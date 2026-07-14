Tunel średnicowy w Łodzi

Kto wybuduje pierwszy odcinek KDP? Lista 6 zakwalifikowanych wykonawców

Proces wyłaniania wykonawcy dla tego strategicznego odcinka wzbudził ogromne zainteresowanie rynku. Do rywalizacji stanęło łącznie 17 firm, w tym pięć konsorcjów. Po drobiazgowej analizie wniosków, spółka CPK dopuściła do dialogu konkurencyjnego sześć podmiotów, które dysponują odpowiednim doświadczeniem w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów infrastrukturalnych.

Do drugiego etapu dialogu konkurencyjnego przeszli:

Budimex – lider polskiego rynku budowlanego.

– lider polskiego rynku budowlanego. Konsorcjum ZUE, Duna Polska oraz POLAQUA .

oraz . Konsorcjum TORPOL, MIRBUD i KOBYLARNI A.

A. Konsorcjum Trakcja oraz PORR .

oraz . Konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI SOPOT oraz INTERCOR.

Konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

Co ciekawe, w dialogu konkurencyjnym o wyborze nie zdecyduje wyłącznie najniższa kwota. Kluczowymi kryteriami będą cena oraz deklaracja przedłużenia okresu gwarancji. To sygnał dla rynku, że Port Polska stawia nie tylko na tempo, ale przede wszystkim na długowieczność i niezawodność nowej infrastruktury.

Autor: CPK/Port Polska/ Materiały prasowe

13 kilometrów, które zmienią wszystko

Choć odcinek między Kotowicami a węzłem lotniskowym liczy tylko 13 kilometrów, jego specyfikacja techniczna robi ogromne wrażenie. Linia została zaprojektowana z myślą o prędkości projektowej do 350 km/h.

Wybrany wykonawca nie tylko wybuduje samą trasę, ale opracuje też kompletną dokumentację wykonawczą i technologiczną.

To prawdziwe nagromadzenie obiektów inżynieryjnych na metr bieżący trasy.

Na tym krótkim fragmencie powstanie:

55 mostów, wiaduktów (drogowych i kolejowych) oraz przepustów , w tym specjalistyczne przejścia dla zwierząt.

, w tym specjalistyczne przejścia dla zwierząt. Łącznie około 37 km nowych torów , uwzględniając rozbudowę układu w rejonie Kotowic oraz bezkolizyjne włączenia w istniejące linie nr 1 i 85.

, uwzględniając rozbudowę układu w rejonie Kotowic oraz bezkolizyjne włączenia w istniejące linie nr 1 i 85. Obiekty kubaturowe, tory odstawcze, rampy oraz nowoczesne systemy utrzymania.

Około 40 km dróg dojazdowych, technologicznych i publicznych, co pokazuje skalę oddziaływania inwestycji na lokalną infrastrukturę.

AeroExpress, czyli pociągi, które rozładują autostradę A2

Z perspektywy pasażera inwestycja ta ma jeden cel - stworzenie realnej alternatywy dla transportu kołowego. Dr Filip Czernicki, prezes spółki CPK, podkreśla, że Koleje Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią są niezbędne obok planowanego poszerzenia autostrady A2. Kluczem do sukcesu ma być system AeroExpress, który sprawnie skomunikuje oba miasta z nowym lotniskiem.

Szacunki są optymistyczne, nowa linia ma przewozić do 100 tysięcy pasażerów na dobę. Dla porównania, to tak, jakby co kilka minut z lotniska wyjeżdżał pełny, nowoczesny skład, omijając korki i docierając do centrum miasta w czasie nieosiągalnym dla samochodów.

Autor: CPK/Port Polska/ Materiały prasowe

Harmonogram KDP Warszawa-Łódź. Od podpisania umowy po rok 2032

Projekt linii Warszawa-Łódź-Wrocław/Poznań, znanej jako linia „Y”, to absolutny priorytet inwestycyjny. Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK ds. kolei, zapowiada, że doświadczenia zdobyte przy obecnych dialogach konkurencyjnych pozwoliły przygotować cztery kolejne postępowania, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Harmonogram jest ambitny.

IV kwartał 2027 roku - planowane zawarcie umowy z wykonawcą odcinka Kotowice-Lotnisko.

- planowane zawarcie umowy z wykonawcą odcinka Kotowice-Lotnisko. 2032 rok - uruchomienie pełnego odcinka linii „Y” między Warszawą a Łodzią wraz z dojazdem do lotniska.

- uruchomienie pełnego odcinka linii „Y” między Warszawą a Łodzią wraz z dojazdem do lotniska. 2035 rok - finał pierwszej sieci KDP w Polsce, docierającej do Wrocławia i Poznania.

W oczekiwaniu na kolejne kolejowe przetargi

Warto zauważyć, że odcinek Kotowice-Lotnisko to tylko jeden z elementów wielkiej układanki. W toku są już postępowania na sterowanie ruchem (SRK) i sieć trakcyjną dla całej linii aż do Sieradza i Kępna. W przygotowaniu są kolejne, wymagające pod względem inżynieryjnym przetargi, w tym budowa 18-kilometrowego tunelu z Warszawy Zachodniej do Kotowic oraz skomplikowany Węzeł Bolimowski.

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