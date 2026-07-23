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Sangera 1 w Warszawie. Najpierw pola, potem biurowiec, teraz blok

Jeszcze w latach 80. XX w. rozciągały się tu pola. Oddanie do użytku ulicy Rosoła szybko przyciągnęło jednak firmy budowlane. Już na przełomie lat 80. i 90. był tu wielki plac budowy – firma Savim postawiła tu zespół 5-piętrowych bloków. Osiedle powstało na miejskich działkach pozostających w użytkowaniu wieczystym. Co ciekawe, według „Gazety Wyborczej” osiedle zbudowano niezgodnie z umową użytkowania, która zakładała tu zabudowę jednorodzinną.

Przy samym skrzyżowaniu ulic Belgradzkiej i Rosoła wyrósł po 1991 r. biurowiec. Wiadomo o nim niewiele – pastelowy kolor elewacji, siedem pięter (w tym wysoki parter), charakterystyczne dla tamtych czasów zaokrąglenia. Trudno go było nie zauważyć, gdyż znacznie wystawał ponad sąsiednie budynki. Przez lata w budynku mieściły się siedziby m.in. SM „Młoda Gwardia”, Biura Informacji Kredytowej i Getin Banku. Jak wiele biurowców z lat 90., także i ten szybko się w środku zestarzał.

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W 2021 r. Getin Bank S.A. sprzedał prawo użytkowania wieczystego działki (948 m²) z biurowcem firmie Marvipol. To znany i aktywny od dawna warszawski deweloper, istniejący od 1996 r. i mający na koncie m.in. takie realizacje jak osiedle Zielona Italia czy planowany budynek Aleje 138. Biorąc pod uwagę, że istniejący biurowiec nie był już atrakcyjny dla najemców, a pandemia sprawiła, że inwestycje w mieszkania stały się bardziej pewne i opłacalne niż inwestycje w biura, firma zaczęła wykonywać kroki w kierunku postawienia na uzyskanej działce budynku mieszkalnego.

Zaskakujący projekt dewelopera i opór miasta

Sengera 1 to kameralny projekt składający się z 56 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych. Całość zamknięta jest w nowoczesnej bryle o prostym kształcie wzbogaconej kompozycją loggii i balkonów nadających charakter kubaturze. Budynek wykonany zostanie w stonowanych kolorach takich jak grafit i beż

– opisuje dziś swoją inwestycję firma Marvipol, ale pierwszemu projektowi, który deweloper przedstawił miastu, daleko było do kameralności. W miejscu biurowca Marvipol chciał wznieść 11-piętrowy blok. Jak podaje serwis haloursynow.pl, budynek miał nie tylko zdecydowanie górować nad otoczeniem, ale też wystawać przed linię zabudowy, zajmując część parkingu od strony ul. Rosoła.

Miasto nie zgodziło się wydać decyzji WZ na taką inwestycję (nie ma tu planu miejscowego). Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wytknęło deweloperowi, że planowany blok w żaden sposób nie pasuje do otoczenia.

Autor: Wistula/ CC BY-SA 4.0 Miejsce po wyburzonym biurowcu przy Sengera 1 w Warszawie. Widoczna skala sąsiadującej zabudowy.

W analizowanym kwartale urbanistycznym brak jest działki z zabudową o funkcji mieszkaniowo-biurowej z usługami i parkingiem, która mogłaby stanowić kontynuację funkcji na zasadzie „dobrego sąsiedztwa”

– wskazywali urzędnicy.

Drugie podejście. Niżej, ale głębiej w ziemię

Autor: Marvipol/ Materiały prasowe Wizualizacja inwestycji Sengera 1 w Warszawie

Deweloper odwołał się od decyzji miasta, jednak nic to nie dało. Musiał więc przełknąć porażkę i spróbować inaczej. Na szczęście dla siebie firma dysponowała już dwoma innymi decyzjami WZ dla omawianej działki. Pierwsza (z 2019 r.) pozwalała na postawienie znacznie niższego budynku, druga (z 2022 r.) – na przebudowę biurowca na blok.

Firma skorzystała z pierwszej i pod koniec 2023 r. uzyskała pozwolenie na budowę. W pierwszej połowie 2024 r. Marvipol rozpoczął rozbiórkę 30-letniego biurowca. Nie przebiegło to bez przeszkód – 18 października w trakcie prac rozbiórkowych prowadzonych przez firmę BIK Polska pękła ściana sąsiedniego budynku. Ewakuowano 33 osoby. Wezwana na miejsce straż pożarna stwierdziła na szczęście, że mimo kilkudziesięciocentymetrowego pęknięcia blokowi nic poważnego nie zagraża.

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15 października 2024 r. na opróżnionej działce rozpoczęła się budowa nowego apartamentowca Sengera 1. Wykonawcą została firma Chemobudowa, zaś za projekt odpowiada pracownia ES-PRO. Będzie to 8-piętrowy budynek z 56 mieszkaniami w standardzie smart oraz 2 lokalami usługowymi na parterze. Powierzchnia zabudowy wyniesie 657,64 m². Uwagę zwraca wyjątkowo głęboki, bo aż 4-kondygnacyjny garaż podziemny. Łącznie pod ziemią i przed budynkiem zaplanowano 75 miejsc postojowych. W marcu 2026 r. budynek osiągnął docelową wysokość, zaś zakończenie budowy planowane jest w IV kwartale 2026 r.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Zabudują także parkingi wzdłuż ul. Rosoła?

Warto dodać, że nie jest to pierwsza inwestycja mieszkaniowa w okolicy, która wzbudziła niepokój mieszkańców i zainteresowanie mediów. W 2016 r. firma Adfuturo złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bloków na parkingach istniejącego osiedla. Mowa o długim na ok. 150 m pasie ziemi wzdłuż ul. Rosoła, bezpośrednio przed istniejącymi blokami z lat 90. Inwestor najpierw zapowiadał, że nowe bloki będą mieć 15 m wysokości (czyli tyle, co sąsiedzi), później – że 13 m. Argumentował, że niedaleko, również przy ul. Rosoła, na parkingach postawiono 3-piętrowe pawilony usługowe.

W 2017 r. miasto odrzuciło jednak wniosek. Jak podkreślono, wspomniane pawilony nijak się mają do planowanych bloków, ponieważ mają zupełnie inną funkcję (a do tego powstały niezgodnie z przepisami). Zwrócono także uwagę, że istniejące parkingi są niezbędne do sprawnego funkcjonowania osiedla. Z kolei Biuro Architektury wskazało, iż uwagi na duży ruch na ul. Rosoła nowa zabudowa nie może być do niej aż tak dosunięta. Od tamtej pory nikt się już do zabudowy parkingów nie przymierzał. Kto jednak da gwarancję, że w przyszłości pomysł nie wróci?

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