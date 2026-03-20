Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Miasto otwarte zamiast zamkniętej enklawy

Istotnym założeniem Piano Forte jest całkowite odejście od idei zamkniętego osiedla na rzecz przestrzeni w pełni zintegrowanej z miastem. Inwestycja powstaje na terenie dawnych Ogrodów Sukienniczych, a jej projekt zakłada otwarcie tego kwartału dla wszystkich łodzian. Centralnym punktem założenia będzie nowy plac miejski, który wraz z usługami zlokalizowanymi w parterach ma tętnić życiem i sprzyjać spotkaniom.

Niezwykle istotnym elementem technicznym jest stworzenie nowego układu komunikacyjnego. Inwestor wybuduje drogę publiczną oraz wewnętrzną, które połączą ulice Jaracza i Uniwersytecką. Nowa infrastruktura, obejmująca chodniki, miejsca postojowe, stojaki rowerowe oraz zieleń, ułatwi poruszanie się nie tylko przyszłym lokatorom, ale również mieszkańcom sąsiednich kamienic oraz służbom ratunkowym.

Piano i Forte - architektoniczny dialog skali

Za projekt architektoniczny odpowiada uznana pracownia PIG Architekci, która zaproponowała podział inwestycji na dwa budynki o odmiennych, lecz uzupełniających się charakterach.

Piano to niższy, ośmiokondygnacyjny budynek (z dwiema kondygnacjami podziemnymi) pomieści 200 mieszkań oraz 16 lokali usługowych. Jego skala została dopasowana do istniejącej zabudowy pierzejowej, tworząc harmonijne przejście w głąb działki.

Forte, to z kolei architektoniczna dominanta kompleksu, licząca aż 17 kondygnacji nadziemnych. Znajdzie się w niej 218 mieszkań. Wysokościowiec ten nada inwestycji wielkomiejskiego sznytu, oferując jednocześnie nowoczesne lokale usługowe w parterze.

Łączna kubatura całego założenia to 87 000 m³, a powierzchnia zabudowy samego budynku Piano wynosi 3 200 m². Generalnym wykonawcą, dbającym o bezpieczeństwo i standard prac, jest firma Unibep.

Design części wspólnych na wysokim poziomie - Gosia Baczyńska Paradyż

Tym, co bezsprzecznie wyróżnia Piano Forte na mapie łódzkich inwestycji, jest warstwa estetyczna części wspólnych. Ich koncepcję przygotowała Gosia Baczyńska, jedna z najbardziej cenionych polskich projektantek mody. Artystka przeniosła swoje doświadczenie w pracy z detalem i proporcjami na grunt architektury wnętrz, nadając im ponadczasową elegancję i wyrazisty charakter.

Dopełnieniem tej modowej wizji jest partnerstwo z Ceramiką Paradyż. Materiały tej marki zostały ściśle dopasowane do estetyki zaproponowanej przez projektantkę, co gwarantuje spójność wizualną całego projektu. Według inwestora takie połączenie świata mody i wysokiej jakości wykończenia sprawia, że Piano Forte staje się projektem o silnej tożsamości projektowej.

Harmonogram budowy i lokalizacja w sercu Łodzi

Budowa przy Jaracza 57 to proces zaplanowany z precyzją. Planowane zakończenie prac przewidziano na 31 stycznia 2028 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w strategicznym punkcie miasta - w bliskim sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna, Teatru Wielkiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz legendarnej ulicy Piotrkowskiej.

Dodajmy jeszcze, że inwestycja stanie w miejscu wyburzonego wieżowca Gazowni Łódzkiej, który to proces opisywaliśmy. Charakterystyczny lustrzany wieżowiec, modernizowany w latach 90. minionego wieku, musiał ustąpić miejsca nowocześniejszemu obiektowi, w którym powstaną mieszkania.

Piano Forte może się stać przykładem metamorfozy przestrzeni miejskiej, która nie tylko dostarcza nowe metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej (PUM dla budynku Forte to ponad 10 400 m²), ale przede wszystkim wprowadza nową jakość w centrum Łodzi, poprawiając bezpieczeństwo i estetykę otoczenia. Jak twierdzi inwestor, dla architektów i inwestorów jest to modelowy przykład realizacji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania, przynoszącej realne korzyści całej społeczności miejskiej.

Projekt architektoniczny: PIG Architekci

Projekt części wspólnych / współpraca kreatywna: Gosia Baczyńska,

Materiały i rozwiązania wykończeniowe części wspólnych: Ceramika Paradyż

Inwestor: Real Development

Generalny wykonawca: Unibep