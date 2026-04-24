Tegoroczna edycja Salone del Mobile już trwa

Salone del Mobile w Mediolanie to największe na świecie targi mebli i designu. Odbywają się co roku wiosną w centrum wystawienniczym Fiera Milano w Rho. Wydarzenie gromadzi tysiące wystawców i pokazuje najnowsze rozwiązania w projektowaniu wnętrz, meblach i oświetleniu. To jedno z najważniejszych miejsc dla branży – wyznacza kierunki i trendy w światowym designie.

Integralną częścią targów są także wydarzenia w całym mieście, znane jako Fuorisalone, które angażują przestrzeń Mediolanu i środowisko kreatywne. To wydarzenie obowiązkowe dla architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych współczesnym wzornictwem. Na zaproszenie organizatorów jest tam także reprezentacja naszej redakcji – będziemy relacjonować wydarzenia na bieżąco.

Włoskie targi jako „miejsce piękna”

Marco Sabetta, Dyrektor generalny Salone del Mobile, w rozmowie z Arturem Celińskim stwierdził, że Salone del Mobile

to przede wszystkim miejsce piękna – przestrzeń, którą najlepiej zrozumieć, spacerując po pawilonach i doświadczając jej na własne oczy. Każdego roku niezwykle trudno jest osiągnąć najwyższy poziom, ale jeszcze trudniej jest go utrzymać. Dlatego nieustannie pracujemy nad tym, by się rozwijać, wprowadzać nowe idee i prezentować świeże projekty, takie jak Aurea.

Instalacja „Aurea”, do której odwołuje się Sabetta, to przygotowana przez paryską agencję Maison Numéro 20 pod kierownictwem Oscara Luciena Ono immersyjna przestrzeń, której zadaniem jest redefinicja pojęcia luksusu i gościnności. Nie jest klasycznym hotelem, ale narracyjną strukturą przestrzenną, w której "wnętrza tworzą spójną opowieść, a każdy element pełni rolę scenografii". Jak mówi naszej redakcji Luciena Ono:

„Czym jest Aurea? To hotel jak ze snu. Nasze studio specjalizuje się w projektach hotelowych i mieszkaniowych – zrealizowaliśmy około 30 hoteli. To mój „hotel marzeń”. Każdy pokój inspirowany jest fragmentem snu – romantyzmem, podróżą na Księżyc, motywami kosmicznymi”.

Inspiracje to art déco, surrealizm, mitologię i kino autorskie. Całość łączy współczesne formy z klasycznymi odniesieniami. Aurea funkcjonuje jako ciąg teatralnych przestrzeni – odwiedzający poruszają się między kolejnymi „scenami”, budując własne doświadczenie. Projekt podkreśla także aspekt zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano materiały zgodne z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. tworzywa z recyklingu. Instalacja pokazuje luksus jako świadomy wybór, oparty na odpowiedzialności i jakości, a nie nadmiarze.

Ponad 1900 wystawców z 32 krajów

Skala wydarzenia jest imponująca: w tym roku wystawcy zajmują 169 000 metrów kwadratowych powierzchni netto. Organizatorzy goszczą ponad 1900 wystawców z 32 krajów, a liczba odwiedzających – podobnie jak w poprzednich latach – prawdopodobnie przekroczy 300 000, a być może będzie jeszcze wyższa. „To dla nas ogromny powód do satysfakcji” - mówi Marco Sabetta, i dodaje:

Najważniejsze jednak jest to, że wystawcy są zadowoleni z efektów biznesowych. Naszym głównym celem jest stworzenie im jak najlepszych warunków do spotkań z klientami, architektami, projektantami i profesjonalistami z całego świata. To właśnie oni są prawdziwymi bohaterami Salone del Mobile. Co roku odwiedzają nas goście ze 160 krajów. Wśród nich są również przedstawiciele regionu Zatoki – z Arabii Saudyjskiej, Kataru, Omanu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć ich liczba jest nieco mniejsza niż w ubiegłym roku, mimo trudności logistycznych wielu z nich nadal dociera na wydarzenie, co stanowi bardzo pozytywny sygnał.

Kto reprezentuje Polskę w Mediolanie?

W części luksusowej Salone del Mobile każdy pawilon działa jak osobny świat – zamknięta, dopracowana narracja, przypominająca muzealną ekspozycję. To projektowanie doświadczenia: przestrzenie budują emocje, prowadzą zwiedzających i opowiadają historie. Inaczej wygląda to w pawilonach funkcjonalnych, jak sektor łazienkowy, gdzie nacisk kładzie się przede wszystkim na prezentację produktu. Stoiska mają charakter bardziej targowy – liczy się czytelność oferty, niekoniecznie atmosfera.

Na tym tle wyróżnia się Tubądzin, który zamiast klasycznej ekspozycji postawił na pokaz procesu i relacji. Stoisko zostało zaprojektowane jako przestrzeń spotkań – z barem i stołami – gdzie płytki funkcjonują w kontekście życia i interakcji. To nie tyle prezentacja konkretnej kolekcji, co pokazanie sposobu myślenia o projektowaniu.

Wśród polskich wystawców uwagę przyciąga także Zieta Prozessdesign (paw. 14P, E39), prezentujący nowe obiekty i rozwinięcia znanych serii, oraz LOOPE (paw. 22, B23), który wspólnie z Karim Rashid pokazuje trzy kolekcje balansujące między meblem a rzeźbą, wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Nowości prezentuje też Ciarko Design, które ogłasza premierę sub-brandu MONNO i rozwija swoją obecność w segmencie designu kuchennego, stawiając na doświadczenie użytkownika i spójny ekosystem marek.