MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rękawy pasażerskie w Porcie Polska - oto oferenci

Spółka CPK ogłosiła , że o budowę 92 rękawów pasażerskich ubiega się sześcioro oferentów. To urządzenia pozwalające szybko i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy budynkiem terminala a samolotami. Na razie zakończono przyjmowanie wniosków o udział w tym postępowaniu.

Wpłynęło sześć wniosków, które są obecnie weryfikowane pod kątem kompletności. Wnioski złożyły:

konsorcjum polskiej firmy Sezo Invest i singapurskiej Shinmaywa

firmy FMT Sweden AB ze Szwecji,

Albert Ziegler GmbH z Niemiec,

Adelte Airport Technologies

TK Airport Solutions z Hiszpanii

polski oddział hiszpańskiej firmy Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales.

Obecnie trwa ich analiza, ale do dialogu konkurencyjnego zaproszonych zostanie tylko pięcioro z nich.

To będzie gigantyczna inwestycja z 92 rękawami

Warto dodać, że projekt nowoczesnego terminala pasażerskiego Portu Polska zawiera aż 92 takie rękawy pasażerskie. Nie ma w Polsce drugiego lotniska, które mogłyby się z nim równać. 27 rękawów posiada Międzynarodowy Port Lotniczy im. F. Chopina na Okęciu. Porty regionalne mają ich po kilka, jeśli w ogóle. Lotnisko w Barcelonie posiada 60 rękawów pasażerskich, Najwięcej takich urządzeń mają lotniska w Londynie Heathrow (130) i paryskie lotnisko Charlesa de Gaulle’a (około 130).

Najpierw projekt, potem wykonanie i serwis

W postępowaniu, prowadzonym przez CPK dla Portu Polska, wybrany wykonawca będzie zobowiązany w zakresie podstawowym zbudować 72 rękawy pasażerskie, a 20 dodatkowych w zakresie opcjonalnym.Jak podaje CPK, wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie projektu wykonawczego, w tym dokumentacji warsztatowej. Po uzgodnieniu i akceptacji projektów przez spółkę, wykonawca przystąpi do produkcji, a następnie dostawy, montażu i uruchomienia rękawów pasażerskich. Po otwarciu lotniska będzie również odpowiedzialny za ich serwis.

Nowy terminal pasażerski Portu Polska - dialog konkurencyjny

Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe w formie dialogu konkurencyjnego dotyczące wyłonienia wykonawcy terminala głównego Portu Polska. Przypomnijmy, że zainteresowanie projektem było ogromne, a w rywalizacji bierze udział 5 konsorcjów, składających się w sumie z aż 16 firm wykonawczych. To największy przetarg zaplanowany przez CPK w tym roku, którego wartość szacowana jest na ponad 5 miliardów złotych.

Koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjny przygotowała pracownia Pracownia Foster + Partners. Terminal pasażerski będzie sercem nowego portu lotniczego CPK. Zaprojektowano go jako nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny środowisku obiekt o powierzchni około 450 tys. m.kw. Budynek główny zostanie połączony z pirsami pasażerskimi, które umożliwią pasażerom dotarcie do samolotów.

W dniu otwarcia terminal zaoferuje blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z możliwością rozbudowy o kolejne 30.

Tak ma wyglądać terminal Portu Polska

11