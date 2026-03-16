90 kilometrów nowej jakości. Jak Port Polska połączy się z krajem?

Istotnym elementem nadchodzących prac jest stworzenie kompleksowego układu drogowego o łącznej długości około 90 kilometrów. Nowe trasy nie będą jedynie lokalnymi dojazdami, mają zapewnić bezpośrednie i sprawne wpięcie przyszłego portu lotniczego w istniejący kręgosłup komunikacyjny Polski, w tym przede wszystkim w autostradę A2 oraz drogę krajową nr 50.

Dla branży najistotniejszą informacją jest fakt, że wszystkie nowo powstałe odcinki, po ich oddaniu do użytku, zyskają prestiżowy status dróg krajowych. Oznacza to, że będą one projektowane i budowane według najwyższych dostępnych standardów technicznych, co ma zagwarantować ich trwałość i przepustowość na dekady.

Nowy układ drogowy, który ma powstać wokół Portu Polska obejmuje:

budowę Wschodniego Podłączenia Lotniska wraz z połączeniem z autostradą A2;

budowę Wschodniej Obwodnicy Lotniska – odcinek od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (bez skrzyżowania) do węzła autostradowego;

budowę Północnej Obwodnicy Lotniska – odcinek od skrzyżowania z Zachodnią Obwodnicą Lotniska i drogą powiatową nr 3837W (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ze Wschodnią Obwodnicą Lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (ze skrzyżowaniem);

rozbudowę i przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku Cyganka – węzeł Wiskitki (autostrada A2) wraz z budową i przebudową istniejących dróg publicznych oraz usunięciem kolizji;

budowę odcinka drogi stanowiącego kontynuację Północnej Obwodnicy Lotniska w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.

Tak ma wyglądać terminal Portu Polska

Innowacyjny model współpracy - inwestor zastępczy w akcji

Porozumienie z marca 2026 roku precyzyjnie definiuje podział ról w tym gigantycznym przedsięwzięciu. Spółka realizująca program Port Polska wystąpi w roli inwestora, działając w imieniu i na rzecz GDDKiA. Model ten zakłada jasny podział odpowiedzialności finansowej i operacyjnej. Co ciekawe inwestorem budowy dróg do Portu Polska nie będzie GDDKiA.

Całość kosztów oraz proces projektowania i realizacji leży po stronie spółki Port Polska.

Po zakończeniu budowy i przeniesieniu praw z tytułu gwarancji, gotowe drogi zostaną przejęte przez GDDKiA, która sfinansuje ich dalsze utrzymanie.

Te zasady mają na celu uniknięcie kompetencyjnego chaosu i zapewnienie, że infrastruktura będzie zarządzana przez wyspecjalizowany podmiot od momentu wbicia pierwszej łopaty, aż po lata regularnej eksploatacji.

14 gigantów w wyścigu o kontrakt na drogi do Portu Polska

Realizacja wizji drogowej wokół Portu Polska nie jest pieśnią odległej przyszłości. Obecnie procedura przetargowa znajduje się już w zaawansowanej fazie. Czternastu wykonawców, z którymi wcześniej podpisano umowy ramowe, zostało oficjalnie zaproszonych do składania ofert na zaprojektowanie i budowę tego układu. Skala zainteresowania ze strony największych firm budowlanych potwierdza, że projekt ten jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych kąsków na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowej.

Strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa

Nowy układ drogowy to coś więcej niż asfalt i beton. Będzie integralną częścią zintegrowanego systemu, który ma połączyć transport lotniczy, kolejowy i drogowy w jedną spójną całość.

Eksperci wskazują, że sprawne skomunikowanie portu z siecią krajową ma znaczenie nie tylko dla komfortu przyszłych pasażerów, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa ruchu, przepustowości transportowej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego całego regionu.

Bez nowoczesnych dróg, Port Polska nie mógłby pełnić swojej roli jako globalny hub. Dzięki statusowi dróg krajowych, każda złotówka zainwestowana w te 90 km tras ma przynieść wymierne korzyści w postaci najwyższych standardów utrzymania, co w dłuższej perspektywie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania lotniska krajowego.