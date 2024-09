Autor: Piotr Śliwiński z wykorzystaniem zdjęcia autorstwa Bartosza Makowskiego

<p>Szatnie w moim liceum urządzone były w piwnicy. Młodsze klasy zostawiały rzeczy w tych samych boksach, które pewnie sto lat wcześniej służyły do składowania ziemniaków. Starsi mieli już swoje szafki. Były wciśnięte w każdy wolny kąt przestrzeni, którą pieszczotliwie zwaliśmy Hadesem. Mieliśmy też Kamczatkę – oddzielny piętrowy budynek z czterema klasami, do którego zimą warto było zabierać dodatkowy sweter. Kiszka była zaś korytarzem w najstarszej części szkoły. W czasie przerw można było odnieść wrażenie, że w przeciwnych kierunkach wędrują nim dwie ludzkie stonogi. Wolnym krokiem, często zaczepiając się barkami, wędrowaliśmy kiszką z lekcji na lekcję. Trudno się dziwić – miała co najwyżej półtora metra szerokości. <br />Czy narzekaliśmy na naszą szkolną przestrzeń? Tak. Ale zawsze dopowiadaliśmy sobie, że dzięki niej mamy tu wyjątkową atmosferę. Bo cóż innego można było zrobić? Jakość moich szkolnych przestrzeni nigdy tak naprawdę nie była tematem dyskusji. <br />Dostaliśmy ją i jedyne, co można było zrobić, to oswajać ją za pomocą adekwatnego języka. Fizyczne poprawki i remonty robiono po to, aby nam sufit nie spadł na głowę. <br />Dlatego bardzo się cieszę, że w tym numerze „A-m” szkolna przestrzeń staje się głównym tematem. I dzięki wsparciu Doroty Sibińskiej możemy w przystępny i konkretny sposób pokazać, dlaczego pewne rzeczy są ważniejsze niż inne.</p>