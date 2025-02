Spis treści

Dom samotnych - świetna architektka i mnóstwo niewiadomych

Co wiemy o Domu samotnych stojącym przy Etiudy Rewolucyjnej 9? Powstał według projektu świetnej architektki, Małgorzaty Handzelewicz-Wacławek, akademiczki i autorki m.in. domu poselskiego czy warszawskiego bloku na Madalińskiego 55. SARP stawia przy budynku nazwę - Dom samotnych i rok - 1969. Nie wiemy jednak, czy to rok wykonania projektu, czy budowy.

Dom samotnych jest częścią Spółdzielni Mieszkaniowej Politechniki - powstał dla pracowników PW. Elewację 10-piętrowego budynku o ciekawej, pionowo rozrzeźbionej bryle (podział pionów uwydatniały kiedyś dodatkowo cofnięte balkony - dziś zabudowane oknami) wykończono na parterze tłuczoną ceramiką, a "ceramiczna" ściana przechodzi przez przeszklenie do wewnątrz, robiąc błyszczące tło dla zieleni doniczkowej. Dość duże odłamki były przyczynkiem do pierwszej legendy: że na elewacji ułożono nie stłuczkę z talerzy czy misek (jak to zwykle robiono), a z sedesów i umywalek.

Lekkości blokowi nadawał przeszklony parter usługowy.

i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Ojciec architektki, arch. Józef Handzelewicz, oprócz tego, że projektował gmachy, kamienice i domy, specjalizował się w ceramice architektonicznej; był nawet autorem kilkunastu patentów i przez kilka lat kierował Pomorskimi Zakładami Ceramicznymi w Grudziądzu. Mimo to ceramiczne detale w projektach Małgorzaty Handzelewicz-Wacławek nie pojawiają się zbyt często. Najwięcej znalazło się ich w Domu Chłopa (część już nie istnieje), który projektowała wraz z Bohdanem Pniewskim.

Integracja, miękkie dywany i gospodynie

W bloku pod numerem 9 zamieszkali single, seniorzy i bezdzietne małżeństwa. Przy projektowaniu budynków kawalerskich zamiast na place zabaw stawiano na przestrzenie umożliwiające integrację i cichy wypoczynek po pracy. Tu, na najniższych kondygnacjach, dla integracji przeznaczono aż 300 m². Wewnątrz otworzono restaurację i kawiarnię Etiuda.

Historię mówioną budynku postanowili utrwalić właściciele restauracji Mandala, która wprowadziła się do lokalu po Etiudzie, odsłoniła oryginalne lastryko na podłodze i usunęła "narośle" powstałe w wyniku wcześniejszego dzielenia lokalu i paru remontów, przywracając wnętrzom wystrój z epoki i oryginalny układ pomieszczenia. Według relacji mieszkańców, wnętrza budynku miały być świetnie wykończone, podłogi wyłożone miękkimi dywanami, klatki schodowe pełne roślin, a każdym piętrem miała "opiekować się" jedna gospodyni (niestety, posta Mandali nie da się osadzić w artykule).

O weryfikację legend i garść informacji poprosiliśmy Spółdzielnię. Gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł.

Źródła: SARP, warszawskie-mozaiki.pl, Restauracja Mandala Mokotów

