Nowy Szczeciński Dom Sportu gotowy. Mieszkańcy skorzystają z niego jesienią

W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany

Szczeciński Dom Sportu po przebudowie. Trwała ponad dwa lata

Oryginalny zespół obiektów Szczecińskiego Domu Sportu powstał w latach 60. z funduszu Państwowego Przedsiębiorstwa Totalizatora Sportowego, w kwadracie ulic Wąskiej, Unisławy, Felczaka i Niedziałkowskiego. W 1970 r. zdobył tytuł Mistera Budownictwa XXV-Lecia Szczecina. Od 2000 roku administratorem SDS jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

Przez lata kompleks wiernie służył mieszkańcom, jednak upływ czasu sprawił, że konieczna stała się modernizacja. Część budynków była już tak zużyta, że w listopadzie 2021 r. zawaliła się ściana jednego z obiektów (na szczęście w katastrofie nikt nie ucierpiał). Ostatecznie zdecydowano, że powstanie całkiem nowy obiekt sportowy z basenem. Budowa ruszyła wiosną 2024 r., a zakończyła się latem 2026 r. W czerwcu obiekt zgłoszono do odbioru końcowego.

Autorem koncepcji architektonicznej oraz projektu była Pracownia Architektoniczna DEDECO, inwestorem Szczecińskie Inwestycje Miejskie, zaś głównym wykonawcą – Budimex S.A. Koszt inwestycji wyniósł ok. 109 mln zł brutto (w tym 65 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu).

Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/ Materiały prasowe

Przebudowa Szczecińskiego Domu Sportu była jednym z tych projektów, przy których słowo „wyzwanie” nabiera szczególnego znaczenia. Udało się go zrealizować dzięki starannie przygotowanemu montażowi finansowemu – duży w tym udział miały środki z Programu Inwestycji Strategicznych, które pozwoliły domknąć budżet tego przedsięwzięcia. (...) To obiekt, który będzie służył mieszkańcom przez wiele lat – kolejnym pokoleniom sportowców, kibiców i amatorów rekreacji

– mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

Obecnie trwa procedura przekazywania gotowego obiektu jego zarządcy, toczą się też przygotowania do zapowiedzianego na wrzesień otwarcia SDS.

Basen, hala sportowa i ekologia

Najważniejszym elementem inwestycji będzie nowy basen o długości 30 metrów z lokalnym przegłębieniem, wyposażony w zaplecze dla ratowników, sanitariaty i magazyn. Wzdłuż basenu umieszczono długie lustro weneckie, które pozwala czekającym na pociechy rodzicom obserwować swoje dzieci. Obiekt podzielono na dwa baseny: dłuższy pływacki i krótszy, ale za to głębszy, do trenowania nurkowania. W razie potrzeby można je połączyć w jedną całość.

Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/ Materiały prasowe

Potrzeba przebudowy pojawiła się w wyniku wieloletniej użytkowej degradacji struktury technicznej i konstrukcyjnej obiektu, a także konieczności dostosowania go do współczesnych wymagań federacji sportowych i przepisów budowlanych. (...) Nowo zaprojektowany basen zostanie powiększony do rozmiaru 30 metrów i miejscowo pogłębiony do 4,5 metra. Zastosowana technologia filtracji i uzdatniania wody, jest aktualnie najnowocześniejszym rozwiązaniem dostępnym na rynku i stosowanymi na europejskich arenach

– podawała na początku prac projektowych pracownia DEDECO.

Drugi istotny nowy obiekt to większa i wyższa niż przedtem wielofunkcyjna hala sportowa. Jej nawierzchnia sportowa jest dostosowana do organizowania rozgrywek na poziomie ekstraklasy takich zawodów jak: futsal, piłka ręczna, koszykówka i siatkówka. Jak zapowiada miasto, dzięki dużej kubaturze będzie można też organizować w sali koncerty i inne wydarzenia.

Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/ Materiały prasowe

W budynku Szczecińskiego Domu Sportu znalazły się także:

sala bokserska,

sala treningowa,

zaplecze szatniowo-socjalne,

trybuny dla widowni.

Nie zapomniano też o ekologii. Zastosowana technologia uzdatniania wody basenowej pozwala odzyskać do 75 proc. wód popłucznych, zaś z wód zrzucanych z systemu basenowego odzyskiwane jest ciepło. Obiekt wyposażono również w panele fotowoltaiczne oraz rozwiązania ograniczające straty ciepła.

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Ślady oryginalnego obiektu z lat 60. wciąż widoczne

Forma architektoniczna obiektu będzie wynikała ze wspomnianych współczesnych wymagań dla rozgrywek sportowych, jednocześnie nawiązując do pierwotnych form kompleksu z lat 60-tych

– podawali w 2023 r. projektanci.

Obietnicy tej udało się dotrzymać. Z oryginalnego kompleksu zachowano przede wszystkim elementy dekoracyjne, w tym charakterystyczne mozaiki oraz sgraffito. Ostał się jednak także zewnętrzny komin, a hol wejściowy oryginalnego obiektu wiernie odtworzono. Odzyskał nawet – w pełnej krasie –uszkodzoną przed laty mozaikę Sławomira Lewińskiego.

Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie/ Materiały prasowe

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