4 Design Days 2026 w Katowicach. Dzień 1. Co warto zapamiętać? O czym mówiono w kuluarach?

Za nami pierwszy dzień 4 Design Days w Katowicach

Pierwszy dzień jubileuszowej, 10. edycji 4 Design Days w Katowicach przebiegał w intensywnym rytmie wykładów, debat i spotkań branżowych. Uczestnicy mogli wysłuchać sesji inauguracyjnej „Architektura gotowa na wszystko”, poświęconej projektowaniu budynków odpornych na kryzysy klimatyczne, energetyczne i społeczne. W programie pojawiły się także dyskusje o architekturze emocji, wpływie hałasu na dobrostan użytkowników oraz architekturze regeneracyjnej. Równolegle odbywało się Property Forum: Pomysł na Miasto, gdzie debatowano o rozwoju polskich miast i roli deweloperów oraz samorządów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Pierwszy dzień zakończył się prezentacjami projektów redefiniujących współczesne miasta, a uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi realizacjami w obszarze designu i architektury.

Rozmowy prosto ze stoiska Architektury-murator

Tegoroczna, jubileuszowa 10. edycja 4 Design Days w Katowicach zgromadziła najważniejsze nazwiska świata projektowania, inwestycji i urbanistyki. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Muratora, a w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nie zabrakło przedstawicieli naszej redakcji, z Arturem Celińskim, naczelnym Architektury-murator, na czele. Na naszym stoisku przeprowadziliśmy wiele rozmów z uczestnikami, które stopniowo będą udostępniane na stronie i w mediach społecznościowych.

Osoby zainteresowane tematami architektury i urbanistyki mogą także sprawdzić nasz Podcast Architektoniczny oraz rozmowy z poprzednich wydarzeń, w tym z Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach.