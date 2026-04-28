Warszawa wybierze najlepszą realizację z 2025 roku. Znamy nominację do tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

Karolina Krasny
2026-04-28 12:00

Nagroda Architektoniczna m.st. Warszawy

i

Autor: Organizator/ Materiały prasowe Nagroda Architektoniczna m.st. Warszawy
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Głosowanie ruszyło: do wyboru 15 realizacji

Rozpoczęło się głosowanie w 12. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, która co roku wyróżnia najciekawsze realizacje i inicjatywy kształtujące przestrzeń stolicy. W tegorocznej odsłonie nominowano 15 projektów i wydarzeń: od budynków publicznych i mieszkaniowych, aż po działania kulturalne.

Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 10 maja, wybierając swojego faworyta w plebiscycie publiczności. To właśnie jedna z nominowanych realizacji zdobędzie Nagrodę Mieszkańców oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. Laureata poznamy 22 czerwca podczas uroczystej gali finałowej.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, zachęca:

To dobry moment, by wybrać się na spacer po Warszawie i przy okazji przyjrzeć się miejscom nominowanym w tegorocznej edycji. Zobaczcie je na żywo i zdecydujcie, które z nich najbardziej zasługują na uznanie. Każda kolejna edycja pokazuje jak wiele ciekawych przestrzeni powstaje w naszym mieście.

Wydział Psychologii UW na Kampusie Ochota
Autor: Nate Cook/ Materiały prasowe

Przekrój współczesnej architektury?

Wśród wyróżnionych projektów znalazły się zarówno nowe inwestycje, jak i realizacje związane z rewitalizacją, czy inicjatywy popularyzujące architekturę. Nominacje przyznano w sześciu kategoriach, obejmujących m.in. przestrzenie publiczne, budownictwo mieszkaniowe czy architekturę komercyjną.

O wyborze nominowanych zdecydowało jury złożone z przedstawicieli władz miasta, środowisk architektonicznych i ekspertów. W jego skład weszli: Karolina Bober, Bartosz Rozbiewski, Michał Matejka, Paweł Trębacz, Łukasz Górzyński, Małgorzata Mirecka, Anna Jachimowicz, Ewa P. Porębska, Anna Cymer oraz Marcin Szczelina.

Budynek biurowo-administracyjny w kampusie CD PROJEKT RED
Autor: Juliusz Sokolowski/ Materiały prasowe

Lista wszystkich nominowanych

architektura użyteczności publicznej:

architektura mieszkaniowa:

nowe życie budynków:

  • Centrum Edukacji Ekologicznej (ul. Papirusów 1/3)
  • Ośrodek Nowa Skra (ul. Wawelska 5)
  • Plac przed Zodiakiem (Skwer J. Grabiańskiego)

projektowanie przestrzeni publicznej:

architektura komercyjna:

wydarzenie architektoniczne:

  • Festiwal MDM
  • Opera „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie”
  • Wystawa „Home Staging. Za Żelazną Bramą”.

ZAGŁOSUJ W PLEBISCYCIE MIESZKAŃCÓW

Architektura Murator Google News
Podcast Architektoniczny
Michał Sikorski: Przedprojektowanie. Niewidzialny fragment każdej dobrej architektury
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl