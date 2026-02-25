Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tym konkursie liczy się fasada

350 budynków z całej Europy, w tym 36 z Polski, rozpoczęło rywalizację w ramach Baumit Life Challenge 2026. O zwycięstwie zdecyduje jury, ale też internauci. 12 lutego 2026 wystartował plebiscyt.

To już siódma odsłona międzynarodowego konkursu organizowanego co dwa lata od 2014 roku. Jego bohaterami są budynki, w których elewacje w co najmniej 66 proc. wykonano z materiałów Baumit. W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęły 342 realizacje z 21 krajów Europy, prezentujące różne podejścia do projektowania współczesnych fasad. A 36 polskich budynków walczy o tytuł.

Każdy kraj mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 6 realizacji w każdej kategorii. Polska w pełni wykorzystała dostępny limit i w Baumit Life Challenge 2026 rywalizuje 36 obiektów z naszego kraju – wybranych uczestników konkursu Fasada Roku 2025. Najliczniej reprezentowane są Kraków oraz Wrocław, ale wśród nominowanych znalazły się także obiekty innych, polskich miast. M.in. dom z jurajskiego kamienia w Częstochowie, który opisywaliśmy - a zdjęcia prezentujemy poniżej.

Konkurs rozgrywany jest w 6 kategoriach:

budynek jednorodzinny nowy,

budynek wielorodzinny nowy,

budynek niemieszkalny nowy,

budynek po termomodernizacji,

budynek po renowacji,

stunned by texture – kategoria specjalna, przeznaczona dla obiektów, na których fasadzie zastosowano kreatywne struktury z użyciem tynku modelowanego

Finał i gala - w Budapeszcie

Zwycięzcy międzynarodowej rywalizacji zostaną ogłoszeni w maju, podczas uroczystej Gali Life Challenge Award 2026. Podczas ostatniego biennale w Lublanie zwyciężyła hala targowa w Peczu (Węgry). Dlatego tym razem ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się właśnie w tym kraju, w Budapeszcie.

Polski głos w jury

O tym, kto zwycięży w tegorocznej edycji, zdecyduje międzynarodowe jury, złożone z architektów i specjalistów w dziedzinie projektowania. W 13-osobowym składzie jury nasz kraj reprezentuje Tomasz Milczanowski – architekt, współzałożyciel oraz członek zarządu pracowni Schleifer Milczanowski SIM Architekci sp.k., absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Do prac jury wnosi bogate doświadczenie oraz szeroką perspektywę wynikającą z wieloletniej praktyki zawodowej.

Wybór zwycięzców będzie przebiegał w dwóch etapach. Najpierw międzynarodowe jury odda swoje głosy online, wskazując po sześć najlepszych realizacji w każdej z kategorii, które przejdą do ścisłego finału. W przeddzień uroczystej Gali odbędą się obrady stacjonarne, podczas których eksperci dokonają ostatecznej oceny finalistów i wyłonią zwycięzców. Budynki, które zajmą pierwsze miejsce w swoich kategoriach, otrzymają tytuł Europejska Fasada Roku 2026. Dodatkowo jeden obiekt z grona 36 finalistów otrzyma nagrodę główną – tytuł Baumit Life Challenge 2026 Award dla najlepszej fasady Baumit w Europie.

Internauci już głosują

12 lutego 2026 r. ruszyło niezależne głosowanie publiczności, które potrwa do 2 maja 2026 r. Każdy, kto w tym czasie wejdzie na stronę www.lifechallenge.baumit.com może ocenić poszczególnych uczestników i współtworzyć ranking europejskich fasad. Głosowanie odbywa się w zakładce „Obiekty” – wystarczy przyznać wybranym realizacjom od jednej do pięciu gwiazdek, według własnego uznania. Budynki, które otrzymają najwyższą notę w swojej kategorii zdobędą tytuł „Wyróżnienie Internautów Baumit Life Challenge 2026”.

System liczy głosy na bieżąco, co pozwala śledzić w czasie rzeczywistym, które fasady w danym momencie zajmują miejsca w TOP 10.

Polskie sukcesy w Baumit Life Challenge

Polska architektura już nieraz zaznaczyła swoją obecność w konkursie Baumit Life Challenge. W edycji 2022 aż pięć polskich realizacji znalazło się w wielkim finale, a w 2024 roku sukces został powtórzony. Wcześniej, w 2020 roku, do decydującego etapu zakwalifikowały się cztery obiekty z naszego kraju.

Nasze projekty zdobywały również uznanie internautów. W 2022 roku w głosowaniu publiczności w kategorii budynków po termomodernizacji Europejczycy najwyżej ocenili gmach Starostwa Powiatowego w Pile. W 2020 roku W TOP 10 wszystkich sześciu kategorii znalazły się łącznie aż 32 obiekty z naszego kraju, a w kategorii budynków jednorodzinnych pierwsze „Wyróżnienie Internautów” zdobył dom dom w Kuźnicy Kiedrzyńskiej - Forest Kuźnica. Oto on.

