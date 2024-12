BIM DAYS 2024 | Cyfrowe szanse. "Architektura-murator" dostała statuetkę

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tematyka konferencji Bim Days 2024

Warszawa, grudzień 2024 – Za nami jubileuszowa, 10. edycja BIM DAYS, w tym roku pod hasłem „Cyfrowe szanse”. Konferencja ta to spotkanie wszystkich grup zaangażowanych w proces inwestycyjny na rynku budowlanych – architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców nieruchomości. W tym roku tematy dyskusji dotyczyły

wpływu technologii, w tym sztucznej inteligencji, na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

ale także tego,

jak wspierać pracowników w procesie nieuniknionych zmian

oraz

jak odnaleźć i rozwijać ludzki wymiar architektury.

Wręczanie statuetek

Spotkanie było również okazją, by docenić wieloletnie wsparcie i wkład partnerów w rozwój konferencji. Okolicznościowymi statuetkami zostali uhonorowani: Digital Real Estate, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, architektura.info, "Architektura-murator", Builder, Inżynier Budownictwa, muratorplus.pl, sztuka-architektury.pl oraz Dell.

"Do osiągnięcia jest bardzo dużo"

- Dziesięcioletnie doświadczenie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowanego pokazuje ogromną wartość konferencji. Rozmawiając, uczymy się nawzajem od siebie, inspirujemy i motywujemy do zmian i rozwoju. To zapewnianie przestrzeni dla dyskusji całego środowiska jest tym ważniejsze, że transformacja cyfrowa to zmiana procesów nie w obrębie jednej firmy, ale w całej branży. A do osiągnięcia jest bardzo dużo – lepsza współpraca, wyższa produktywność, budowanie przewag konkurencyjnych. Cyfryzacja to szansa dla całej branży. – podsumowuje tegoroczną edycję Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager w Autodesk.

Nagrania sesji dostępne są na stronie:

Trendy, które będą kształtować nasz świat - Yuri van de Laak z Autodesk

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Yuriego van de Laak, Director, Industry Territory Sales, Autodesk, który zwrócił uwagę na wartość danych, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej firm z branży budowlanej, z jednej strony stanowiąc możliwość funkcjonowania według nowego modelu biznesowego i oferowania nowych usług, z drugiej będąc przyczynkiem do innowacji, dzięki której i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji wyeliminowane zostaną powtarzalne zajęcia, co wpłynie na efektywność pracy. Według eksperta Autodesk przyszłość danych to łatwość dostępu, łączenia i wykorzystania. Umożliwić to ma sztuczna inteligencja, ale także współpracujące podejście do ich wykorzystania w całym procesie projektowym.

Cyfryzacja i biznes – szansa, której nie można przegapić?

Według raportu Design & Make przygotowanego przez Autodesk, 75% respondentów z branży AECO twierdzi, że są przygotowani na niespodziewane zmiany. Z tym stwierdzeniem i pytaniami o to, jak cyfryzacja wpływa na budowanie odporności biznesowej i jakie są wyzwania na drodze do transformacji zmierzyli się zaproszeni do debaty otwierającej goście. Zauważono, że aby maksymalizować wartość dodaną z cyfryzacji, wszyscy uczestnicy procesu projektowo-budowlanego powinni być na zbliżonym poziomie. Obecnie, zdaniem ekspertów, najbardziej zaawansowane są biura projektowe i zarządcy budynków, choć korzyści z cyfryzacji widoczne są w całym procesie. Podejście do zmiany technologicznej zależy od kosztów, ale i od otwartości organizacji na innowacje. Wyzwania to przede wszystkim standard zbierania danych, właściwa struktura pozwalająca na analizy i optymalizacje. Te elementy mogą prowadzić do lepszego wykorzystania danych zarówno w obszarze zwiększania wydajności jak i zrównoważonego rozwoju.

Rozmowę z udziałem Karoliny Błaszczyk (Enprom), Agnieszki Krupińskiej (Strabag Sp. z o.o.), Mariusza Przystupy (Unidevelopment SA), Szymona Wojciechowskiego (APA Wojciechowski) poprowadził Przemysław Nogaj z Autodesk.

Data driven design i AI na budowie

Podczas konferencji poświęconej projektowaniu i cyfryzacji procesu budowlanego nie mogło zabraknąć dyskusji o tym, jak korzystać z procesu demokratyzacji danych, data driven design – i wreszcie z AI.

