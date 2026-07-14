Ewa Kuryłowicz o roli architekta

- Współczesna rola architekta bardziej przypomina dramatopisarza - powiedziała podczas swojego wystąpienia architektka, prof. Ewa Kuryłowicz.

Jak przyznała, to analogia - bo dawniej architekt był niejako dramatopisarzem, reżyserem, finansował swą pracę i czerpał z niej zyski. - Dziś została nam tylko ta jedna rola - mówi.

I przyznaje, że architekci, którzy teraz wchodzą na rynek, działają w zupełnie innych okolicznościach, choć wciąż ważne jest, by pokazywać, co robią - marketing jest ważny.

- Strategia, która przyświecała naszemu pokoleniu, czyli "siedź w kącie a znajdą cię" dziś nie ma już zastosowania - mówi prof. Ewa Kuryłowicz. Dodaje jednak, że obecnie zdarza się, że niektórzy architekci nadużywają "dobrodziejstw" marketingu i możliwość obecności w mediach.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Konferencja „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”.

30 czerwca 2026 odbyła się konferencja „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

W historycznych, zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Byli też goście, obecni on-line, jak Robert Konieczny.

Raport Architektury - murator

Raport pt. Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026 przygotowany został na zlecenie "Architektury-murator" przez Instytut Monitorowania Mediów.