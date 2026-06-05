Triangle kolejną ikoną Paryża? Obiekt budzi kontrowersje

Piramida w Paryżu? Pewnie wielu z Was od razu pomyśli o szklanej kopule w tym kształcie w okolicy Luwru. Tak było jeszcze do niedawna. Dziś piramidy w tym mieście są już dwie. Ta druga, jeszcze w budowie. To słynny The Tour Triangle, którego sylwetkę możemy podziwiać w ostatnich relacjach z turnieju French Open, na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Obiekt jest wznoszony od 2022 roku przy placu Porte de Versailles.

Gigantyczny wieżowiec w kształcie trójkąta, z daleka wygląda jak wspomniana wcześniej piramida. W kwietniu 2026 roku nad tym wyróżniającym się na tle Paryża budynkiem zawisła wiecha. A to oznacza, że budynek osiągnął docelową wysokość - w tym przypadku to 180 metrów.

Jak można się domyślić w Paryżu, mieście historycznych kamienic i rygorystycznych planów zagospodarowania, ten wielki drapacz chmur musiał budzić kontrowersje. I w tym przypadku tak było. Starły się tu interesy osób - z jednej strony broniących historycznego dziedzictwa paryskiej zabudowy, a z drugiej zwolenników modernizacji miasta. Inwestorom zarzucano zbytnią ingerencję w historyczną tkankę niskiej i jednolitej zabudowy w historycznym centrum stolicy Francji. Ostatecznie jednak po wielu zwrotach akcji związanych z zezwoleniem na budowę drapacza chmur w tym miejscu - inwestycja ruszyła w 2022 roku.

Inwestorami tej nowej ikony Paryża są Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz grupa ubezpieczeniowa AXA.

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Architektoniczna wizja nowoczesności autorstwa Herzog & de Meuron

Za projekt Triangle odpowiada światowej sławy szwajcarska pracownia Herzog & de Meuron, zdobywcy prestiżowej Nagrody Pritzkera.

Architekci zaproponowali dla gigantycznego obiektu unikalną, trójkątną bryłę, która ma być kulminacją przełomowych innowacji. Budynek o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 91 000 m² nie jest typowym biurowcem, lecz to obiekt wielofunkcyjny, łączący pracę, rekreację i usługi publiczne.

Projektanci postawili na formę, która ma być nowoczesną bryłą i wydaje się że w przyszłości także jedną z ikon Paryża. Triangle ma tętnić życiem dzięki szerokiej ofercie - od 70 000 m² nowoczesnych przestrzeni biurowych po centrum zdrowia, żłobek i centrum kulturalne oraz hotel. Projekt rozpoczęto w 2006 r. Budowa ruszyła w 2017 roku.

Sami architekci piszą o projekcie tak:

Zaprojektowana jako fragment miasta, obrócona i uniesiona w płaszczyźnie pionowej, wieża przyjmuje wyjątkową sylwetkę, której wygląd zmienia się w zależności od pozycji obserwatora w sieci osi i pomników miasta. Jej trójkątny kształt zapewnia rozległe widoki na niebo i redukuje rzutowanie cieni na sąsiednie budynki. Położona na Place de la Porte de Versailles, podstawa wieży jest otwarta dla publiczności, rozciągając się wzdłuż Avenue Ernest Renan i odtwarzając tętniącą życiem pierzeję ulicy, zapewniając jednocześnie połączenie między historycznym centrum miasta a Wielkim Paryżem. Z żłobkiem, ośrodkiem zdrowia, centrum kulturalnym, restauracjami, kawiarniami i sklepami, parter umieści pieszych w centrum przestrzeni publicznej zaprojektowanej w ludzkiej skali, przyczyniając się do aktywizacji i rewitalizacji obszaru poprzez oferowanie codziennych udogodnień lokalnej społeczności. Wejścia do hotelu, biur oraz restauracji i panoramicznego belwederu, zajmujące cztery najwyższe piętra wieży, tworzą pionową podróż - od poziomu ulicy do publicznie dostępnego szczytu budynku - która przedłuża życie miasta w górę, czyniąc budynek otwartym dla wszystkich. Zaprojektowaliśmy Triangle dla Paryża, Paryżan i turystów - czytamy w opisie projektu na stronie pracowni Herzog & de Meuron.

