Tędy wiedzie droga do letnich kurortów nad Bałtykiem

Choć sieć dróg ekspresowych w Polsce rośnie w oczach, to właśnie S6 jest uznawana za komunikacyjny kręgosłup północnej części kraju. To tędy wiedzie droga do najpopularniejszych letnich kurortów, jak Łeba, Ustka czy Darłowo. Obecnie uwaga drogowców i turystów skupiona jest na 62-kilometrowym fragmencie między Słupskiem a Bożepolem Wielkim. To ostatnia „dziura” na mapie pomorskiej S6, której załatanie sprawi, że Szczecin i Gdańsk staną się sobie bliskie jak nigdy dotąd. Kierowcy i turyści planujący tegoroczne wyjazdy nad Bałtyk mogą już właściwie zacierać ręce. Budowa ważnych odcinków drogi ekspresowej S6, nazywanej od marca 2025 roku oficjalnie Trasą Kaszubską (Kaszëbskô Darga) wkroczyła już w decydującą fazę.

Prace są tu obecnie podzielone na cztery zadania. Praktycznie na całym brakującym fragmencie leży już nawierzchnia, a ekipy budowlane koncentrują się na montażu barier energochłonnych, ekranów przeciwolśnieniowych i malowaniu oznakowania. Jeśli aura nie spłata figla, II kwartał 2026 roku przyniesie nam upragnione otwarcie.

Droga S6 będzie gotowa przed wakacjami, a może wcześniej

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Mateusza Brożynę, rzecznika gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, plan otwarcia trasy przed sezonem letnim jest wciąż aktualny i bardzo realny. Nie jest wykluczone, że jeden z odcinków zostanie oddany wcześniej od trzech pozostałych.

Prace wciąż trwają i wymagają jeszcze nakładów w kilku miejscach. Na jednym krótkim, około 600-metrowym odcinku, wciąż kładziona jest nawierzchnia. Podtrzymuję jednak, że szacujemy otwarcie trasy przed wakacjami. Najbardziej zaawansowany jest najdłuższy fragment - liczący 22,5 km odcinek od Bożepola Wielkiego do Leśnic, budowany przez firmę Budimex. Właśnie przełożyliśmy tam ruch na sześciokilometrowym fragmencie od miejscowości Mosty do węzła Łęczyce - powiedział nam Mateusz Brożyna, rzecznik pomorskiego oddziału GDDKiA.

Jak twierdzi rzecznik, pogoda dopisuje drogowcom, na Pomorzu świeci słońce, więc prognozy kontynuowania prac bez przeszkód są optymistyczne. Drogowcy czekają na wyższe temperatury, potrzebne im do malowania oznakowania poziomego.

Betonowa ekspresówka na północy - S6

Budowa drogi ekspresowej S6 na Pomorzu to inwestycja ciekawa także z powodu nawierzchni, jaką będzie miała trasa. Na dwóch odcinkach S6 będzie bowiem miała nawierzchnię w technologii betonowej, podobnie jak niektóre odcinki autostrad. Na drogach ekspresowych zazwyczaj stosuje się nawierzchnie bitumiczne, choć jest kilka przypadków odstępstw od tej reguły, pomorska S6 będzie jednym z nich.

Na zastosowanie betonu zdecydowali się wykonawcy, realizujący trasę S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik (NDI) oraz z Bobrownik do Skórowa, gdzie za zadanie odpowiada firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o .

Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S6 - kwiecień 2026

Jak wygląda postęp prac na poszczególnych odcinkach? Jak mówi rzecznik, na odcinku Słupsk - Bobrowniki, liczącym około 16 kilometrów, do ukończenia trasy zostało jeszcze około 8 procent prac. Trwają tu również roboty przy łącznicach. Ten odcinek buduje firma NDI i NDI Sopot.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe - Budy i Bobrowniki oraz MOP o funkcji komercyjnej w Paprzycach (po obu stronach). Dodatkowo powstanie Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Stanęła tam jedna estakada, 15 przejść dla zwierząt i 7 wiaduktów.

