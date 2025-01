Huebergass. Szwajcarskie osiedle, które zmienia definicję przynależności

Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Dialog osiedla Huebergass z otoczeniem

Osiedle składa się z sześciu budynków, które łącznie mieszczą 103 mieszkania. Dzięki odpowiedniemu układowi urbanistycznemu budynki pozostają w ciągłej relacji z istniejącym otoczeniem. Przepuszczalna zabudowa od strony północnej tworzy połączenie z sąsiednią zabudową, a południowa część inwestycji otwiera się na park stworzony w procesie partycypacyjnym z udziałem lokalnej społeczności. Sercem osiedla jest wewnętrzna aleja, której projekt okazał się zdecydowanie najsilniejszą decyzją projektową.

i Autor: GWJ Architektur

i Autor: GWJ Architektur

Ukryty charakter osiedla. Design, który buduje więzi

Intymność wewnętrznej alei wynika nie tylko z faktu, że wydzielające ją budynki należą do jednej wspólnoty. Kluczową rolę odgrywają elewacje skierowane ku dziedzińcowi, które znacząco różnią się od pozostałych fasad. Drewniane, ażurowe dobudówki, widoczne w pełnej krasie wyłącznie dla mieszkańców, tworzą atmosferę „wspólnej tajemnicy”. To rozwiązanie wzmacnia poczucie przynależności – budynek staje się naprawdę „nasz”, ponieważ tylko „my” możemy w pełni doświadczyć jego prawdziwy charakter.

i Autor: Damian Poffet

Szczerość architektury Huebergass

Architekci zadbali o to, aby „charakter” osiedla opowiadał się za inkluzywnością i dostępnością. Drewniana i skrajnie prosta zabudowa tarasów minimalizuje barierę między obiektem a użytkownikiem. Taka forma niczego nie ukrywa, zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

Czytaj także: Willa Koliba, rozbudowana z zazdrości, bo inna willa była piękniejsza. To od niej zaczął się styl zakopiański

Prywatne przedmioty, widoczne przez ażurową zabudowę, dołączają się do tworzenia tożsamość osiedla. Ich różnorodność i zmienność w czasie sprawiają, że Huebergass nigdy nie stanie się zakończonym projektem. Potęguje to wrażenie osiedla, które dostosowuje się do człowieka, a nie – jak często bywa w przypadku ekskluzywnych realizacji – zmusza ludzi do dostosowania się do narzuconej formy.

i Autor: Susanne Goldschmid

Oficjalne fotografie w roli dopełnienia projektu

O tym, jak ważne dla architektów było podkreślenie indywidualności mieszkańców, świadczą chociażby oficjalne zdjęcia obiektu, które ukazują przestrzeń w jej najbardziej osobistej formie. Rejestr obrazu architektury nigdy nie odbywa się bez jednoczesnej interpretacji obiektu. Zachęcamy do lektury dyskusji ze współpracującymi z nami fotografami, gdzie znajduje się więcej informacji o wpływie sposobu uwiecznienia na postrzeganie realizacji.

i Autor: Susanne Goldschmid

i Autor: Susanne Goldschmid

Duża funkcjonalność skromnego metrażu

Większość mieszkań to jednostki dwu- i trzypokojowe, gdzie wszystkie pomieszczenia mają jednakową wielkość, co pozwala na elastyczne dostosowanie ich do potrzeb i stylu życia mieszkańców. Do dyspozycji są również pokoje gościnne oraz części wspólne. Powierzchnia mieszkań wynosi 25 m² na osobę. Efektywne wykorzystanie powierzchni, proste konstrukcje, przejrzysty dobór materiałów, powtarzalność elementów oraz ograniczona liczba piwnic pozwalają na utrzymanie przystępnych cen czynszu.

Czytaj także: Granat i złoto, biel i grafit. Tak zmieniły się dwie kamienice u zbiegu ul. Włókienniczej i Wschodniej w Łodzi

Istotnym elementem Huebergass są przestronne tarasy, które stanowią wizualną dominantę osiedla. Za przykład polskiego, współczesnego i efektywnego wykorzystania tarasów może posłużyć apartamentowiec Żorro w Żorach. Autor projektu, Macieja Franta, podobny zabieg zastosował w docenianej Willi Reden („A-m” 09/2021) i korzystając z tych doświadczeń, sformułował cały katalog wynikających z zastosowania tarasów korzyści – od zwiększenia powierzchni każdego z mieszkań o dobre kilkadziesiąt metrów otwartej, ale zadaszonej przestrzeni stanowiącej substytut przydomowego ogródka przez ochronę mieszkania przed nadmiernym nasłonecznieniem aż do dużych oszczędności dla wykonawców, którzy tarasy wykorzystują zamiast rusztowań podczas prac elewacyjnych.

Światowa nagroda za dostępne, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkalnictwo

Huebergass w Bernie został wyróżniony Nagrodą UIA 2030 w kategorii „Dostępne, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkalnictwo”. Nagroda została przyznana 6 listopada 2024 roku, przez Międzynarodową Unię Architektów (UIA) we współpracy z UN-Habitat podczas Światowego Forum Miejskiego w Kairze.

Nagroda, przyznawana co dwa lata, została ustanowiona przez UIA we współpracy z UN-Habitat w październiku 2021 roku, aby promować działania architektów przyczyniających się do realizacji Agendy 2030 ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Nowej Agendy Miejskiej. W tej edycji wzięło udział około 100 projektów z 33 krajów. Spośród 50 finalistów, którzy za pomocą krótkiego filmu przedstawili życie w swoich realizacjach, jury ostatecznie wybrało 12 zwycięzców na całym świecie (po 2 w każdej z 6 kategorii).

Metryczka

_________

Architektura: GWJ Architektur (Berno)

Architektura krajobrazu: ORT (Zurych)

Partner społeczny: Martin Beutler (Soziale Plastik, Berno)

Współpraca: Spółdzielnia „Wir sind Stadtgarten”

i Autor: Damian Poffet

GWJ. Firma odpowiadająca za projekt Huebergass

GWJ to firma architektoniczna działająca na terenie całej Szwajcarii, zatrudniająca obecnie około 50 pracowników z 10 krajów. Firma skupia się przede wszystkim na realizowaniu projektów istotnych społecznie, ekonomicznie i klimatycznie. Jak informują na swojej stronie architekci, ich celem jest "tworzenie zrównoważonych, długoterminowo atrakcyjnych dla ludzi i społeczeństwa miejsc, które pozwalają na przyszły rozwój i umożliwiają ostrożne wykorzystanie skończonych zasobów".

Autor:

--------------

Dziękujemy, że tu jesteś. Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy: