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Triangle kolejną ikoną Paryża? Obiekt budzi kontrowersje
Piramida w Paryżu? Pewnie wielu z Was od razu pomyśli o szklanej kopule w tym kształcie w okolicy Luwru. Tak było jeszcze do niedawna. Dziś piramidy w tym mieście są już dwie. Ta druga, jeszcze w budowie. To słynny The Tour Triangle, którego sylwetkę możemy podziwiać w ostatnich relacjach z turnieju French Open, na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Obiekt jest wznoszony od 2022 roku przy placu Porte de Versailles.
Gigantyczny wieżowiec w kształcie trójkąta, z daleka wygląda jak wspomniana wcześniej piramida. W kwietniu 2026 roku nad tym wyróżniającym się na tle Paryża budynkiem zawisła wiecha. A to oznacza, że budynek osiągnął docelową wysokość - w tym przypadku to 180 metrów.
Jak można się domyślić w Paryżu, mieście historycznych kamienic i rygorystycznych planów zagospodarowania, ten wielki drapacz chmur musiał budzić kontrowersje. I w tym przypadku tak było. Starły się tu interesy osób - z jednej strony broniących historycznego dziedzictwa paryskiej zabudowy, a z drugiej zwolenników modernizacji miasta. Inwestorom zarzucano zbytnią ingerencję w historyczną tkankę niskiej i jednolitej zabudowy w historycznym centrum stolicy Francji. Ostatecznie jednak po wielu zwrotach akcji związanych z zezwoleniem na budowę drapacza chmur w tym miejscu - inwestycja ruszyła w 2022 roku.
Inwestorami tej nowej ikony Paryża są Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz grupa ubezpieczeniowa AXA.
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Architektoniczna wizja nowoczesności autorstwa Herzog & de Meuron
Za projekt Triangle odpowiada światowej sławy szwajcarska pracownia Herzog & de Meuron, zdobywcy prestiżowej Nagrody Pritzkera.
Architekci zaproponowali dla gigantycznego obiektu unikalną, trójkątną bryłę, która ma być kulminacją przełomowych innowacji. Budynek o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 91 000 m² nie jest typowym biurowcem, lecz to obiekt wielofunkcyjny, łączący pracę, rekreację i usługi publiczne.
Projektanci postawili na formę, która ma być nowoczesną bryłą i wydaje się że w przyszłości także jedną z ikon Paryża. Triangle ma tętnić życiem dzięki szerokiej ofercie - od 70 000 m² nowoczesnych przestrzeni biurowych po centrum zdrowia, żłobek i centrum kulturalne oraz hotel. Projekt rozpoczęto w 2006 r. Budowa ruszyła w 2017 roku.
Sami architekci piszą o projekcie tak:
Zaprojektowana jako fragment miasta, obrócona i uniesiona w płaszczyźnie pionowej, wieża przyjmuje wyjątkową sylwetkę, której wygląd zmienia się w zależności od pozycji obserwatora w sieci osi i pomników miasta. Jej trójkątny kształt zapewnia rozległe widoki na niebo i redukuje rzutowanie cieni na sąsiednie budynki. Położona na Place de la Porte de Versailles, podstawa wieży jest otwarta dla publiczności, rozciągając się wzdłuż Avenue Ernest Renan i odtwarzając tętniącą życiem pierzeję ulicy, zapewniając jednocześnie połączenie między historycznym centrum miasta a Wielkim Paryżem. Z żłobkiem, ośrodkiem zdrowia, centrum kulturalnym, restauracjami, kawiarniami i sklepami, parter umieści pieszych w centrum przestrzeni publicznej zaprojektowanej w ludzkiej skali, przyczyniając się do aktywizacji i rewitalizacji obszaru poprzez oferowanie codziennych udogodnień lokalnej społeczności. Wejścia do hotelu, biur oraz restauracji i panoramicznego belwederu, zajmujące cztery najwyższe piętra wieży, tworzą pionową podróż - od poziomu ulicy do publicznie dostępnego szczytu budynku - która przedłuża życie miasta w górę, czyniąc budynek otwartym dla wszystkich. Zaprojektowaliśmy Triangle dla Paryża, Paryżan i turystów - czytamy w opisie projektu na stronie pracowni Herzog & de Meuron.
Inżynierowie planowali budowę tak, by nie zaburzać mobilności miasta
Wykonawstwo tego kolosa nad Sekwaną powierzono firmie BESIX, która do realizacji projektu zaangażowała swoje wewnętrzne biuro projektowe BESIX Engineering. Inżynierowie z tego zespołu opracowali kompleksowe plany logistyki i metody budowy, aby zminimalizować wpływ inwestycji na mobilność w okolicy Parc des Expositions.
W proces zaangażowane są również renomowane firmy inżynieryjne - Setec (odpowiedzialna za konstrukcję), Egis (instalacje techniczne) oraz Artelia (menedżer projektu wykonawczego). Szacuje się, że budowa Triangle wygeneruje łącznie 5 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.
W kwietniu 2026 roku, podczas ceremonii zawieszenia wiechy na placu budowy zgromadziło się ponad 600 pracowników i partnerów, świętując zakończenie budowy części konstrukcyjnej obiektu. Triangle ma 180 metrów wysokości i 42 piętra.
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Hotel w paryskiej piramidzie
Jednym z najciekawszych elementów inwestycji jest luksusowy hotel. 14 grudnia 2023 roku inwestorzy – Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz AXA IM Alts – oficjalnie ogłosili podpisanie umowy z grupą Radisson Hotel. Hotel marki Radisson Blu zajmie sześć pięter wieży i zaoferuje 128 pokoi.
Wnętrza hotelu, zaprojektowane przez duet architektów Dion & Arles, mają oddawać paryskiego ducha. Goście będą mogli korzystać z balkonów oferujących spektakularne widoki na Sekwanę i Wieżę Eiffla, a zwieńczeniem tej strefy będzie podniebny bar oraz panoramiczna restauracja obsługiwana przez specjalnie przeznaczone dla hotelu windy.
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Trójkątny budynek z ekologicznym zacięciem
Triangle ma być wzorem zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada niespotykaną w tej skali ilość zieleni - aż 70 000 m² przestrzeni zielonych. Inwestycja dąży do uzyskania najwyższych certyfikatów środowiskowych. Aby osiągnąć te ambitne cele, zastosowano szereg technologii m.in. minimum 50 procent użytego betonu to tzw. beton niskoemisyjny, a w fasadach wykorzystano aluminium z recyklingu. Budynek wykorzystuje geotermię, miejskie sieci ciepłownicze oraz systemy odzysku ciepła. Na jego dachu zostanie zainstalowanych 1 000 m² paneli fotowoltaicznych. Ciekawostką jest fasada dwupowłokowa, co pozwala na pasywne zarządzanie temperaturą wewnątrz obiektu. Triangle będzie dysponować jednym z największych parkingów rowerowych w Paryżu.
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Kiedy otwarcie Triangle w Paryżu?
Obecnie prace wchodzą w fazę wykończeniową. Równolegle z montażem ostatnich elementów fasady trwają intensywne roboty w zakresie instalacji technicznych i architektonicznych. Zgodnie z zapowiedziami, zespoły projektowe pozostają w pełnej mobilności, aby oddać budynek do użytku na początku 2027 roku.
The Tour Triangle:
- Inwestor: Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz AXA IM Alts
- Projekt pracownia Herzog & de Meuron
- Wykonawca: BESIX
- Wysokość: 180 metrów.
- Powierzchnia całkowita: 91 000 m².
- Przestrzeń biurowa: 70 000 m².
- Zieleń: 70 000 m².
- Liczba pokoi hotelowych: 128.
- Handel i usługi: 2 250 m².
- Przewidywane ukończenie: początek 2027 r.
- Koszt budowy: około 700 mln euro