LightHub, czyli jak optymalnie wpuścić światło naturalne do budynków

LightHub to próba opracowania najbardziej efektywnych metod dostarczania światła naturalnego do budynków mieszkalnych poprzez odpowiednią formę i orientację budynku. Proponowane przez Agnieszkę Górską rozwiązania architektoniczne mają na celu maksymalizację dostępu do światła dziennego oraz stworzenie bardzo dobrych warunków mieszkalnych, co jest istotne dla jakości życia w miejskich obszarach zabudowanych.

Badania wpływu światła na zdrowie fizyczne i psychiczne

Badania przedprojektowe wykazały, że światło naturalne ma kluczowy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, jednak jego dostęp ograniczany jest miedzy innymi przez

smog,

gęstą zabudowę,

zmiany w trybie życia

i położenie geograficzne.

Z drugiej strony, nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne powoduje przegrzewanie budynków i wzrost zużycia energii na klimatyzację. W związku z faktem, że przeciętny człowiek spędza coraz więcej czasu w domach (średnio 18 godzin dziennie), szczególnie ważne staje się odpowiednie projektowanie mieszkań zapewniających optymalny dostęp do światła naturalnego.

Jak maksymalnie doświetlić budynki?

Projekt LightHub jest próbą odpowiedzi na zadaną problematykę. Projekt koncepcyjny składa się z trzech budynków zaprojektowanych tak, aby nie przewyższały oraz nie przysłaniały istniejącej zabudowy. Dodatkowo tworzą one układ kaskadowy. Budynki uzupełniają tkankę miejską, jednocześnie zachowując możliwość przewietrzania terenu oraz dobrego doświetlenia mieszkań.

Dodatkowym elementem projektu jest stworzenie zagospodarowania terenu, który zawiera miedzy innymi zieleń, miejsca integracji oraz rekreacji. Cały teren otwarty jest dla wszystkich okolicznych mieszkańców.

Oświetlić maksymalnie i równomiernie

Budynek maksymalizuje wykorzystanie światła naturalnego poprzez swoja architekturę i rozwiązania. Równomierne naświetlenie pomieszczeń jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych szklanych bloków. Mieszkania są zaprojektowane z uwzględnieniem stron świata, co pozwala na optymalne wykorzystanie naturalnego światła przez cały dzień.

Dodatkowym aspektem jest duża różnorodność mieszkań, aby sprostać różnym potrzebom mieszkańców.

Ponadto, specjalne światłoczułe szklane bloki, które świecą po zmroku, zapewniają dodatkowe oświetlenie i tworzą wyjątkowy efekt wizualny.

Przegroda ze szklanych pustaków

Przegroda stworzona ze szklanych pustaków ułożonych po półokręgu niesie wiele korzyści. Kształt oraz właściwości takiej struktury rozpraszają światło, co pozwala równomiernie doświetlić pomieszczenie, jednocześnie minimalizując efekt blasku. Ponadto szklane bloki charakteryzują się większą izolacyjnością w porównaniu do tradycyjnych szyb, więc zmniejsza się prawdopodobieństwo przegrzania się mieszkania.

Redukcja emisji CO2

Projekt nie tylko przewiduje zastosowanie rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców, lecz dodatkowo skupia się na możliwej redukcji emisji CO2. Jest to uzyskane poprzez następujące elementy:

Świetlik doświetlający głębsze partie mieszkania; Fotowoltaika wykorzystywana do wytwarzania energii potrzebnej do regulacji temperatury oraz wentylacji; Kolektory wody deszczowej, wykorzystywanej do nawadniania roślinności; Pustaki szklane wykazują się większą izolacyjnością niż tradycyjne okna, co pozwala doświetlić wnętrza. niwelując efekt nagrzewania się budynku; Możliwość dwustronnego przewietrzania większości mieszkań; Światłoczuły płyn w pustakach szklanych na klatce schodowej, oświetlający klatkę bez użycia prądu; Wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją; Zamknięty obieg wody szarej; Ziemna pompa ciepła.

Jasne, stonowane elewacje z pustakami szklanymi i gzymsem, wynikającym z systemu doswietleń

Elewacje budynków zaprojektowano w jasnych, stonowanych kolorach, co nadaje im nowoczesny wygląd i częściowo zapobiega przegrzewaniu. Pustaki szklane w drewnianych ramach wpuszczają naturalne światło, zapewniając prywatność i komfort pracy. Dodatkowym elementem, wprowadzającym więcej światła dziennego do pomieszczeń, który jest zaprojektowany w elewacji, jest system doświetlania poprowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacja doświetlająca tworzy przy okazji efekt wizualny na elewacji - wystający element kopułowy tworzy gzyms, wieńczący każdą kondygnację.