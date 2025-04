Spis treści

Budynek w soczewkowatym zagłębieniu

Działka, na której zaplanowano budynek centrali firmy Dictador, znajduje się na przedmieściach Mikołowa, na terenach rolniczych podlegających szybkiej urbanizacji. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstają tam obiekty i zespoły budynków o różnej funkcji, zarówno mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej o niskiej intensywności, jak i usługowej.

Cały okoliczny teren o wyraźnym nachyleniu w kierunku północnym ma delikatne, centralnie położone soczewkowate zagłębienie porośnięte trzcinnikiem piaskowym i nawłocią kanadyjską z samosiejkami brzozy brodawkowatej. Inwestor zdecydował, że w tym miejscu powstanie główna siedziba przedsiębiorstwa. Wymogiem było zaprojektowanie budynku biurowo--usługowego odpowiadającego wizerunkowi globalnej, prężnie działającej firmy.

Siedziba Dictador powstała na rzucie kwadratu

Zaproponowaliśmy dwukondygnacyjny obiekt o mieszanej funkcji. Parter w formie przeszklonego pawilonu w całości został przeznaczony na przestrzeń biurową. Natomiast zamknięty w żelbetowej konstrukcji poziom -1 przewidzieliśmy jako strefę do realizowanej przez inwestora usługi depozytów inwestycyjnych.

Część nadziemna została zaprojektowana na rzucie kwadratu o wymiarach 44 x 44 m i wysokości 4,6 m (użytkowa 3,5 m). Skrywająca zdecydowaną większość kubatury obiektu część podziemna ma większą powierzchnię (44 x 52 m, wysokość 7 m, użytkowa 4,5 m), umieszczono w niej bowiem wszystkie konieczne dla całego budynku pomieszczenia technologiczne, techniczne, zbiorniki wody deszczowej oraz ppoż. Znajdują się tu również lokale przeznaczone na realizację usług oferowanych przez inwestora, przestrzenie wystawowe, magazynowe i negocjacyjne, węzły sanitarne oraz garaż na 10 samochodów.

Budynek wyposażony jest w zewnętrzną windę towarową i pochylnię. Parter został funkcjonalnie i formalnie podzielony za pomocą brył (członów) pod różne funkcje – pomieszczenia biurowe, zespół konferencyjny, kantynę oraz strefy wspólne. Poszczególne człony tworzą wewnętrzne przestrzenie łączące się z otwartym terenem, które zostały zaprojektowane w technologii dachu odwróconego z zielonym poszyciem z lokalnie intensywnym nasadzeniem krzewów i drzew. W wewnętrznych ogrodach zaproponowaliśmy nawierzchnie ze ścieżek żwirowych oraz z utwardzonych wielkoformatowych płyt betonowych.

i Autor: JRK72 2 | Obiekt zlokalizowany jest na przedmieściach Mikołowa w województwie śląskim

i Autor: JRK72 19, 20 | Przeszklona elewacja wykonana została z prostokątnych zespolonych tafli o wymiarach 200 x 400 cm

Największym wyzwaniem było uzyskanie stateczności

Budynek zrealizowany został w konstrukcji mieszanej. Część podziemną wykonano w technologii wykopu szerokoprzestrzennego w podłożu ze skał wapiennych warstwowo przedzielonych pokładami węgla. Wykop roboczy o kubaturze około 30 tys. m3 powstawał przez 6 miesięcy.

Konstrukcja poziomu -1 posadowiona jest na płycie fundamentowej o grubości 40 cm, z monolitycznymi żelbetowymi ścianami i słupami zwieńczonymi prefabrykowanym stropem z płyt HC 400 o rozpiętości 8 m, wspartym na belkach prefabrykowanych. Częściowo jest ona przekryta stropem międzykondygnacyjnym oraz stropodachem.

W dalszym etapie na płytach HC wykonano monolityczne mury żelbetowe jako ściany podwalinowe pod stalową konstrukcję parteru. Powstała w ten sposób przestrzeń została częściowo wykorzystana do montażu instalacji. Największym wyzwaniem dla konstruktorów było uzyskanie stateczności układu przy skomplikowanym kształcie parteru z w pełni przeszkloną elewacją i wymaganymi wysokościami dla konstrukcji dachu oraz smukłości słupów. Przy takich założeniach estetycznych stężenia musiały być zrealizowane w płaszczyźnie dachu.

Stateczność konstrukcji została zapewniona dzięki sztywnym połączeniom wszystkich elementów: słupów i tarczy dachu wykonanej z blachy trapezowej oraz stalowej belki oczepowej. Na żelbetowych ścianach podwalinowych, wzdłuż całego obwodu fasady, w odległościach co 200 cm umiejscowiono 200 stalowych słupów z zamkniętych kształtowników prostokątnych (80 x 180 mm), stanowiących nośną konstrukcję dachu. Na nich oparto ciągłą belkę oczepową o wysokości 440 mm w odcinkach prostych oraz giętych.

