Modernizacja skupiła się na wnętrzach i instalacjach

Modernizacja V Tower przy ul. Chmielnej 85 w Warszawie objęła kompleksową przebudowę wnętrz i infrastruktury technicznej budynku. Obiekt, zaprojektowany w 1998 roku przez Leszka Kazimierza Klajnerta i Jerzego Czyża pozostał praktycznie niezmieniony pod względem bryły i elewacji. Zakres prac skoncentrował się głównie na wymianie instalacji i dostosowaniu przestrzeni do współczesnych standardów technicznych i użytkowych. Za projekt modernizacji odpowiada pracownia APA Wojciechowski Architekci. Modernizacja jest już praktycznie na finiszu - pozostały jedynie kosmetyczne decyzje projektowe.

W ramach modernizacji wymieniane zostały wszystkie kluczowe instalacje, w tym systemy HVAC, rozdzielnie elektryczne, instalacje hydrantowe i chłodzenia. Budynek wyposażono w system zarządzania BMS oraz klimatyzację VRV. Przebudowie poddano również garaż, gdzie zastosowano nową izolację, oświetlenie LED, nawierzchnie i bramy. Prace objęły 21 kondygnacji nadziemnych.

Odświeżono elementy art déco, kolumny i antresolę

Modernizacja nie ingerowała w charakterystyczne „podium” ani układ bryły, skupiając się na funkcjonalności, trwałości i parametrach technicznych budynku. Dotychczasowy granit w lobby został zastąpiony innymi materiałami naturalnymi, przy jednoczesnym zachowaniu i odświeżeniu elementów art déco, takich jak kolumny i konstrukcja antresoli. Projekt wnętrz założył także wprowadzenie zielonej ściany w osi lobby, nawiązującej do istniejącego ogrodu pomiędzy podium a wieżą. W biurach pojawiły się podwieszane sufity oraz rozwiązania umożliwiające elastyczną aranżację powierzchni przez najemców.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

