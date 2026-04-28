Głosowanie ruszyło: do wyboru 15 realizacji

Rozpoczęło się głosowanie w 12. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, która co roku wyróżnia najciekawsze realizacje i inicjatywy kształtujące przestrzeń stolicy. W tegorocznej odsłonie nominowano 15 projektów i wydarzeń: od budynków publicznych i mieszkaniowych, aż po działania kulturalne.

Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 10 maja, wybierając swojego faworyta w plebiscycie publiczności. To właśnie jedna z nominowanych realizacji zdobędzie Nagrodę Mieszkańców oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. Laureata poznamy 22 czerwca podczas uroczystej gali finałowej.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, zachęca:

To dobry moment, by wybrać się na spacer po Warszawie i przy okazji przyjrzeć się miejscom nominowanym w tegorocznej edycji. Zobaczcie je na żywo i zdecydujcie, które z nich najbardziej zasługują na uznanie. Każda kolejna edycja pokazuje jak wiele ciekawych przestrzeni powstaje w naszym mieście.

Przekrój współczesnej architektury?

Wśród wyróżnionych projektów znalazły się zarówno nowe inwestycje, jak i realizacje związane z rewitalizacją, czy inicjatywy popularyzujące architekturę. Nominacje przyznano w sześciu kategoriach, obejmujących m.in. przestrzenie publiczne, budownictwo mieszkaniowe czy architekturę komercyjną.

O wyborze nominowanych zdecydowało jury złożone z przedstawicieli władz miasta, środowisk architektonicznych i ekspertów. W jego skład weszli: Karolina Bober, Bartosz Rozbiewski, Michał Matejka, Paweł Trębacz, Łukasz Górzyński, Małgorzata Mirecka, Anna Jachimowicz, Ewa P. Porębska, Anna Cymer oraz Marcin Szczelina.

Lista wszystkich nominowanych

architektura użyteczności publicznej:

architektura mieszkaniowa:

Dom dla Młodych Mam i Ich Dzieci (ul. Puchalska 35)

nowe życie budynków:

Centrum Edukacji Ekologicznej (ul. Papirusów 1/3)

Ośrodek Nowa Skra (ul. Wawelska 5)

Plac przed Zodiakiem (Skwer J. Grabiańskiego)

projektowanie przestrzeni publicznej:

Park Aktywności Rodzinnej (ul. Węglarska 41a)

Park Żerański (ul. Kowalczyka/Krzyżówki)

Plac Centralny (Pl. Defilad 1)

architektura komercyjna:

Budynek biurowy CD PROJEKT RED (ul. Golędzinowska 5)

AFI Office House (ul. Wronia 10)

wydarzenie architektoniczne:

Festiwal MDM

Opera „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”

Wystawa „Home Staging. Za Żelazną Bramą”.

