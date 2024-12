30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Urodziny architekta i bal architektów

Urodziny architekta to dobra okazja, żeby zbiorczo spojrzeć na jego prace. Podczas niedawnego trzydziestolecia "Architektury" spotkaliśmy się w miejscu nieprzypadkowym, a była to Biblioteka Narodowa, po renowacji autorstwa pracowni Tomasza Koniora. Wszyscy byli zachwyceni jej wnętrzem, które sprawdziło się także jako przestrzeń do bankietu. Z tej okazji przypomnieliśmy ten budynek na naszej stronie aż w dwóch artykułach - Doroty Niećko, Spiralne schody z ciemnej stali przełamują rytm biurek i regałów. To biblioteka i Od modernizmu do glamour. Modernizacja czytelni Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Czytaj też:

Architekt Tomasz Konior: szacunek dla materiału

W dorobku Tomasza M. Koniora (dyplom WA PK 1994), założyciela Konior Studio, widać konserwatorską praktykę – wyraz szacunku dla materiału. Podejście to czytelne jest zarówno w projekcie szkoły na warszawskiej Białołęce (jedna z 20 ikon współczesnej polskiej architektury według „A-m” 10/05), jak i muzeum piwowarstwa w Tychach „A-m” 5/05). To drugie stanowi przykład subtelnej ingerencji w zabytkowy budynek, wysmakowanej w detalu, eksponującej oryginalną substancję i urodę materiału. Cegła odgrywa również pierwszoplanową rolę w rozbudowanej według projektu Koniora Akademii Muzycznej w Katowicach („A-m” 12/07). Mottem jego twórczości jest architektura kontekstu – tworzy budynki, które silnie oddziałują na przestrzeń, nadają jej nastrój, określony charakter i wyraz.

Architekt wyjątkowo ważnych miejsc

Architektowi powierzane są wyjątkowe dla polskiej tożsamości realizacje, takie jak właśnie Biblioteka, siedziba wybitnej NOSPR czy Pałac Krasińskich na placu Krasińskich w Warszawie.

21 maja, ten budynek został po raz pierwszy w swojej historii udostępniony publiczności. Każdy, kto będzie chciał poznać to miejsce, może tutaj przyjść i doświadczyć tego absolutnie unikalnego pałacu i dodatkowo zobaczyć reprezentację najwspanialszej i najbardziej cennej kolekcji książek, manuskryptów i rękopisów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych pałaców warszawskich - powiedział przed otwarciem pałacu po renowacji Tomasz Konior i trudno się z nim nie zgodzić w ocenie obiektu, który mu powierzono. To na pewno, tak jak i pozostałe, zadanie i trudne i bardzo odpowiedzialne. W tej chwili w pałacu można w nim oglądać wystawę o Herbercie i przy okazji zwiedzić budynek, do czego gorąco zachęcamy.

Przeczytaj o wyjątkowej budowie siedzimy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia:

Konior Studio - jedna z pięciu najbardziej wpływowych pracowni w Polsce według naszego rankingu

Pracownie ujęte w rankingu "Architektury-murator", który wzbudził wiele emocji w środowisku to zdaniem redakcji biura, które w ciągu ostatnich pięciu lat inspirowały swoimi realizacjami. Prezentowaliśmy je na łamach naszego pisma oraz opisywaliśmy zdobywane przez nich nagrody i wyróżnienia. Ich działania kształtowały architektoniczną dyskusję i nierzadko wprowadzały do niej nowe tematy.

Na piątym miejscu w rankingu najbardziej wpływowych pracowni w Polsce znalazła się właśnie pracownia założona przez Tomasza Koniora w 1995 roku. Obecnie zatrudnia około trzydziestu pracowników. Wyspecjalizowała się w tworzeniu obiektów użyteczności publicznej. Mottem twórczości Tomasza Koniora jest architektura kontekstu - tworzy budynki, które silnie oddziałują na przestrzeń, nadają jej nastrój, określony charakter i wyraz. Architektura powinna być odbierana wszystkimi zmysłami: dotykiem, słuchem i węchem, a nie tylko wzrokiem. Celem jest odczuwanie, a nie jedynie fotografowanie - przekonuje architekt. Tomasz Konior za swoją najlepszą realizację uważa siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, która została otwarta w październiku 2014 roku. Projekt szkoły na warszawskiej Białołęce został w 2005 roku uznany przez naszą redakcję za jedną z dwudziestu ikon współczesnej polskiej architektury.

Czytaj też:

Autor:

Kwartał Dworcowa. Kolejna wyjątkowa rewitalizacja

Nie każdy wie, że projektem pracowni Tomasza Koniora, który teraz śledzimy jest Kwartał Dworcowa w Katowicach. Generalny wykonawca przejął plac budowy. W grudniu 2024 rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Trzeba będzie wyburzyć fragment kamienicy - na początek od strony Mielęckiego. Inwestycja Grupy Epione, realizowana według projektu pracowni Konior Studio, potrwa 3 lata. Potem centrum Katowic ma się totalnie zmienić. - pisała niedawno Dorota Niećko. Rewitalizacja autorstwa pracowni Konior Studio dotyczy zabytkowego układu urbanistycznego: 11 kupionych przez Grupę Epione kamienic. Będą tu hotele sieci Marriott, a na parterze lokale gastronomiczne. W mansardowym poddaszu kamienicy na rogu Dworcowej i Mielęckiego powstanie strefa spa i apartamenty hotelowe. Będzie też podziemny parking, a brama wjazdowa znajdzie się w parterze istniejącej kamienicy przy Mielęckiego. (Niećko, Kwartał Dworcowa w Katowicach. Podupadły fragment śródmieścia ma zamienić się w strefę prestiżu). Kształtowanie krajobrazu miejskiego poprzez rewitalizację wymaga architektonicznego kunsztu, ale też rozumienia i poszanowania tradycji. Łączy się bowiem historię z nowoczesnością, czyniąc wspólnym mianownikiem potrzeby mieszkańców. - dodaje dziennikarka. Takie zadania powierza się właśnie pracowni Tomasza Koniora. Wszystkiego najlepszego!

Przeczytaj najświeższe doniesienia z budowy Kwartału: