły).

Obiekt dysponuje ok. 560–567 pokojami (w tym studiami i apartamentami), co przekłada się na pojemność ponad 1100–1120 miejsc noclegowych. Łączna powierzchnia eventowa to ok. 6500 m², z możliwością obsługi do 1200–1400 osób na wydarzeniach. Hotel słynie z widoków, aquaparku, spa i bliskości szlaków górskich.

Autor: Marek Mróz/ CC BY-SA 4.0

Hotel Gołębiewski Karpacz (2010)

Czwarty hotel otwarto w Karkonoszach, u podnóża Śnieżki. Inwestycja kosztowała ponad 350 mln zł i od początku planowana była jako jeden z największych obiektów w Polsce. Otwarcie w 2010 roku umocniło pozycję sieci w segmencie górskim. Znany z kontrowersji wokół samowoli budowlanych (zwiększenie liczby pokoi i wysokości budynku).

To jeden z największych hoteli sieci: ok. 880 pokoi i apartamentów, oferujących miejsca dla nawet 2500 gości. Kompleks obejmuje rozległe zaplecze konferencyjne, aquapark, baseny i strefy relaksu, z panoramicznymi widokami na Śnieżkę.

Autor: SchiDD/ CC BY-SA 4.0

Hotel Gołębiewski Pobierowo (2026)

Najnowszy i największy obiekt sieci – prawdziwy „kolos nad Bałtykiem” - otwiera się etapowo od 26 czerwca 2026 roku na 30-hektarowej działce w Pobierowie (dawny teren wojskowy). Budowa ruszyła jeszcze za życia Tadeusza Gołębiewskiego, a dokończyła ją rodzina. Koszt szacowany na setki milionów złotych. Obiekt ma ponad 180 000 m² powierzchni i bryłę przypominającą oceaniczny statek.

Docelowo 1240 pokoi (w pierwszym etapie ok. 500+), zdolnych pomieścić ponad 3000 gości jednocześnie. Największy hotelowy aquapark w Polsce, ogromny basen zewnętrzny (104 × 60 m) i pełna infrastruktura konferencyjno-rekreacyjna. Około 80% pokoi z widokiem na morze.

Hotele Gołębiewski rewolucjonizowały polski rynek hotelarski, wprowadzając model wielkoskalowych, rodzinno-konferencyjnych kompleksów z pełnym zapleczem rozrywkowym. Mimo kontrowersji wokół skali i niektórych aspektów budowlanych, pozostają magnesem dla setek tysięcy gości rocznie

Aktualne ceny (maj 2026)

Ceny w sieci są zróżnicowane w zależności od lokalizacji, terminu i pakietu (z wyżywieniem HB lub All Inclusive oraz dostępem do atrakcji). W Mikołajkach i Białymstoku standardowy pokój dwuosobowy w tygodniu poza szczytem zaczyna się od ok. 500–800 zł/dobę. W Wiśle i Karpaczu – 700–1200 zł. W nowo otwartym Pobierowie najniższe stawki na start sezonu to ok. 1400–1800 zł/dobę za pokój dwuosobowy (widok na morze droższy), a w szczycie wakacyjnym (lipiec/sierpień) przekraczają 2000–4000+ zł za noc, szczególnie za apartamenty. Pakiety tygodniowe oferują rabaty, ale w sezonie letnim 2026 popyt jest bardzo wysoki.