Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Mozaiki, Cepelia i marmurowe podłogi

Częstochowskie Biuro Wystaw Artystycznych zaczęło kiełkować w 1968 roku. Projekt zlecono Włodzimierzowi Ściegiennemu, który później zasłynie innym budynkiem w mieście - spektakularnym Pałacem Ślubów z wyjątkowymi wnętrzami, które zachowały się do dziś. Wobec obu budynków toczy się obecnie postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

Budowę BWA ukończono w 1977 roku - budynek ozdobiony szklanymi mozaikami ułożonymi w kolorowe pasy stanął w reprezentacyjnym miejscu, na alei Najświętszej Maryi Panny. Wzorem innych inwestycji tego typu, obok galerii sztuki ulokowano sklep Cepelii, po którym dziś został już tylko szyld i kurczące się ze starości naklejki na szybach.

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Wydaje się być niewielki, a jednak mieści dziś galerię, kino i usługi, a wewnątrz, pomiędzy "kubikami" bryły, znalazło się miejsca dla dziedzińca. Od 2006 roku w galerii znajduje się osobna przestrzeń dla dzieł Beksińskiego. Budynek dopiero czeka na remont - na pewno zasługują na niego mozaiki, które odpadają ze ścian.

Tło dla serialu "Rojst"

Chociaż Rojst Millenium kręcono przede wszystkim w Częstochowie, sceny kręcono również na Dolnym Śląsku - w Świdnicy, Dzierżoniowie czy Wałbrzychu. W trzecim sezonie wracamy też na katowickie osiedle Zadole. Pojawia się front i foyer Hotelu Katowice, który posłużył za imitację wyburzonego Hotelu Silesia, grającego jeszcze w drugim sezonie serialowy Hotel Centrum. Dziś Hotel Katowice jest po w remoncie.

Posterunek policji gra z kolei była siedziba Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie, później służący za przychodnię. Drugim najczęściej występującym w 3. sezonie budynkiem jest postmodernistyczny częstochowski dworzec kolejowy (trwa jego rozbiórka). Szpital to świdnicka Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL - w remoncie-adaptacji. W ostatnim odcinku można z kolei zobaczyć Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.

Gdyby Rojst zaczęto kręcić dekadę później, zbiór budynków, których można by użyć w serialu, znacznie by się skurczył, a serialowe miasto wyglądałoby zupełnie inaczej.

Zobacz, jak wygląda Pałac Ślubów projektu Włodzimierza Ściegiennego:

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