Połać dachu wykonano z blachy trapezowej T60-T200 jako nośnej wspartej na wspomnianych belkach oraz w kilku miejscach na lekkich kratownicach stalowych (o wysokości 450 mm) wykonanych z profili zamkniętych lub ryglach wspartych na słupach. Pozwoliło to uzyskać rozpiętość od 300 do 800 cm. Cała konstrukcja została sprefabrykowana i skręcona na budowie. Żelbetowy trzon mieszczący klatkę schodową, szyb windy oraz przestrzenie szachtów służy jako element nośny wspierający konstrukcję poszycia dachu – przenoszący obciążenia pionowe.

i Autor: JRK72 10, 11 | Żelbetową konstrukcję poziomu -1, wykonaną w technologii wykopu szerokoprzestrzennego, posadowiono na płycie fundamentowej o grubości 40 cm i zwieńczono prefabrykowanym stropem z płyt HC wspartym na prefabrykowanych belkach

Szklenie elewacji podąża za topografią terenu

Ciekawym, a jednocześnie trudnym projektowo i wykonawczo, elementem budynku była jego przeszklona elewacja, wykonana z prostokątnych zespolonych tafli o wymiarach sięgających 200 x 400 cm. Standardowa prosta fasada słupowo-ryglowa z klasycznymi wkładami z prostokątnych formatek tafli zespolonych przechodzi w giętą płaszczyznę i łukowe zestawy szybowe. Występują tu łuki wewnętrzne i zewnętrzne, dodatkowo o zmiennej wysokości w miejscach krzywizn elewacji.

Wyzwaniem okazała się realizacja giętych, zespolonych zestawów szklanych oraz rygli ślusarki w tych częściach. Fasada właśnie w tych miejscach w rozwinięciu prostokątnym jest trapezem. Szklenie elewacji podąża bowiem za topografią terenu, co skutkuje wykonaniem trapezowych zespolonych formatek. Pas attykowy wykonano z blachy aluminiowej w powłoce anoda, podobnie jak wszystkie inne elementy fasady. Problemem było zrealizowanie jej w zadowalającej jakości. Po stworzeniu wielu próbek udało się opracować proces, w którym powłoka nie ma przebarwień, tak częstych dla tego typu powierzchni.

Dużym wyzwaniem dla generalnego wykonawcy okazało się również wykonanie łączenia pasa attykowego z hydroizolacją zgodnie z technologią Resitrix. Problem w trakcie robót dekarskich stanowiło odpowiednie zgrzanie hydroizolacji z anodowaną blachą aluminiową, nie powodując jej przebarwienia, a zachowując reżim technologii szczelnego połączenia uzyskanego w wysokiej temperaturze. Jako hydroizolację dachu użyto membrany EPDM Resitrix.

Zdecydowano o maksymalnej redukcji pasa attykowego

Centralne ogrzewanie i chłodzenie będą realizowane poprzez kaskadę pomp ciepła o wymienniku powietrze-powietrze. Zastosowano również system kompensacji oświetlenia pomieszczeń zintegrowany z żaluzjami fasadowymi, a także BMS do zarządzania budynkiem. Na dachu przewidziane jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 49 kW.

Ze względu na powierzchnie użytkowe o obciążeniu ogniowym przekraczającym 1000 MJ m2 zlokalizowany poniżej poziomu terenu obiekt wyposażono w tryskaczową instalację pożarową. Aby nadać budynkowi formę niskiego pawilonu, zdecydowaliśmy o maksymalnej redukcji pasa attykowego, co w konsekwencji skutkowało bardzo niską przestrzenią do montażu instalacji pomiędzy sufitem a nośną blachą trapezową dachu. Kwestia ta była dużym problemem projektowym i wykonawczym dla prowadzenia tras instalacji budynku.

i Autor: JRK72 16 | Instalacje w poziomie podłogi parteru

Otoczenie ma "siedliskowy i sukcesyjny charakter"

W celu wykonania topografii terenu użyto prefabrykowanych elementów żelbetowych jako murów oporowych wokół budynku. Wyznaczają one zewnętrzne przestrzenie rekreacyjne oraz naprowadzają na główne wejście. W kolejnym etapie zaprojektowaliśmy siedliskowy, sukcesyjny charakter otoczenia. Do kształtowania skarp i obsypania terenu użyto humusu zebranego przed rozpoczęciem budowy. Ma on genetyczną bazę nasion roślin łąkowych rosnących na tym obszarze. W sąsiedztwie zostaną posadzone drzewa i krzewy gatunków rodzimych pierwotnie występujących na działce oraz w jej otoczeniu.

Obecnie (koniec lutego) w budynku trwają prace wykończeniowe a wokół roboty drogowe oraz te związane z ukształtowaniem terenu i zielenią. Planowane oddanie obiektu do użytku przewidziane jest na koniec 2025 roku.

Metryczka projektu

Siedziba Dictador Europe Mikołów, województwo śląskie

Autorzy: JRK72, architekci Jacek Krych, Michał Nawrot, Joanna Urbanowicz

Konstrukcja: Pracownia Projektowa Jakon, Jacek Grzelak, Michał Kotas, Maciej Tomasiak

Zieleń: JRK72

Generalny wykonawca: Janowiec Group

Inwestor: Dictador Europe

Pow. terenu: 10 108 m2

Pow. użytkowa: 2780 m2

Projekt: 2019-2022

Planowane zakończenie: 2025