Posadzka z kamienia jak plaża, zielony marmur - jak tafla wody. Plus szkło katedralne, za którym schowali łazienkę. Nawiązanie do jeziora i nabrzeża

Dorota Niećko
2026-04-30 8:49

Wnętrza domu zostały zaprojektowane w oparciu o kontrast między miękkimi, zaokrąglonymi formami a surowymi fakturami oraz nieregularnymi, organicznymi elementami. Są tu miękkie łuki sufitów i balustrad, całość ma nawiązywać do linii brzegowej jeziora, nad którym dom stoi. Oto nowy projekt wnętrz pracowni SAAN Architects. Jest na Pojezierzu Wielkopolskim.

Dom nad jeziorem projektu SAAN Architects
Dom nad jeziorem projektu SAAN Architects dopiero powstaje. Jest na Pojezierzu Wielkopolskim. Jego wnętrza zostały pomyślane jako miejsce codziennego odpoczynku i spotkań i w zamierzeniu miało być historią o wodzie, świetle i wyciszeniu zapisaną w języku architektury.

Chcieliśmy, żeby to wnętrze opowiadało historię: szumu wody, powiewu wiatru, piasku pod stopami. Stąd materiały, które mają działać na zmysły. Posadzka z kamienia Taj Mahal jak plaża, zielony marmur Verde Alpi nawiązujący do tafli jeziora. W tej nieoczywistości jest właśnie piękno przestrzeni wpisanej w konkretne miejsce i konkretną rodzinę – mówi o założeniach projektu Iga Sawicka, creative director, CEO SAAN Architects.

Zamiast geometrii - zaokrąglone formy i płynne przejścia

Oto komunikat prasowy o tym projekcie:

Nie jest to przestrzeń oczywista ani podporządkowana klasycznej geometrii. Zaokrąglone formy i płynne przejścia stanowią wedle założeń architektów świadome nawiązanie do sąsiedztwa jeziora, linii nabrzeża i miękkiej, naturalnej topografii terenu.

Przestrzeń domu została zaprojektowana w oparciu o kontrast między miękkimi, zaokrąglonymi formami a surowymi fakturami oraz celowo nieregularnymi, organicznymi elementami. Zaokrąglone krawędzie, łagodne przejścia między strefami, miękkie łuki sufitów i balustrad tworzą przestrzeń, która przypomina raczej wyrzeźbiony krajobraz niż zbiór pomieszczeń.

Nawet elementy o czysto konstrukcyjnej funkcji potraktowano tu jak obiekty artystyczne – obudowy słupów wykonane zostały ze szkła, a blachy przybierają formę autorskich rzeźb, podobnie jak lampa zawieszona nad stołem, która bardziej przypomina świetlną instalację niż klasyczne oświetlenie.

Żelbetowe schody ubrane w dekoracyjną stal

Najbardziej dosłownie widać to w centralnej części komunikacyjnej domu, gdzie funkcjonalne żelbetowe schody zostały ubrane w dekoracyjną stal tworząc rzeźbę we wnętrzu. Szeroka, spiralna balustrada opada w dół płynnym ruchem, a wisząca nad nią instalacja świetlna z przezroczystych szklanych tub wypełnia całą wysokość przestrzeni, tworząc wrażenie świetlistego deszczu zatrzymanego w miejscu. Zobaczcie tę część projektu i czytajcie dalej.

Kamień, drewno, tkaniny we wnętrzu

Dobór materiałów wynika z bezpośredniego odniesienia do krajobrazu, w którym dom ma powstać. Architekci tłumaczą to tak:

  • Kremowa posadzka z kamienia Taj Mahal przywołuje jasny, rozgrzany piasek
  • zielony marmur Verde Albi blatów i stołu jadalnego odwołuje się do zmiennej barwy jeziora – inaczej wygląda o świcie, inaczej w pełnym świetle dnia
  • drewno wprowadza do wnętrza naturalne ciepło, natomiast złote akcenty w detalach spajają całość

Tu zaprojektowano ją na wielu poziomach – od naturalnej roślinności obecnej w całym domu, przez meble i detale, po wyraziste akcenty materiałowe.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wnętrza jest zielona enklawa zamknięta w zaokrąglonej ścianie ze szkła katedralnego. Ornamentowa faktura szkła lekko rozmywa kontury roślin, nadając im niemal malarski charakter. To bardziej fragment krajobrazu przeniesiony do środka niż klasyczna dekoracja – szczególnie, że za szkłem skrywa się łazienka. Motyw zieleni powraca także w sypialni głównej, gdzie pionowa płaszczyzna zielonego marmuru za łóżkiem subtelnie nawiązuje do barwy jeziora, budując spokojną, wyciszoną atmosferę.

Oto enklawa dla roślin za szkłem katedralnym:

Otwarta strefa dzienna łączy salon, kuchnię i jadalnię

Otwarta strefa dzienna łączy salon, kuchnię i jadalnię w jedną płynną przestrzeń, której centrum stanowi widok na jezioro. Duże przeszklenia i tarasy sprawiają, że krajobraz pozostaje stale obecny we wnętrzu, a naturalne światło zmienia jego charakter w ciągu dnia.

W kontraście do otwartej części wspólnej strefy prywatne zaprojektowano jako bardziej wyciszone i kameralne. Taka jest spialnia główna wraz z łazienką, utrzymane w ciepłych tonacjach drewna, kamienia i miękkich tkanin. Równie dużą uwagę poświęcono pomieszczeniom uzupełniającym: łazienkom, garderobom i strefom pomocniczym, które zachowują spójność materiałową i estetyczną z resztą domu.

