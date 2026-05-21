Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Prace Karola Śliwki na wystawie

W Rotundzie PKO w Warszawie od 21 do 24 maja prezentowane będą prace Karola Śliwki, jednego z najważniejszych twórców polskiej grafiki użytkowej XX wieku. Wystawa, towarzysząca premierze filmu dokumentalnego „Znaki Pana Śliwki”, obejmie blisko 200 projektów, w tym ikoniczne logotypy dla największych krajowych instytucji i marek, takich jak PKO, WSiP czy Biblioteka Narodowa. Wiele z tych znaków na stałe wpisało się w wizualny krajobraz polskich miast.

Karol Śliwka przez ponad 60 lat stworzył ponad 400 znaków, pracując manualnie, bez użycia komputera. Jego projekty, charakteryzujące się prostotą i precyzją, do dziś pozostają w obiegu, stając się trwałym elementem zbiorowej pamięci i wizualnej tożsamości wielu firm. Wystawa ma na celu przybliżenie skali jego wpływu na polską kulturę wizualną.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach 12:00–18:00. Wieczorami zaplanowano pokazy filmu „Znaki Pana Śliwki”, na które obowiązują bezpłatne wejściówki.

Prezentacja dorobku w symbolicznym miejscu stolicy

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Rotunda PKO, jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w centrum Warszawy, opatrzona jest logotypem zaprojektowanym właśnie przez Karola Śliwkę. Kuratorem ekspozycji jest Patryk Hardziej, grafik i współtwórca Fundacji Karola Śliwki. Z bogatego dorobku artysty wybrał on prace powstałe od lat 50. aż do roku 2000, obejmujące logotypy, plakaty, etykiety i opakowania.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych blisko 200 realizacji, które Karol Śliwka tworzył praktycznie od lat 50. XX wieku aż do 2000 roku. Są to logotypy, plakaty, etykiety, opakowania, reklamy czy owijki czekolady. Chcemy, aby odwiedzający mieli takie poczucie, że każdego dnia spotykają przynajmniej jedno z dzieł Karola Śliwki, jadąc do pracy czy będąc na spacerze. Tych projektów był ogrom i wiele pokoleń się na nich wychowało – komentuje założenie wystawy Patryk Hardziej.

Projekty, które przetrwały dekady na rynku

Wśród prezentowanych prac znajdzie się słynny znak PKO w formie skarbonki, zaprojektowany pod koniec lat 60. Choć początkowo projekt trafił do szuflady, jego sukces zapoczątkował złoty medal na IV Międzynarodowym Biennale Plakatu w Katowicach. Do dziś, mimo odświeżeń, trzon projektu pozostaje niezmieniony, co świadczy o jego ponadczasowości. Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalne plakaty, które przyczyniły się do jego wdrożenia.

Ekspozycja obejmie także logo Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP) z 1974 roku, przedstawiające głowę orła wpisaną w symbol książki. Znak ten przez pół wieku widniał na podręcznikach szkolnych, stając się częścią doświadczenia kilku pokoleń uczniów. Dopiero niedawno został zastąpiony nowym projektem, co czyni go jednym z najdłużej funkcjonujących logotypów w polskim systemie edukacji.

Kolejnym przykładem jest znak Biblioteki Narodowej, zaprojektowany w 1990 roku w związku z przenosinami instytucji do nowej siedziby na Polu Mokotowskim. Symbol korony nad otwartą książką wygrał konkurs na nową identyfikację wizualną i od ponad trzech dekad widnieje na budynku przy Alejach Niepodległości w Warszawie, pozostając nienaruszonym symbolem narodowej instytucji kultury.

Wystawa rusza w trasę po Polsce

Po zakończeniu prezentacji w Warszawie wystawa ma być pokazywana w innych miastach. Pierwszym potwierdzonym przystankiem jest festiwal Gdynia Design Days 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń branży projektowej w Polsce. Tegoroczna, dziewiętnasta edycja odbędzie się w dniach 20-28 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Włączenie wystawy w program tak znaczącego festiwalu podkreśla rosnące znaczenie polskiego designu i jego historycznego dziedzictwa w kontekście współczesnych trendów rynkowych oraz budowania wartości marek i instytucji.

Artykuł powstał przy wsparciu AI