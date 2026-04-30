Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa

Taras widokowy na 36. piętrze - wisienka na torcie inwestycji Atal Olimpijska

O tym, że skończyli kłaść aluminiowe panele na fasadzie - nad którą zresztą w Katowicach lamentują amatorzy wysublimowanej architektury - dowiedziałam się, gdy moją kuchnię z oknem od północy nagle rankiem rozświetlił słoneczny blask. Aluminiowa fasada inwestycji Atal Olimpijska, najwyższego budynku mieszkalnego Katowic i całego woj. śląskiego jest niczym olbrzymie lustro, które odbija światło i wysyła wiązkę. To potężny "promień z Saturna" (to określenie z filmu "Angelus" Lecha Majewskiego, na Śląsku dobrze znane).

O tym, że gotowa i urządzona jest wisienka na torcie tej inwestycji - taras widokowy na 36. piętrze, dowiedzieli się wszyscy goście Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026, bo podczas tego wydarzenia inwestor zdecydował się na premierę tarasu. To była dobra okazja, by z najwyższego obecnie punktu Katowic spojrzeć krytycznie lub z zachwytem na miasto, które, tak jak i inne, właśnie przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego. Z wysokości 128 m i 411,16 m n.p.m. doskonale widać, jak wygląda przestrzeń wokół Pierwszej dzielnicy, ile miejsca zajmują w Strefie Kultury parkingi, jak dogęszczono Osiedle Paderewskiego i czy za nowymi wieżowcami schowały się wieże Stalexportu przy Mickiewicza.

Najwyższy budynek Katowic mamy... w dole

Spodek mamy nisko w dole, wygląda niczym deserowy talerzyk. Wyższy biurowiec .KTW, choć wciąż jest najwyższym budynkiem Katowic, bo ma 133 m, i tak wydaje się mniejszy - bo stoi niżej, a Atal Olimpijska - na wzniesieniu. Widać też morze zieleni, czyli jeden z największych parków miejskich Europy - Park Śląski, Stadion Śląski, smukłe Kukurydze na Osiedlu Tysiąclecia.

Kompleks wieżowców koło Spodka w Katowicach

Na kompleks Atal Olimpijska składają się:

dwa 60-metrowe wieżowce mieszkalne (po 18 kondygnacji)

jeden 128-metrowy wieżowiec mieszkalny (36 kondygnacji).

Zaprojektował je architekt Wojciech Wojciechowski. Budynki są już gotowe i mają pozwolenie na użytkowanie. Jest tu ponad 700 mieszkań. Najwięcej dwu- i trzypokojowych - po ponad 200. Ceny dostępnych w sprzedaży mieszkań w budynku B (najwyższym) na piętrach 27-29 - ok. 15 tys. za metr kwadratowy. Tak, dla Warszawy, gdzie np. w Liberty Tower, której budowa dopiero się zaczęła, metr kwadratowy kosztuje 60 tys. zł, to może być szokujące. A to i tak niewiele, bo przecież w Orris Residence w centrum metr kosztuje 90 tys. zł.

Czytaj też

Taras widokowy w Sky Tower we Wrocławiu

Taras widokowy Atal Olimpijska

Jest tylko dla mieszkańców apartamentowca. Znajduje się na 36. piętrze. Winda, która jeździ z prędkością 4 m/sek. dojeżdża do 35. piętra, jedno piętro trzeba pokonać schodami.

Taras jest podzielony na trzy strefy:

strefę pracy i spotkań;

odpoczynku i relaksu

oraz strefę punktu obserwacyjno-widokowego

Zastosowano tu naturalne materiały: drewno, kamień, szkło i naturalne tkaniny. Są tu fornir orzechowy, szkło i kamień Arizona Ceram. Za projekt odpowiadają projektantki Atala, Magdalena Kornaga i Weronika Smaga. Elementy oświetlenia i meble są w dużej mierze polskie, ale nie tylko. Wykorzystano tu rzeczy firm NAP, Kaspa, DCW, Pira. Na tarasie widokowym podłoga jest z drewna egzotycznego i stoją siedziska i stoliki z recyklingu polskiej firmy Loope.

36-piętrowy wieżowiec to flagowa inwestycja firmy Atal. Jej właściciel, Zbigniew Juroszek, mówił o niej w rozmowie z Architekturą-murator tak: prestiż, prestiż i jeszcze raz prestiż. Ale przyznaje też, Katowice w zeszłym roku były już nasyconym rynkiem, jeśli chodzi o nieruchomości.

Budynkowi zarzuca się, że psuje panoramę Katowic, szczególnie że stoi w Strefie Kultury obok kultowego Spodka, MCK, siedziby NOSPR i Muzeum Śląskiego. To Atal dominuje.

Juroszek zupełnie nie martwi się opiniami o architekturze lub jej braku.

- Wysokie budownictwo to jest marka - kwituje. - Wydaje mi się, że ten wieżowiec na tę chwilę jest optymalny.

Skąd oglądać panoramę Katowic?

Katowicki skyscraper osiągnął w najwyższym punkcie rzędną 411,16 m n.p.m., jest na pierwszym miejscu w regionie. Niebawem w mieście powstanie kolejny taras widokowy na wysokościach. Będzie w całości przeszklony i będzie miał sky walk. To planowana część inwestycji O27 Apartamenty Opolska. Sky walk będzie na wysokości 95 metrów i będzie częścią ekskluzywnej strefy sky lounge na 29. piętrze. To miejsce również dostępne będzie wyłącznie dla mieszkańców apartamentowca. Na razie najwyższym dostępnym punktem widokowym jest restauracja i bar na 27. piętrze budynku Altus.

