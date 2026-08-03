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Przystanek PKP Warszawa Ulrychów. Podpisano umowę

Wreszcie powstanie zapowiadany od lat nowy przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 509, obok stacji Ulrychów na 2. linii metra. Ma powstać pod wiaduktem ul. Górczewskiej na styku Woli i Bemowa, nieopodal centrum handlowego Wola Park. Podpisanie umowy za 41 mln zł na zaprojektowanie i budowę obiektu ogłoszono 24 czerwca 2026 r. Generalnym wykonawcą została spółka Trakcja S.A., natomiast częścią projektową zajmie się należąca do Trakcji firma Torprojekt Sp. z o.o. Jak przekazało nam PKP PLK, inwestycja znajduje się obecnie na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Wszystko ma być gotowe w 2027 r.

Zakres inwestycji, oprócz budowy peronów, obejmuje m.in. wymianę rozjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku już w grudniu tego roku, jednak prace będą kontynuowane do drugiej połowy 2027 roku

Chęć stworzenia takiego przystanku zapisano w kolejowym masterplanie dla Warszawskiego Węzła Kolejowego z 2019 r. Główne założenie było takie, żeby odciążyć stację Warszawa Gdańska podczas remontu linii średnicowej (planowanego obecnie na lata 30.). Podczas gdy na Dworcu Gdańskim mogliby wysiadać pasażerowie chcący się przesiąść do metra M1, nowy przystanek Warszawa Ulrychów oferowałby przesiadkę na linię M2. Kilka lat później serwis rynek-kolejowy.pl cytował przedstawiciela PKP PLK: „W dalszej perspektywie (...) przystanek będzie można wykorzystać w ruchu miejskim i aglomeracyjnym” (SKM w kierunku Ożarowa Mazowieckiego). Przydałby się zatem i w bliższej, i dalszej przyszłości. Poniżej można zobaczyć jego planowaną lokalizację.

Autor: P. Mieszkowski i A.Lewandowski/PKP PLK S.A./ Materiały prasowe

Jakie połączenie kolei z metrem? Komfortowo nie będzie

Ponieważ projektowanie dopiero się rozpoczyna, nie znamy jeszcze szczegółów planowanych rozwiązań. Plany sprzed kilku lat nie napawają jednak optymizmem, szczególnie w przypadku kluczowej kwestii, jaką jest powiązanie przystanku kolejowego ze stacją metra.

Jak zapowiadano w 2024 r., peron w stronę stacji Warszawa Główna Towarowa znajdzie się na południe od wiaduktu ul. Górczewskiej przy centrum handlowym. Z kolei przystanek w kierunku Dworca Gdańskiego zlokalizowany będzie po północnej stronie wiaduktu. Ich planowana długość to 400–450 m, co ma umożliwić obsługę nawet najdłuższych składów dalekobieżnych.

Gorzej zapowiada się przesiadka – a to przecież przesiadka o kluczowym znaczeniu, bo według ustaleń „Gazety Wyborczej” przystanek Warszawa Ulrychów przejmie nawet 20% pasażerów PKP Intercity w czasie remontu linii średnicowej. PKP PLK od początku zapowiadało, że z uwagi na koszty raczej nie zbuduje tunelu łączącego przystanek kolejowy z metrem. Pasażerów czeka więc ok. 200-metrowa przesiadka pod gołym niebem. Nie jest to oczywiście odległość nie do pokonania, ale trudno mówić o komforcie, zwłaszcza w przypadku podróżnych z cięższym bagażem czy z trudnościami w poruszaniu się.

Zamiast węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia szykuje się zatem typowy warszawski „węzeł spacerowy”: wysiąść z pociągu, schodami lub windą wydostać się na górę, przejść 200 m, schodami lub windą dostać się pod ziemię, kupić bilet, wsiąść do metra. Na nasze pytania o tę przesiadkę PKP PLK odpowiedziało ogólnikowo:

Trwają uzgodnienia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. dotyczące integracji przystanku Warszawa Ulrychów ze stacją metra Ulrychów. Celem jest zapewnienie dogodnego połączenia pomiędzy obiema lokalizacjami poprzez odpowiednio zaprojektowane ciągi komunikacyjne, umożliwiające sprawną przesiadkę pasażerów.

Przystanki kolejowe PKP Nowy Świat i PKP Solec dopiero w latach 30. XXI w.

Przy okazji warto przypomnieć o innych planach kolejarzy związanych z remontem linii średnicowej. Obejmują one m.in. budowę dwóch nowych przystanków kolejowych w centrum Warszawy. Powstaną one w ramach remontu „średnicy” i zastąpią przeznaczony do likwidacji przystanek Warszawa Powiśle. Będą to:

PKP Nowy Świat – podziemna stacja pod dzisiejszym rondem de Gaulle’a (które docelowo ma zniknąć),

PKP Solec – przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Te nowe przystanki są planowane przede wszystkim z myślą o skuteczniejszej obsłudze koleją ścisłego centrum miasta (lokalizację przystanku Powiśle uznano po latach za nietrafioną). Nie powstaną jednak szybko – ich budowa nastąpi najwcześniej w latach 30. XXI w. To skutek kolejnego już opóźnienia remontu linii średnicowej, którego start jest obecnie zapowiadany na lata 2031–2035.

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