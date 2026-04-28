Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom nad jeziorem projektu SAAN Architects dopiero powstaje. Jest na Pojezierzu Wielkopolskim. Jego wnętrza zostały pomyślane jako miejsce codziennego odpoczynku i spotkań i w zamierzeniu miało być historią o wodzie, świetle i wyciszeniu zapisaną w języku architektury.

Chcieliśmy, żeby to wnętrze opowiadało historię: szumu wody, powiewu wiatru, piasku pod stopami. Stąd materiały, które mają działać na zmysły. Posadzka z kamienia Taj Mahal jak plaża, zielony marmur Verde Alpi nawiązujący do tafli jeziora. W tej nieoczywistości jest właśnie piękno przestrzeni wpisanej w konkretne miejsce i konkretną rodzinę – mówi o założeniach projektu Iga Sawicka, creative director, CEO SAAN Architects.

Zamiast geometrii - zaokrąglone formy i płynne przejścia

Nie jest to przestrzeń oczywista ani podporządkowana klasycznej geometrii. Zaokrąglone formy i płynne przejścia stanowią wedle założeń architektów świadome nawiązanie do sąsiedztwa jeziora, linii nabrzeża i miękkiej, naturalnej topografii terenu.

Przestrzeń domu została zaprojektowana w oparciu o kontrast między miękkimi, zaokrąglonymi formami a surowymi fakturami oraz celowo nieregularnymi, organicznymi elementami. Zaokrąglone krawędzie, łagodne przejścia między strefami, miękkie łuki sufitów i balustrad tworzą przestrzeń, która przypomina raczej wyrzeźbiony krajobraz niż zbiór pomieszczeń.

Nawet elementy o czysto konstrukcyjnej funkcji potraktowano tu jak obiekty artystyczne – obudowy słupów wykonane zostały ze szkła, a blachy przybierają formę autorskich rzeźb, podobnie jak lampa zawieszona nad stołem, która bardziej przypomina świetlną instalację niż klasyczne oświetlenie.

Żelbetowe schody ubrane w dekoracyjną stal

Najbardziej dosłownie widać to w centralnej części komunikacyjnej domu, gdzie funkcjonalne żelbetowe schody zostały ubrane w dekoracyjną stal tworząc rzeźbę we wnętrzu. Szeroka, spiralna balustrada opada w dół płynnym ruchem, a wisząca nad nią instalacja świetlna z przezroczystych szklanych tub wypełnia całą wysokość przestrzeni, tworząc wrażenie świetlistego deszczu zatrzymanego w miejscu. Zobaczcie tę część projektu i czytajcie dalej.

Kamień, drewno, tkaniny we wnętrzu

Dobór materiałów wynika z bezpośredniego odniesienia do krajobrazu, w którym dom ma powstać. Architekci tłumaczą to tak:

Kremowa posadzka z kamienia Taj Mahal przywołuje jasny, rozgrzany piasek

zielony marmur Verde Albi blatów i stołu jadalnego odwołuje się do zmiennej barwy jeziora – inaczej wygląda o świcie, inaczej w pełnym świetle dnia

drewno wprowadza do wnętrza naturalne ciepło, natomiast złote akcenty w detalach spajają całość

Tu zaprojektowano ją na wielu poziomach – od naturalnej roślinności obecnej w całym domu, przez meble i detale, po wyraziste akcenty materiałowe.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wnętrza jest zielona enklawa zamknięta w zaokrąglonej ścianie ze szkła katedralnego. Ornamentowa faktura szkła lekko rozmywa kontury roślin, nadając im niemal malarski charakter. To bardziej fragment krajobrazu przeniesiony do środka niż klasyczna dekoracja – szczególnie, że za szkłem skrywa się łazienka. Motyw zieleni powraca także w sypialni głównej, gdzie pionowa płaszczyzna zielonego marmuru za łóżkiem subtelnie nawiązuje do barwy jeziora, budując spokojną, wyciszoną atmosferę.

Oto enklawa dla roślin za szkłem katedralnym:

Otwarta strefa dzienna łączy salon, kuchnię i jadalnię

Otwarta strefa dzienna łączy salon, kuchnię i jadalnię w jedną płynną przestrzeń, której centrum stanowi widok na jezioro. Duże przeszklenia i tarasy sprawiają, że krajobraz pozostaje stale obecny we wnętrzu, a naturalne światło zmienia jego charakter w ciągu dnia.

W kontraście do otwartej części wspólnej strefy prywatne zaprojektowano jako bardziej wyciszone i kameralne. Taka jest spialnia główna wraz z łazienką, utrzymane w ciepłych tonacjach drewna, kamienia i miękkich tkanin. Równie dużą uwagę poświęcono pomieszczeniom uzupełniającym: łazienkom, garderobom i strefom pomocniczym, które zachowują spójność materiałową i estetyczną z resztą domu.

15