Kolejny, 13-kilometrowy odcinek Bobrowniki - Skórowo buduje, jak już wspomnieliśmy, Aldesa. Także będzie betonowy. I nawierzchnia na trasie głównej jest tu już gotowa. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej wybudowane zostaną dwa węzły drogowe Rzechcino i Skórowo, 10 przejść dla zwierząt i 5 wiaduktów. Będzie tam też MOP Jeziorka I.

Na trzecim z odcinków Skórowo - Leśnice, liczącym niespełna 11 kilometrów długości, także konstrukcja trasy głównej jest praktycznie skończona. Wykonawca prowadzi obecnie prace przy łącznicach oraz zagęszczanie poboczy. Powstanie tu jeden węzeł – Lesnice, 14 przejść dla zwierząt i 11 wiaduktów. Będzie tam także MOP Darżewo.

Najbardziej zaawansowany jest 22,5-kilometrowy odcinek Bożepole Wielkie - Leśnice, budowany przez Budimex. Jak powiedział rzecznik, jego wcześniejsze otwarcie jest bardzo prawdopodobne.

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące organizacji ruchu dla całego tego 22-kilometrowego odcinka i istnieje szansa, że uda się go udostępnić kierowcom nieco wcześniej - mówi Mateusz Brożyna z GDDKiA.

To najdłuższy odcinek, na którym znalazły się cztery węzły: węzeł Lębork Południe, węzeł Lębork Wschód, węzeł Łęczyce oraz rozbudowany węzeł Bożepole Wielkie. Oprócz tego powstały tam m.in. dwa mosty, dwie estakady, 13 wiaduktów i 8 przejść dla zwierząt.

W 3,5 godziny z Gdańska do Szczecina

Jaka będzie nowa trasa S6 biegnąca z Trójmiasta do Szczecina? Na pewno bardziej komfortowa dla kierowców i o wiele szybsza niż obecnie używana DK6. To będzie nowoczesna dwupasmówka, bez jednopoziomowych skrzyżowań, pełna nowoczesnych obiektów inżynierskich, węzłów, estakad, wiaduktów i przejść dla zwierząt. Dla przeciętnego urlopowicza najważniejszy jest czas. Po otwarciu ostatniego fragmentu, podróż z Gdyni do Słupska zajmie zaledwie 1 godzinę i 20 minut, a dojazd z Trójmiasta do Świnoujścia skróci się do około 3,5 godziny. Co ciekawe, Berlin stanie się dla mieszkańców Pomorza idealnym kierunkiem na weekendowy wypad, ponieważ do stolicy Niemiec dojedziemy z Gdyni w mniej niż 5 godzin.

Skorzystają jednak nie tylko turyści. S6 to strategiczny szlak łączący porty w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku oraz kluczowa część europejskiej trasy Via Hanseatica, biegnącej od Lubeki aż do Rygi. Droga ma też znaczenie obronne (baza w Redzikowie) i energetyczne – GDDKiA już przygotowuje specjalny, 26-kilometrowy łącznik od S6 do przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie, który ma być gotowy w 2028 roku.

Trasa Kaszubska z tablicami regionalnymi

Dodajmy jeszcze, że Trasa Kaszubska to nie tylko asfalt i beton, to także hołd dla regionalnej tożsamości. Na odcinku między Gdynią a Bożepolem Wielkim stanęło już 12 dwujęzycznych, polsko-kaszubskich tablic, a docelowo w obu nadmorskich województwach będzie ich aż 52. To unikalny w skali kraju projekt, który ma przypominać podróżnym o głębokich korzeniach Pomorza.

Budowa S6 na Pomorzu kosztowała prawie 3 mld zł

Łączny koszt budowy pomorskiego odcinka od Słupska do Bożepola to blisko 2,9 mld zł, z czego niemal połowę pokryło unijne dofinansowanie. To gigantyczna inwestycja, która sprawi, że nadchodzące lato będzie pierwszym, w którym polskie wybrzeże naprawdę stanie przed nami otworem,. Do zakończenia całej „szóstki” brakować będzie jedynie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która obecnie jest na etapie przetargu.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Mapa przebiegu S6, na czerwono odcinki w budowie