Czujemy, że nasz prestiż jest fikcyjny

W jaki sposób miasta budują swój wizerunek poprzez architekturę? Jak podkreśla architektka miasta Gdyni Paulina Szewczyk, siłą Gdyni jest konsekwencja.

– Budujemy ją od lat – od początku powstawania portu, przez przedwojenne i powojenne plany, okres transformacji ustrojowej aż po współczesność - mówi. Architektura Gdyni opiera się na urbanistyce kwartałowej wypełnianej zabudową modernistyczną. To broni się samo – dodaje architekta.

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W rozmowie pojawia się także temat obrzeży Gdyni, gdzie – jak zauważa Artur Celiński – modernizmu „aż tak bardzo nie ma”. Jak projektować takie miejsca? Odpowiedzią są lokalne centra, myślenie o przestrzeni przez pryzmat krótkich dystansów, wygoda mieszkańców, dobrze zaprojektowane ciągi piesze i tworzenie warunków do różnorodnych aktywności.

Posłuchaj rozmowy, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu przedmieść, współpracy miasta z deweloperami oraz o tym, jak architektura wpływa na budowanie tożsamości i wizerunku miasta.

Konferencja „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”.

30 czerwca 2026 odbyła się konferencja „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

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W historycznych, zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Byli też goście, obecni on-line, jak Robert Konieczny.

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