Lider Dostępności, prestiżowy konkurs dla branży nieruchomości. Termin dla projektów został przesunięty

Termin zgłoszeń do konkursu „Lider Dostępności” został przedłużony. Na prośbę zainteresowanych podmiotów, organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich – zdecydowali o przesunięciu ostatecznej daty nadsyłania kandydatur na 10 czerwca 2026 roku. Decyzja ta daje deweloperom, architektom i zarządcom nieruchomości dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji dla swoich projektów.
Czym jest konkurs Lider Dostępności i dlaczego jest ważny dla rynku?
„Lider Dostępności” to inicjatywa, która od dziesięciu lat promuje najlepsze praktyki w projektowaniu uniwersalnym. Konkurs nagradza obiekty i przestrzenie publiczne, które wyróżniają się pod względem dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z dziećmi. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji jest Oddział Warszawski SARP, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP, co podkreśla jego rangę w branży architektonicznej i deweloperskiej.
Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie estetycznych i funkcjonalnych realizacji, ale także promowanie dostępności jako kluczowego elementu nowoczesnego budownictwa. W poprzednich edycjach nagradzano m.in. biurowce, obiekty hotelowe, centra handlowe i projekty rewitalizacyjne, które z sukcesem połączyły wysoką jakość architektury z rozwiązaniami inkluzywnymi. Dla inwestorów i deweloperów nagroda stanowi potwierdzenie, że ich projekty spełniają najwyższe standardy społeczne i rynkowe.
Kto i jakie projekty może zgłosić do oceny?
Do konkursu można zgłaszać obiekty i przestrzenie publiczne, które zostały zrealizowane lub zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat. Kapituła, w której zasiadają architekci, urbaniści oraz specjaliści ds. dostępności, oceni zgłoszenia w ośmiu kategoriach, obejmujących szerokie spektrum rynku nieruchomości.
Kategorie konkursowe
Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą architekci, urbaniści oraz specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, a także eksperci zgłoszeni przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu
kategoriach:
- Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe.
- Mały obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni, nie przekraczającej 10 000 m2, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów.
- Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety.
- Obiekt biurowy/handlowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe).
- Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.
- Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku zabytkowego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- Koordynator ds. dostępności - nagroda za całokształt pracy dla osób, które odpowiadają za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do
- świadczonych przez firmę lub instytucję usług. Nagroda kierowana jest do koordynatorów ds. dostępności, pełnomocników ds. dostępności oraz pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością lub ich zespołów.
- Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Kapituła będzie mogła również przyznać nagrodę GRAND PRIX.
Harmonogram i kluczowe terminy dla uczestników
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej konkursu do 10 czerwca 2026 roku, do godz. 23:59. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że ocenie podlegać będą zarówno nowatorskie rozwiązania, jak i jakość wdrożenia standardowych udogodnień.
Zwycięzcy tegorocznej edycji zostaną ogłoszeni we wrześniu podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim. Poza nagrodami w poszczególnych kategoriach, kapituła ma możliwość przyznania nagrody specjalnej – GRAND PRIX – dla najbardziej wyróżniającego się projektu.