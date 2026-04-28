Ekspresowa majówka - 22 kilometry komfortu pod Lęborkiem

Odcinek Leśnice – Bożepole Wielkie, za którego realizację odpowiadała firma Budimex, był od dawna wskazywany jako najbardziej zaawansowany fragment inwestycji. Nowo otwarta trasa to nie tylko gładka nawierzchnia, ale przede wszystkim strategiczne obejście Lęborka, które dotychczas było wąskim gardłem dla wszystkich podróżujących w stronę Łeby czy Ustki.

Dla kierowców oznacza to ogromną zmianę w logistyce podróży. W ramach tego zadania powstały cztery nowoczesne węzły drogowe:

Lębork Południe,

Lębork Wschód,

Łęczyce

oraz rozbudowany węzeł Bożepole Wielkie.

Dzięki nim wjazd i zjazd z trasy stanie się płynny, a lokalny ruch zostanie odseparowany od tranzytu. Na tym krótkim fragmencie wybudowano dwie estakady, dwa mosty oraz aż 13 wiaduktów, co pozwala na bezkolizyjne pokonanie trudnego terenu.

Kaszëbskô Darga z betonowymi jezdniami

Nowa S6, znana oficjalnie jako Trasa Kaszubska (Kaszëbskô Darga), to projekt wyjątkowy pod wieloma względami. Projektanci nie zapomnieli o lokalnej tożsamości – podróżnych witają dwujęzyczne, polsko-kaszubskie tablice z nazwami miejscowości, co jest unikalnym rozwiązaniem w skali kraju. Docelowo w obu nadmorskich województwach ma stanąć ich aż 52.

Z perspektywy technicznej, S6 to także poligon doświadczalny dla nawierzchni. Choć odcinek Budimeksu jest bitumiczny, sąsiednie fragmenty (Słupsk – Bobrowniki oraz Bobrowniki – Skórowo) powstają w technologii betonowej, co ma zapewnić im wyjątkową trwałość w trudnych, nadmorskich warunkach. Cała pomorska część nowej S6 o długości 62 km kosztowała budżet i Unię Europejską blisko 2,9 mld zł.

S6 jako kręgosłup komunikacyjny północy

Otwarcie odcinka pod Lęborkiem to kolejny krok do urzeczywistnienia wizji, w której podróż z Trójmiasta do Szczecina zajmie zaledwie 3,5 godziny. Już teraz czas przejazdu z Gdyni do Słupska skróci się do około 1 godziny i 20 minut. S6 przestaje być tylko drogą do letnich kurortów – staje się strategicznym szlakiem łączącym porty w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku oraz kluczową częścią europejskiej trasy Via Hanseatica.

Znaczenie tej drogi wykracza jednak poza turystykę i handel. S6 stanowi fundament dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego kraju. To właśnie od tej trasy GDDKiA przygotowuje specjalny łącznik do planowanej elektrowni jądrowej w Choczewie, który ma być gotowy w 2028 roku.

Co dalej? Ostatnie odliczanie do pełnej przejezdności

Mimo że otwarcie 22 kilometrów jest ogromnym sukcesem, drogowcy nie zwalniają tempa. Na pozostałych trzech odcinkach między Słupskiem a Leśnicami prace są na finiszu – na większości trasy leży już nawierzchnia, a wykonawcy koncentrują się na montażu barier i malowaniu oznakowania poziomego. Zgodnie z zapowiedziami rzecznika gdańskiego oddziału GDDKiA, Mateusza Brożyny, cała brakująca trasa powinna być gotowa jeszcze przed tegorocznymi wakacjami.

