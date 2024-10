Miałem zdolności rysunkowe. Wydawało mi się, że zdolności rysunkowe to może architektura, to była naiwność. Wysłałem korespondencję do Anglii – czy mógłbym dostać się na studia do Anglii na architekturę. Dostałem odmowę, ale dostałem informację, że mogę dostać się na inżynierskie studia w Hanowerze. Dostałem dokument, że mogę się dostać - opowiadał we wspomnieniu, opublikowanym na stronie h1944.pl/archiwum-historii-mowionej.