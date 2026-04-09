Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa

To mocno dyskutowana inwestycja w Warszawie. Red Karolina Krasny na łamach Architektury-murator podkreślała że Liberty Tower wzbudza kontrowersje. - Docelowo budynek osiągnie 140 metrów wysokości, co zapewni mu miejsce na podium najwyższych wież mieszkalnych w stolicy. Budowa, wyceniana na 75 mln zł, ma potrwać 16 miesięcy - pisała.

Projekt przygotowała międzynarodowa pracownia Epstein, która zaproponowała formę złożoną z trzech nakładających się segmentów. Każdy z nich został delikatnie obrócony względem poprzedniego. Górna część wyróżnia się zaokrąglonymi narożnikami, środkową zaprojektowano węższą.

W kwietniu 2026 przy ul. Grzybowskiej 54 w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod wieżowy apartamentowiec. Ale zanim to się stało, już zdążyli sprzedać 60 apartamentów na najwyższych piętrach. Czy nabywców skusiła inspiracja nowojorskimi drapaczami chmur, którą podkreślał deweloper? "Inwestycja ma przenosić doświadczenie mieszkania w centrum na wyższy poziom” – czytamy w komunikacie spółki.

Pierwsze rezerwacje mieliśmy już na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Tak duże zainteresowanie bardzo nas cieszy, lecz nie zaskakuje - przyznaje Anna Łagowska‑Cioch, wiceprezes Resi Capital by Cavatina. I dodaje: Od czasu Cosmopolitana czy Złotej 44 to pierwszy wysokościowiec w standardzie premium w ścisłym centrum miasta.

Co to jest Liberty Tower. Historia inwestycji przy Grzybowskiej

To 43-kondygnacyjna wieża, jak podaje deweloper - "zaprojektowana dla osób ceniących design i komfort". Obecnie - i ostatecznie - realizowana jest przez Resi Capital by Cavatina - dewelopera na rynku mieszkaniowym. Zaoferuje 587 mieszkań, a lokatorzy będą mogli korzystać z prywatnego ogrodu oraz stref wellness i entertainment, wzbogaconych o akcenty artystyczne.

Jednak historia tej inwestycji na Woli jest długa - sięga roku 2013.

Jak przypomina raportwarszawski.pl, pierwszy deweloper wykupił roszczenia od dawnych mieszkańców, a następnie zburzył ruiny Fabryki Wyrobów Żelaznych Duschik & Scholze. Został jedynie fragment zabytkowego ogrodzenia. Ale nic nie powstało.W 2018 roku inwestycję kupił Golub GetHouse. To wtedy w zamkniętym konkursie wybrano amerykańskie biuro Arquitectonica, które do współpracy w charakterze lokalnego partnera zaprosiło firmę Epstein. Ale firma popadła w tarapaty finansowe i działkę wraz z projektem sprzedała singapurskiemu funduszowi inwestycyjnemu za 177 mln zł. Ten jednak nie chciał budować, a szukał chętnego, który odkupi nieruchomość. I wtedy kupiły ją firmy Dantex i Cavatina.

Jakie mieszkania będą w Liberty Tower

Wysokość budynku wyniesie 140 metrów, co uplasuje ją wśród trzech najwyższych budynków mieszkaniowych stolicy. Apartamenty zostaną rozlokowane na 42 piętrach, a parter zajmie kilka lokali usługowych. Deweloper zapowiada lokale od przestronnych, ponad 100-metrowych penthouse’ów po kompaktowe apartamenty z wydzieloną strefą sypialną. Najmniejsze mają mieć zaledwie 26 mkw. To mają być nie tylko lokale inwestycyjne.

- Decyzja o wprowadzeniu mniejszych lokali ściśle wiąże się ze zmianami rynku. Nasi klienci szukają w centrum alternatywy dla hoteli, miejsca na pobyty biznesowe. Często mieszkają pod miastem, a na weekend przyjeżdżają do Warszawy. Mniej potrzebują rozbudowanych mieszkań, a bardziej doceniają przestrzenie wspólne - mówi Anna Łagowska‑Cioch.

Do dyspozycji mieszkańców będzie pięć poziomów parkingu z 267 miejscami garażowymi

a także pomieszczenia do przechowywania rowerów

oraz komórki lokatorskie

Lokatorzy będą mogli liczyć na obsługę concierge’a.

Cavatina zapowiada, że perełką tej inwestycji będzie pierwsza kondygnacja, licząca 500 mkw, zaadaptowana na przestrzeń well‑being i miejsca do spotkań. Zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza obejmie siłownię oraz strefę spa i wellness z jacuzzi, saunami, tężniami solankowymi i salą do fizjomasażu. Druga pomieści salę kinową z projektorem oraz salon cygarowy - business lounge z biurkami i aneksem kuchennym. Całość tej kondygnacji będzie obsługiwana przez recepcję wyposażoną w nowoczesny system rezerwacji i pozostanie zamknięta dla osób z zewnątrz.

Apartamenty na Woli. Ceny

Wynoszą od 37 tys. zł za metr przez 44 tys. zł za metr kwadratowy do aż 60 tys. zł za m2. Mieszkania o powierzchni niecałych 27 metrów wyceniono na ponad milion złotych, a 30-metrowe - na 1,3 miliona. Najdroższy dostępny obecnie apartament o powierzchni 98 mkw wyceniono na 5,8 mln zł - to 60 tys. zł za metr.

Inne inwestycje Resi Capital by Cavatina

Spółka, obecna na rynku od 2020 roku, dysponuje portfelem blisko 5,3 tys. mieszkań, obejmującym siedem zakończonych inwestycji, 11 projektów w realizacji oraz kolejne przedsięwzięcia na etapie planowania. Koncentruje się na projektach mieszkaniowych i apartamentach premium w największych polskich miastach: w Warszawie, Katowicach (Katowicka Residence, która ma kontrowersyjną historię, ale powstaje), Łodzi, Bielsku-Białej, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Model realizacji projektów to „od A do Z” własnymi zasobami — od zakupu gruntu i projektowania, przez komercjalizację, po generalne wykonawstwo i wykończenie.

Obecnie deweloper realizuje też we Wrocławiu projekt Quorum Tower – 137‑metrowy wieżowiec mieszkaniowy w centrum miasta, ze strefą wellness oraz kortami do padla. Obie inwestycje - z Liberty Tower - wypełniają rynkową niszę: oferują życie w wieżowcu w standardzie premium.

Oto wizualizacje inwestycji we Wrocławiu:

9