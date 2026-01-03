Najwyższy w Europie żuraw montuje iglicę na drapaczu chmur z Rzeszowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skyliner I - 42 piętra i oszałamiająca panorama Warszawy

To jeden z siedmiu najwyższych budynków w Polsce. Od 2021 roku zamyka rondo Daszyńskiego od zachodu. Skyliner I oferuje 49.000 mkw. powierzchni do wynajęcia na 42 piętrach. Na 165 m wysokości położony jest dwupoziomowe centrum konferencyjno-eventowe LookUp. To stąd widać pięknie panoramę Warszawy. Zobacz zdjęcia z najwyższego piętra Skylinera i czytaj dalej.

Skyliner I. Ciekawostki

21 szybkobieżnych wind

Windy jeżdżą z prędkością do 7 m/s

Czas transportu na najwyższe piętro – 24 sekundy

Hamowanie odzyskowe wind

Recykling szarej wody

Całkowicie przeszklona elewacja bez ograniczeń widoczności

Szkło o niskiej zawartości żelaza

330 miejsc postojowych dla rowerów w garażu podziemnym

prysznic na każdej kondygnacji biurowej

dwie „rowerownie”, damska i męska z elektrycznymi zamkami w szafkach

jest tu 4000 stanowisk pracy, a blisko 2500 tys. osób dziennie przebywa w budynku

Najistotniejszym architektonicznym elementem kompozycji Skylinera jest ściana z betonu architektonicznego, która niczym klamra spina całkowicie przeszkloną kostkę wejścia, 195-metrową wieżę oraz dwupoziomowy Skybar, z którego można oglądać panoramę całej Warszawy. W przestrzeniach pięter powtarzalnych nie ma słupów pośrednich czy narożnych, co daje możliwość dowolnej aranżacji biur - mówi Michał Sadowski, współwłaściciel, wiceprezes, architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

Najwyższe lobby biurowe w Polsce

Tu wszystko jest naj. Skyliner ma najwyższe w Polsce, aż 16-metrowe lobby biurowe. Budynek jest wyposażony w najnowsze technologie, m.in. 21 szybkich wind z inteligentnym systemem obsługi bezdotykowej, aplikację budynkową SkylinerApp, która m.in. zastępuje tradycyjne karty kontroli dostępu. Jest zasilany w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.

Skyliner należy do Grupy Karimpol (Skyliner II też).Generalny wykonawca inwestycji to Warbud S.A.

Architektura biurowca Skyliner

Strzelisty, smukły drapacz chmur naprawdę chowa się w chmurach. Wieża została osadzona w szerokiej, przeszklonej bazie o wysokości 16 m, co daje efekt oderwania głównej części wysokiej od ziemi i sprawia wrażenie płynięcia w powietrzu.

Przed wieżowcem rozpościera się zielony plac oparty na geometrycznej kompozycji 9 drzew-symboli, tworzący wejście do kompleksów Skyliner i The Warsaw Hub. To przestrzeń publiczna łącząca węzeł komunikacyjny Towarowa/Prosta z rejonem 19. Dzielnicy.

Całkowicie przeszklony hol stworzony został w oparciu o żelbetową ścianę. Szklaną ścianę holu przecinają schody, odwołujące się do Schodów Hiszpańskich z Rzymu. m elementem kompozycji Skylinera jest ściana z betonu architektonicznego, która niczym klamra spina całkowicie przeszkloną kostkę wejścia, 195-metrową wieżę oraz dwupoziomowe centrum konferencyjno-eventowe LookUp, z którego można oglądać niezwykłą panoramę całej Warszawy.

- Jednym z elementów wyróżniających budynek jest jego doskonałe oświetlenie światłem dziennym - informuje zarządca. - Wpływa na to przede wszystkim zastosowany typ fasady - pełne przeszklenie od podłogi do sufitu oraz wysokość pomieszczeń, które mają 2,8 metra od podłogi do sufitu.

Wśród najemców są:

Aon, Bolt, Booksy, Capital.com, Coca-Cola Poland Services, Colonnade Insurance Oddział w Polsce, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology, ENATA Bread, Falck, Greenville, iTechArt, Luxoft, Mattel, Meet & Eat, MicroStrategy, Noble Securities, Onwelo, Process Solutions, Tarkett, Villa Foksal, Wento, Xperi, globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych Mindspace.

Centrum konferencyjno-eventowe LookUp

Zajmuje dwa ostatnie piętra i należy do Villi Foksal, Na wysokości 165 m jest przestrzeń o powierzchni 830 mkw. Piętro 41. to nowoczesna przestrzeń konferencyjno-bankietowa, gotowa przyjąć do 100 osób. Powierzchnia ta daje możliwość elastycznego aranżowania przestrzeni i może funkcjonować jako jedno większe pomieszczenie lub zostać podzielona na dwie mniejsze sale. Piętro 42. to przestronny open space o loftowym charakterze i wysokości ponad 14,5 m, który na powierzchni 270 mkw. może pomieścić do 200 osób. Sprawdza się jako przestrzeń do organizacji konferencji, bankietów lub zasiadanych kolacji, ale także sesji zdjęciowych czy prezentacji nowych produktów.

Look Up na ostatnim piętrze biurowca Skyliner. Zobac zdjęcia i czytaj dalej

Skyliner II. Budowa

Od lutego 2024 trwa budowa drugiej fazy kompleksu biurowego Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego. Prace potrwają około 34 miesięcy - czyli niecałe trzy lata. Oddanie budynku do użytkowania jest planowane na koniec 2026 roku.

Nowy Skyliner II będzie liczył:

130 m wysokości

24.000 mkw. powierzchni rozmieszonej

28 kondygnacji

23.000 mkw. pow. użytkowej zostanie przeznaczona na biura.

Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1.000 mkw.

Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner - informuje inwestor. Ma dopełnić pozostałą przestrzeń działki. Oba wieżowce Grupy Karimpol połączy wspólne podium.

To w drugiej fazie inwestycji będzie w pełni przeszklonym foyer wejściowym z otwartym, podświetlonym, dwukondygnacyjnym holem i antresolą. Podobnie jak w pierwszej fazie poprowadzą na nią reprezentacyjne schody. Całość wnętrza wypełnią rośliny (prawdziwe). Łącznie ogólnodostępne podium kompleksu będzie posiadało 4.500 mkw. powierzchni przeznaczonej na strefę handlowo-usługową.

Czytaj też:

Tarasy - ogrody na dachu biurowca Skyliner II

Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Ich projektantem jest biuro projektowe RS Architektura Krajobrazu.

Na tarasie na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw zaprojektowano mini amfiteatr ze sceną, zewnętrzne przestrzenie coworkingowe, a także przestrzeń do wykorzystania na eventy czy prezentacje. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody (będize też winda). W całym budynku wind będzie 10.

Zwieńczeniem Skylinera II będzie charakterystyczna również dla pierwszej fazy „latarnia“ podkreślająca jego najwyższy architektoniczny fragment w północno-wschodnim narożniku biurowca. Dominanta budynku, podobnie jak w pierwszej inwestycji Karimpolu, zostanie podświetlona i podkreślona charakterystyczną żyletką z betonu ryflowanego.

Wieżowce przy Rondzie Daszyńskiego. Zdjęcia