Rozmówcy Rafała Lewandowskiego: Tomasz Chudzik (Dom Development SA), Przemysław Nogaj (Autodesk), Ewa Zagórska (Digital Real Estate) oraz Michał Zając (Blue Projects) podkreślali znaczenie danych w procesie budowlanym – czy to w przypadku opracowywania cyfrowych bliźniaków, czy do uczenia modeli AI przy wykorzystywaniu ich do obsługi powtarzalnych zadań. Podnoszony był również temat właściwego zbierania i agregacji danych jako podstawy nowoczesnego procesu budowlanego oraz wykorzystywania ich do analiz związanych ze śladem węglowym, cyklem życia budynku oraz raportowaniem ESG. Uczestnicy zwracali uwagę na proces cyfryzacji, który według nich powinien przebiegać małymi krokami, tam, gdzie są możliwe do osiągnięcia szybkie korzyści, dzięki czemu łatwiej będzie cyfryzować kolejne obszary organizacji. Ważnym wątkiem było również właściwe wykorzystanie danych – zarówno modele AI, jak i chmura wymagają starannego ustrukturyzowania danych, by zapewnić łatwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Ludzki wymiar cyfryzacji

W rozmowach na scenie, ale i w kuluarach nie mogło zabraknąć tematu ludzi i ich miejsca w coraz bardziej scyfryzowanym świecie. Goście konferencji patrzyli na tę tematykę z dwóch stron – z perspektywy budowania i podnoszenia kwalifikacji zespołu oraz nadążania za technologią, ale także poziomu rozwoju cyfrowego organizacji jako czynnika przyciągającego talenty.

Zgodzono się, że umiejętności cyfrowe będą jednymi z najważniejszych na rynku pracy również w przypadku budownictwa – od pracy z AI, poprzez cyfrowe projektowanie i na zarządzaniu projektami cyfrowymi skończywszy. Ale podkreślono również wyzwania związane z kształtowaniem zespołu i znalezieniem odpowiednich pracowników na rynku. Dobrze zbudowana pod względem kadrowym organizacja powinna składać się ze specjalistów z doświadczeniem technicznym i wiedzą zdobytą przez lata, ale i z młodych pasjonatów nowych technologii. Kluczem do sukcesu jest zbilansowanie potrzeb organizacji po obu tych stronach i takie rozwijanie kompetencji, by służyły one strategii firmy.

W dyskusji prowadzonej przez Elżbietę Lekawską (Autodesk) brali udział Tomasz Bogusz (HAG Human Architecture Group), Dagmara Hirsz-Sufin (Aldesa Polska), Paweł Łaguna (Swissroc Building Intelligence) oraz Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz (SRDK Studio Projekt, AP Consulting).

Revit, Forma, chmura, dane

Prezentacje merytoryczne drugiego i trzeciego dnia konferencji skupiały się wokół wykorzystania metodyki BIM w bardzo różnorodnych obszarach budownictwa – od wąskich wycinków projektowania, jak zbrojenia lub wykorzystanie chmury punktów, poprzez rewitalizację budynków nie tylko zabytkowych, a na dużych projektach urbanistycznych.

Wsparcie merytoryczne konferencji zapewnili: 3XA, Aldesa Polska, AP Consulting, APA Wojciechowski Architekci, Arup, Blue Projects, Dom Development, Doraco, Enprom, HAG Human Architecture Group, HRA Architekci, Hydrologia, Inżynieria Wodna i Drogowa, Industria, APA Kuryłowicz & Associates, Murapol, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Port Gdynia, Rebel Concept, SE Consultants, SRDK Architekci Studio Śródka, Strabag, Swissrock Building Intelligence, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Unidevelopment, WXCA. Realne doświadczenia, przykłady zarówno z polskiego, jak i zagranicznych rynków, zawsze są dużą wartością dla uczestników konferencji.

Balansowanie między technologią a ludzkim czynnikiem

- Konferencja BIMDAYS „Cyfrowe szanse” nie tylko zarysowała perspektywy rozwoju technologii w branży, ale także podkreśliła, jak istotne jest balansowanie między technologią a ludzkim czynnikiem. Transformacja cyfrowa to nie tylko nowe narzędzia, ale też nowe podejście do współpracy i tworzenia przestrzeni dostosowanych do przyszłych wyzwań – powiedziała Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager w Autodesk.

Informacje o konferencji

BIM DAYS 2024 | Cyfrowe szanse

Konferencja hybrydowa, 26-28.11.2024

Strona konferencji:

Nagrania sesji dostępne na stronie: