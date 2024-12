Architekt(a) misja publiczna: relacja z konferencji w Zakopanem

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

11. Edycja konferencji Architekt(a) misja publiczna

W dniach 28-29 listopada 2024 roku w Zakopanem odbyła się tegoroczna, jedenasta edycja cyklicznej konferencji, organizowanej przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP, pod hasłem Architekt(a) misja publiczna. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono przedstawicieli świata architektury i administracji publicznej oraz ekspertów z innych dziedzin powiązanych z kształtowaniem przestrzeni. Tegoroczna konferencja skupiła się na najważniejszych wyzwaniach związanych z misją publiczna architektury i narzędziach, które wpływają na procesy planistyczne i inwestycyjne w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji obejmował dwa panele, które skupiały się na ustawie Prawo Zamówień Publicznych:

pierwszy dotyczył aspektów praktycznych,

a drugi analizy przepisów i ich interpretacji.

Toczono dyskusje na temat praktycznych wyzwań związanych z wdrażaniem przepisów oraz ich wpływem na jakość realizowanych projektów architektonicznych. Eksperci podkreślali konieczność wyważenia między wymaganiami formalnymi a jakością tworzonych przestrzeni, zwracając przy okazji też uwagę na potrzebę edukacji i wsparcia dla zamawiających oraz projektantów. Agnieszka Sanecka, otwierając pierwszy panel, powiedziała:

Wartość pracy uczestnika procesu inwestycyjnego oscyluje poniżej 0,5% wartości całej inwestycji. To, proszę państwa, samo się komentuje.

Dyskusja pozwoliła uczestnikom na lepsze zrozumienie tego, jak przepisy wpływają na praktykę architektoniczną oraz jakie zmiany mogłyby przyczynić się do usprawnienia procesu zamówień publicznych.

Z sali padały również istotne głosy, takie jak ten od jednego z uczestników: Wielokrotnie spotkałem się z problemem, że zamawiający nie wie, czego chce – opisy są nieprecyzyjne, a architekci ponoszą tego konsekwencje.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne - drugi dzień konferencji

Drugi dzień konferencji był w całości poświęcony Zintegrowanemu Planowi Inwestycyjnemu (ZPI) – nowemu narzędziu, które ma potencjał zrewolucjonizowania sposobu kształtowania przestrzeni w Polsce. Panel ten przyciągnął szczególną uwagę uczestników. ZPI stanowi odpowiedź na konieczność bardziej zintegrowanego podejścia do planowania inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym.

W trakcie szczegółowych prezentacji eksperci przedstawili założenia i możliwości praktycznego zastosowania ZPI, omawiając zarówno jego zalety, jak i wyzwania związane z jego wdrożeniem. Mateusz Marecki powiedział, że Zintegrowany Plan Inwestycyjny to szansa na lepszą synchronizację celów przestrzennych i gospodarczych. Główne punkty dyskusji obejmowały rolę ZPI w harmonizacji celów przestrzennych, gospodarczych i społecznych oraz jego znaczenie w tworzeniu długofalowych strategii rozwoju miast i regionów.

Jednym z ważnych punktów konferencji była także dyskusja o konkursach architektonicznych. Ewa Janik podkreśliła, że konkursy stanowią doskonałe narzędzie do wyboru projektów wysokiej jakości, mimo ich kosztowności dla uczestników. Połowa sukcesu to wygranie konkursu, a druga połowa to podpisanie umowy – zauważyła Janik, dodając, że jesteśmy w trybie konkursowym na etapie koncepcji, co daje nam możliwość negocjowania korzystnych warunków realizacji.

Janik zwróciła również uwagę na pozytywny odbiór projektów wyłonionych w konkursach przez społeczność lokalną, wskazując na przykład przedszkola w gminie Miechowice, które stało się wzorem udanej współpracy projektowej i organizacyjnej.

Znaczenie konferencji MPOIA dla branży architektonicznej w Polsce

Konferencja Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz polskiej branży architektonicznej. Tegoroczna edycja po raz kolejny potwierdziła, że platforma wymiany doświadczeń i dialogu między architektami, samorządowcami oraz ekspertami z różnych dziedzin jest niezbędna dla skutecznego kształtowania przestrzeni publicznych.

Poruszone tematy, takie jak praktyczne aspekty Prawa Zamówień Publicznych czy potencjał Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, stanowią istotne wyzwania i szanse dla całej branży. Dyskusje, które miały miejsce podczas paneli, bez wątpienia będą miały wpływ na przyszłe praktyki architektoniczne w Polsce.

