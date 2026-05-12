Gołębiewski największym hotelem w Polsce

Czym będzie Airport City w Porcie Polska?

Airport City ma być zaplanowanym w ramach programu Port Polska nowoczesnym miasteczkiem usługowo-komercyjnym, które powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie nowego lotniska w Baranowie. Ma ono pełnić funkcję wielofunkcyjnego hubu biznesowego, łączącego biura klasy A, hotele (z bazą docelową obejmującą ponad 1000 pokoi) oraz usługi wspierające sektory technologii, R&D i lotnictwa.

Według strategii rozwoju do 2040 roku, projekt ten ma stać się samowystarczalnym ekosystemem gospodarczym, budowanym w standardzie Net Zero Ready, który zapewni stabilne przychody pozalotnicze i przyciągnie globalne marki do nowej, strategicznej strefy biznesowej w Polsce.

Deloitte Advisory nakreśli hotelowy biznesplan giganta

Najświeższe doniesienia z biur projektowych spółki CPK wskazują na intensyfikację prac nad bazą noclegową. Pod koniec kwietnia 2026 roku rozstrzygnięto przetarg, w którym firma Deloitte Advisory została wybrana na doradcę ds. opracowania biznesplanu dla bazy hotelowej w Airport City. To ważny krok, ponieważ doradca zajmie się kompleksowym przygotowaniem inwestycji - od fazy koncepcyjnej, przez budowę, aż po zarządzanie gotowymi obiektami. Plany są imponujące. Już na rok otwarcia lotniska, czyli w 2032 roku, zaplanowano uruchomienie około 700 pokoi hotelowych w standardzie trzech i czterech gwiazdek. Obiekty te mają służyć nie tylko pasażerom i załogom lotniczym, ale także gościom sektora MICE (konferencje i wystawy). Docelowo baza ma się rozrosnąć do ponad 1000 pokoi w co najmniej czterech obiektach, a realizacja odbędzie się w modelu joint venture.

Architektura jako trzecia strefa biznesowa. Rewizja założeń 2026

Na początku 2026 roku firma Cushman & Wakefield zakończyła istotną rewizję założeń biznesowych i infrastrukturalnych dla stref Airport City i Cargo City. Eksperci wskazują, że w obliczu luki podażowej na rynku biurowym, która spodziewana jest w latach 2025–2027, Airport City może stać się trzecią strefą biznesową Polski, komplementarną wobec Warszawy i miast regionalnych.

Architektonicznie Airport City ma być wielofunkcyjną przestrzenią integrującą biura klasy A, hotele oraz usługi. Celem jest przyciągnięcie marek z sektora lotniczego, technologicznego oraz R&D (badania i rozwój). Urbanistyka tego miejsca nie jest przypadkowa - bliskość jednego z największych portów lotniczych w Europie ma mieć strategiczne znaczenie dla firm operujących na styku rynków międzynarodowych.

Zielony standard budownictwa w formule Net Zero Ready

Jednym z najbardziej innowacyjnych aspektów Airport City jest podejście do zrównoważonego rozwoju, opisane w nowej Strategii ESG spółki CPK. Projekt zakłada, że infrastruktura będzie budowana w formule Net Zero Ready, co oznacza gotowość do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej.

Najważniejsze założenia architektoniczno-ekologiczne to m.in. postawienie na własne źródła OZE. Energia dla Airport City ma być w części generowana z własnych instalacji odnawialnych. Wszystkie obiekty będą poddawane certyfikacji zrównoważonego budownictwa (np. BREEAM lub LEED), co ma zapewnić ich długoterminową wartość inwestycyjną. Już na etapie budowy wdrażane będą rozwiązania ograniczające ślad węglowy, w tym infrastruktura dla pojazdów elektrycznych.

Cargo City i logistyka, czyli nowy węzeł dla e-commerce

Równolegle do Airport City powstanie Cargo City - strategiczne centrum przeznaczone do obsługi ładunków. Ma to być multimodalny węzeł łączący autostradę A2, sieć kolejową (w tym Kolej Dużych Prędkości) oraz lotnisko.

Dla architektów i planistów to wyzwanie polegające na stworzeniu obiektów przemysłowych, które spełnią rygorystyczne wymogi UE, a jednocześnie będą elastyczne wobec dynamicznie zmieniającego się rynku.

Kiedy będzie można skorzystać z Airport City i całego Portu Polska? Najważniejszym terminem pozostaje rok 2032, kiedy to pasażerowie mają skorzystać z nowego lotniska oraz linii Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi. Kolejne lata (2035) przyniosą rozszerzenie sieci kolejowej o Wrocław i Poznań.

Airport City nie będzie tylko dodatkiem do lotniska - to samowystarczalny ekosystem gospodarczy, który ma generować przychody poza samym transportem, zwiększając stabilność całego projektu Portu Polska.