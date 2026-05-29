Lider Dostępności, prestiżowy konkurs dla branży nieruchomości. Termin dla projektów został przesunięty

Termin zgłoszeń do konkursu „Lider Dostępności” został przedłużony. Na prośbę zainteresowanych podmiotów, organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich – zdecydowali o przesunięciu ostatecznej daty nadsyłania kandydatur na 10 czerwca 2026 roku. Decyzja ta daje deweloperom, architektom i zarządcom nieruchomości dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji dla swoich projektów.

Czym jest konkurs Lider Dostępności i dlaczego jest ważny dla rynku?

„Lider Dostępności” to inicjatywa, która od dziesięciu lat promuje najlepsze praktyki w projektowaniu uniwersalnym. Konkurs nagradza obiekty i przestrzenie publiczne, które wyróżniają się pod względem dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z dziećmi. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji jest Oddział Warszawski SARP, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP, co podkreśla jego rangę w branży architektonicznej i deweloperskiej.

Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie estetycznych i funkcjonalnych realizacji, ale także promowanie dostępności jako kluczowego elementu nowoczesnego budownictwa. W poprzednich edycjach nagradzano m.in. biurowce, obiekty hotelowe, centra handlowe i projekty rewitalizacyjne, które z sukcesem połączyły wysoką jakość architektury z rozwiązaniami inkluzywnymi. Dla inwestorów i deweloperów nagroda stanowi potwierdzenie, że ich projekty spełniają najwyższe standardy społeczne i rynkowe.

Kto i jakie projekty może zgłosić do oceny?

Do konkursu można zgłaszać obiekty i przestrzenie publiczne, które zostały zrealizowane lub zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat. Kapituła, w której zasiadają architekci, urbaniści oraz specjaliści ds. dostępności, oceni zgłoszenia w ośmiu kategoriach, obejmujących szerokie spektrum rynku nieruchomości.

Kategorie konkursowe

Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą architekci, urbaniści oraz specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, a także eksperci zgłoszeni przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu

kategoriach:

Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe.

Mały obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni, nie przekraczającej 10 000 m2, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów.

Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety.

Obiekt biurowy/handlowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe).

Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.

Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku zabytkowego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Koordynator ds. dostępności - nagroda za całokształt pracy dla osób, które odpowiadają za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do

świadczonych przez firmę lub instytucję usług. Nagroda kierowana jest do koordynatorów ds. dostępności, pełnomocników ds. dostępności oraz pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością lub ich zespołów.

Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kapituła będzie mogła również przyznać nagrodę GRAND PRIX.

Harmonogram i kluczowe terminy dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej konkursu do 10 czerwca 2026 roku, do godz. 23:59. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że ocenie podlegać będą zarówno nowatorskie rozwiązania, jak i jakość wdrożenia standardowych udogodnień.

Zwycięzcy tegorocznej edycji zostaną ogłoszeni we wrześniu podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim. Poza nagrodami w poszczególnych kategoriach, kapituła ma możliwość przyznania nagrody specjalnej – GRAND PRIX – dla najbardziej wyróżniającego się projektu.