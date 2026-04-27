Wysoki, jak ceny mieszkań w Warszawie i ma taras widokowy tylko dla wybranych, za to z meblami z recyklingu. Atal Olimpijska

Dorota Niećko
2026-04-27 13:44

Na szczycie - luksus i modna neuroestetyka, fornir orzechowy, szkło i kamień Arizona Ceram. Mówi się że deweloper tym budynkiem popsuł panoramę Katowic. Za to widok na tę panoramę z tarasu widokowego na wysokości 128 metrów zapiera dech. Taras widokowy na 36. piętrze wieżowca Atal Olimpijska jest gotowy, tak jak cała inwestycja, która ma już pozwolenie na budowę. To projekt architekta Wojciecha Wojciechowskiego.

Taras widokowy na 36. piętrze wieżowca Atal Olimpijska w Katowicach
Taras widokowy na 36. piętrze - wisienka na torcie inwestycji Atal Olimpijska

O tym, że skończyli kłaść aluminiowe panele na fasadzie - nad którą zresztą w Katowicach lamentują amatorzy wysublimowanej architektury - dowiedziałam się, gdy moją kuchnię z oknem od północy nagle rankiem rozświetlił słoneczny blask. Aluminiowa fasada inwestycji Atal Olimpijska, najwyższego budynku mieszkalnego Katowic i całego woj. śląskiego jest niczym olbrzymie lustro, które odbija światło i wysyła wiązkę. To potężny "promień z Saturna" (to określenie z filmu "Angelus" Lecha Majewskiego, na Śląsku dobrze znane).

O tym, że gotowa i urządzona jest wisienka na torcie tej inwestycji - taras widokowy na 36. piętrze, dowiedzieli się wszyscy goście Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026, bo podczas tego wydarzenia inwestor zdecydował się na premierę tarasu. To była dobra okazja, by z najwyższego obecnie punktu Katowic spojrzeć krytycznie lub z zachwytem na miasto, które, tak jak i inne, właśnie przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego. Z wysokości 128 m i 411,16 m n.p.m. doskonale widać, jak wygląda przestrzeń wokół Pierwszej dzielnicy, ile miejsca zajmują w Strefie Kultury parkingi, jak dogęszczono Osiedle Paderewskiego i czy za nowymi wieżowcami schowały się wieże Stalexportu przy Mickiewicza.

Najwyższy budynek Katowic mamy... w dole

Spodek mamy nisko w dole, wygląda niczym deserowy talerzyk. Wyższy biurowiec .KTW, choć wciąż jest najwyższym budynkiem Katowic, bo ma 133 m, i tak wydaje się mniejszy - bo stoi niżej, a Atal Olimpijska - na wzniesieniu. Widać też morze zieleni, czyli jeden z największych parków miejskich Europy - Park Śląski, Stadion Śląski, smukłe Kukurydze na Osiedlu Tysiąclecia.

Zobaczcie zdjęcia z drona Roberta Neumanna i czytajcie dalej.

Kompleks wieżowców koło Spodka w Katowicach

Na kompleks Atal Olimpijska składają się:

  • dwa 60-metrowe wieżowce mieszkalne (po 18 kondygnacji)
  • jeden 128-metrowy wieżowiec mieszkalny (36 kondygnacji).

Zaprojektował je architekt Wojciech Wojciechowski. Budynki są już gotowe i mają pozwolenie na użytkowanie. Jest tu ponad 700 mieszkań. Najwięcej dwu- i trzypokojowych - po ponad 200. Ceny dostępnych w sprzedaży mieszkań w budynku B (najwyższym) na piętrach 27-29 - ok. 15 tys. za metr kwadratowy. Tak, dla Warszawy, gdzie np. w Liberty Tower, której budowa dopiero się zaczęła, metr kwadratowy kosztuje 60 tys. zł, to może być szokujące. A to i tak niewiele, bo przecież w Orris Residence w centrum metr kosztuje 90 tys. zł.

Taras widokowy Atal Olimpijska

Jest tylko dla mieszkańców apartamentowca. Znajduje się na 36. piętrze. Winda, która jeździ z prędkością 4 m/sek. dojeżdża do 35. piętra, jedno piętro trzeba pokonać schodami.

Taras jest podzielony na trzy strefy:

  • strefę pracy i spotkań;
  • odpoczynku i relaksu
  • oraz strefę punktu obserwacyjno-widokowego

Zastosowano tu naturalne materiały: drewno, kamień, szkło i naturalne tkaniny. Są tu fornir orzechowy, szkło i kamień Arizona Ceram. Za projekt odpowiadają projektantki Atala, Magdalena Kornaga i Weronika Smaga. Elementy oświetlenia i meble są w dużej mierze polskie, ale nie tylko. Wykorzystano tu rzeczy firm  NAP, Kaspa, DCW, Pira. Na tarasie widokowym podłoga jest z drewna egzotycznego i stoją siedziska i stoliki z recyklingu polskiej firmy Loope.

36-piętrowy wieżowiec to flagowa inwestycja firmy Atal. Jej właściciel, Zbigniew Juroszek, mówił o niej w rozmowie z Architekturą-murator tak: prestiż, prestiż i jeszcze raz prestiż. Ale przyznaje też, Katowice w zeszłym roku były już nasyconym rynkiem, jeśli chodzi o nieruchomości.

Budynkowi zarzuca się, że psuje panoramę Katowic, szczególnie że stoi w Strefie Kultury obok kultowego Spodka, MCK, siedziby NOSPR i Muzeum Śląskiego. To Atal dominuje.

Juroszek zupełnie nie martwi się opiniami o architekturze lub jej braku.

  - Wysokie budownictwo to jest marka - kwituje. - Wydaje mi się, że ten wieżowiec na tę chwilę jest optymalny.

Skąd oglądać panoramę Katowic?

Katowicki skyscraper osiągnął w najwyższym punkcie rzędną 411,16 m n.p.m., jest na pierwszym miejscu w regionie. Niebawem w mieście powstanie kolejny taras widokowy na wysokościach. Będzie w całości przeszklony i będzie miał sky walk. To planowana część inwestycji O27 Apartamenty Opolska. Sky walk będzie na wysokości 95 metrów i będzie częścią ekskluzywnej strefy sky lounge na 29. piętrze. To miejsce również dostępne będzie wyłącznie dla mieszkańców apartamentowca. Na razie najwyższym dostępnym punktem widokowym jest restauracja i bar na 27. piętrze budynku Altus.

