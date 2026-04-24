Prędkość 350 km/h i rewolucja w zasilaniu

Odcinek o długości 14,3 kilometra, łączący przyszły węzeł lotniskowy z bolimowskim, stanowi integralną część kolejowego „Y”, który docelowo spójnie połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Projektowana linia nr 85 to technologiczny skok w przyszłość. Aby pociągi mogły bezpiecznie i stabilnie mknąć z prędkością do 350 km/h, inżynierowie muszą zastosować parametry niedostępne na dotychczasowych polskich szlakach.

Ważnym elementem jest wprowadzenie nowego standardu zasilania - prądu zmiennego o napięciu 25kV. To odejście od tradycyjnej sieci trakcyjnej stosowanej w Polsce, pozwalające na efektywniejsze dostarczanie ogromnych dawek energii potrzebnych do rozpędzenia składów KDP. Całość trasy zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem rygorystycznych norm trasowania geometrycznego, promieni łuków oraz zaawansowanych systemów antywibracyjnych i akustycznych, co ma zapewnić komfort nie tylko pasażerom, ale i mieszkańcom okolicznych terenów.

Tunel średnicowy w Łodzi

55 obiektów na krótkim odcinku to duże wyzwanie

Mimo stosunkowo niewielkiej długości (niecałe 15 km), odcinek ten jest niezwykle skomplikowany pod względem budowlanym. Dokumentacja przewiduje wzniesienie aż 55 obiektów inżynieryjnych. W praktyce oznacza to, że średnio co 260 metrów powstanie most, wiadukt (drogowy lub kolejowy), przepust melioracyjny lub specjalne przejście dla zwierząt.

Skala robót nie ogranicza się jedynie do torowiska. Wykonawca będzie musiał przebudować lub wybudować od podstaw około 30 kilometrów dróg lokalnych i serwisowych. Takie zagęszczenie obiektów inżynieryjnych sprawia, że inwestycja ta staje się jednym z najbardziej wymagających technicznie fragmentów całej linii Warszawa – Łódź.

Formuła „optymalizuj i buduj” oraz dialog konkurencyjny

Spółka CPK zdecydowała się na wybór wykonawcy w trybie dialogu konkurencyjnego. Jest to procedura znacznie bardziej wymagająca niż klasyczny przetarg, ale pozwalająca na lepsze dopasowanie rozwiązań technicznych do specyfiki projektu. W pierwszym etapie zbierane są wnioski od firm i konsorcjów, z których maksymalnie pięć zostanie zakwalifikowanych do merytorycznych rozmów na temat szczegółów realizacji.

Całość zadania zostanie wykonana w formule „optymalizuj i buduj”. Oznacza to, że zwycięska firma przejmie gotowe projekty budowlane, na ich podstawie opracuje szczegółową dokumentację wykonawczą oraz technologiczną, a następnie przeprowadzi prace w terenie. Pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek, podkreśla, że priorytetem jest wzmocnienie polskiej branży budowlanej, zdobywanie know-how przez rodzime firmy oraz zatrzymanie zysków z tej ogromnej inwestycji w krajowej gospodarce.

11

Cztery kolejne odcinki KDP w przygotowaniu

Budowa odcinka lotnisko - Bolimów jest częścią szerszego planu podzielonego na sześć zadań. Oprócz dwóch już ogłoszonych postępowań (obejmujących również odcinek Kotowice - lotnisko), w przygotowaniu są cztery kolejne, które domkną połączenie stolicy z Łodzią. Jeszcze w tym roku spółka planuje uruchomić przetargi na systemy sterowania ruchem, teletechnikę oraz całościową sieć trakcyjną.

Kiedy nową linią nr 85 pojadą pociągi?

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, pasażerowie pojadą nową linią nr 85 między Warszawą a Łodzią w 2032 roku. Pełna funkcjonalność kolejowego „Y”, obejmująca szybkie dojazdy do Wrocławia i Poznania, ma zostać osiągnięta trzy lata później, w 2035 roku. Termin składania wniosków dla omawianego obecnie odcinka mija 12 czerwca br., co stanowi pierwszy krok na drodze do fizycznej realizacji tej wizji.