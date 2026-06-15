Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki. O czym będziemy rozmawiać 30 czerwca w Warszawie?

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Dlaczego jedne budynki trafiają na okładki magazynów i do najważniejszych serwisów informacyjnych, podczas gdy inne – równie wartościowe – pozostają niemal niezauważone? Kto decyduje o tym, o jakiej architekturze rozmawiamy? Czy o sukcesie projektu przesądza przede wszystkim jego jakość? Jakie znaczenie ma umiejętność opowiedzenia o nim światu? Gdzie dziś przebiega granica pomiędzy informacją, promocją i sprzedażą? Jaka jest rola mediów w architekturze? Co i komu chcą sprzedać architekci? Gdzie jest w tej relacji miejsce dla inwestorów i producentów?

To właśnie wokół tych pytań spotkamy się 30 czerwca 2026 roku w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie podczas konferencji „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki”.

Jak nas widzą, jak o nas piszą? Prezentacja raportu o postrzeganiu architektów i architektury w mediach

Punktem wyjścia dla całego wydarzenia będzie premiera raportu poświęconego obecności architektów i architektury w polskich mediach. Sprawdzimy, kto najczęściej pojawia się w przestrzeni medialnej, w jakich kontekstach mówi się o architekturze, jaką rolę pełnią architekci jako eksperci oraz jaki obraz zawodu wyłania się z mediów tradycyjnych, internetowych i społecznościowych. Raport stanie się początkiem szerszej rozmowy o widoczności, wiarygodności i sprawczości architektów we współczesnej debacie publicznej.

W świecie nieustannego przepływu informacji coraz trudniej przebić się z wartościową opowieścią. Nawet najlepsze realizacje mogą pozostać niezauważone, jeśli nikt nie opowie o nich w atrakcyjny i zrozumiały sposób. Marketing może pomagać popularyzować wartościowe idee, budować zainteresowanie architekturą i wzmacniać pozycję całego środowiska.

Jednocześnie nigdy wcześniej nie było tak wielu narzędzi pozwalających na samodzielne kreowanie swojego wizerunku. Architektura nie jest od tego procesu wolna. Coraz częściej staje się bohaterką starannie przygotowanych kampanii komunikacyjnych. Architekci budują marki osobiste, pracownie inwestują w działania PR, a media funkcjonują pod presją szybkości i konieczności ciągłego dostarczania nowych treści. W efekcie relacje pomiędzy architekturą, marketingiem i mediami stają się coraz bardziej złożone.

Szerokie grono prelegentów i prelegentek

Jak sprawić, by ta rzeczywistość była prostsza, bardziej przejrzysta i lepsza? Do wspólnego szukania mądrych odpowiedzi zaprosiliśmy architektów, dziennikarzy i publicystów, specjalistów od komunikacji, przedstawicieli biznesu oraz producentów związanych z branżą budowlaną.

30 czerwca w Warszawie o relacjach architektury, mediów i marketingu będą z Wami rozmawiać m.in. Ewa Kuryłowicz, Urszula Kuc-Petelska, Dominika Zielińska, Kuba Snopek, Szymon Wojciechowski, Robert Konieczny, Karolina Tunajek, Piotr Grochowski, Andrzej Truszczyński, Barbara Betlejewska, Aleksandra Szymańska oraz Adrian Krężlik.

Sponsorem strategicznym naszego wydarzenia jest Budmat. W gronie sponsorskim znajdziemy także marki Holcim, Wiśniowski oraz Dyson.

„Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki” to wydarzenie dla architektów, urbanistów, projektantów, dziennikarzy, specjalistów komunikacji, przedstawicieli instytucji publicznych i wszystkich tych, którzy wierzą, że architektura potrzebuje nie tylko dobrych projektów, ale także mądrej, uczciwej i odpowiedzialnej opowieści.

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Architektura, media i PR – (nie)niebezpieczne związki. Kto stoi za tekstami, które mijają się z prawdą

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