Construction works on the controversial Tour Triangle skyscraper are steadily progressing in Paris. Designed by Herzog and de Meuron, the 42-storey office building divided opinion in the French capital for more than a decade before its approval as critics raised concerns about… pic.twitter.com/srRE7atWnV— The B1M (@TheB1M) April 1, 2026

Inżynierowie planowali budowę tak, by nie zaburzać mobilności miasta

Wykonawstwo tego kolosa nad Sekwaną powierzono firmie BESIX, która do realizacji projektu zaangażowała swoje wewnętrzne biuro projektowe BESIX Engineering. Inżynierowie z tego zespołu opracowali kompleksowe plany logistyki i metody budowy, aby zminimalizować wpływ inwestycji na mobilność w okolicy Parc des Expositions.

W proces zaangażowane są również renomowane firmy inżynieryjne - Setec (odpowiedzialna za konstrukcję), Egis (instalacje techniczne) oraz Artelia (menedżer projektu wykonawczego). Szacuje się, że budowa Triangle wygeneruje łącznie 5 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

W kwietniu 2026 roku, podczas ceremonii zawieszenia wiechy na placu budowy zgromadziło się ponad 600 pracowników i partnerów, świętując zakończenie budowy części konstrukcyjnej obiektu. Triangle ma 180 metrów wysokości i 42 piętra.

Hotel w paryskiej piramidzie

Jednym z najciekawszych elementów inwestycji jest luksusowy hotel. 14 grudnia 2023 roku inwestorzy – Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz AXA IM Alts – oficjalnie ogłosili podpisanie umowy z grupą Radisson Hotel. Hotel marki Radisson Blu zajmie sześć pięter wieży i zaoferuje 128 pokoi.

Wnętrza hotelu, zaprojektowane przez duet architektów Dion & Arles, mają oddawać paryskiego ducha. Goście będą mogli korzystać z balkonów oferujących spektakularne widoki na Sekwanę i Wieżę Eiffla, a zwieńczeniem tej strefy będzie podniebny bar oraz panoramiczna restauracja obsługiwana przez specjalnie przeznaczone dla hotelu windy.

Trójkątny budynek z ekologicznym zacięciem

Triangle ma być wzorem zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada niespotykaną w tej skali ilość zieleni - aż 70 000 m² przestrzeni zielonych. Inwestycja dąży do uzyskania najwyższych certyfikatów środowiskowych. Aby osiągnąć te ambitne cele, zastosowano szereg technologii m.in. minimum 50 procent użytego betonu to tzw. beton niskoemisyjny, a w fasadach wykorzystano aluminium z recyklingu. Budynek wykorzystuje geotermię, miejskie sieci ciepłownicze oraz systemy odzysku ciepła. Na jego dachu zostanie zainstalowanych 1 000 m² paneli fotowoltaicznych. Ciekawostką jest fasada dwupowłokowa, co pozwala na pasywne zarządzanie temperaturą wewnątrz obiektu. Triangle będzie dysponować jednym z największych parkingów rowerowych w Paryżu.

Kiedy otwarcie Triangle w Paryżu?

Obecnie prace wchodzą w fazę wykończeniową. Równolegle z montażem ostatnich elementów fasady trwają intensywne roboty w zakresie instalacji technicznych i architektonicznych. Zgodnie z zapowiedziami, zespoły projektowe pozostają w pełnej mobilności, aby oddać budynek do użytku na początku 2027 roku.

The Tour Triangle:

Inwestor: Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oraz AXA IM Alts

Projekt pracownia Herzog & de Meuron

Wykonawca: BESIX

Wysokość: 180 metrów.

Powierzchnia całkowita: 91 000 m².

Przestrzeń biurowa: 70 000 m².

Zieleń: 70 000 m².

Liczba pokoi hotelowych: 128.

Handel i usługi: 2 250 m².

Przewidywane ukończenie: początek 2027 r.

Koszt budowy: około 700 mln euro