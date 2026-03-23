Chmielna 75 w Warszawie jednak bez wieżowca? Deweloper zapowiada niski budynek

Chmielna 75, Warszawa. „Przeklęta” działka po Poczcie Polskiej

Obserwując liczne próby zabudowy działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie, można odnieść wrażenie, że nad tym miejscem ciąży jakaś klątwa. Od lat dwutysięcznych nie powiodła się bowiem żadna planowana na tym terenie inwestycja, choć mowa o atrakcyjnym terenie obok Warta Tower i niedaleko najwyższego wieżowca w Europie – Varso Tower.

Inwestorzy nie tracą jednak zapału. Jesienią 2023 r. Poczta Polska sprzedała działkę przy ul. Chmielnej 75 firmie Cavatina z Bielska-Białej. Warto dodać, że ta sama firma zbudowała stojący niedaleko biurowiec przy Chmielnej 89. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 1,0533 ha wynosiła 120 mln zł, a cena ostateczna aż 147,6 mln zł brutto. Była to więc jedna z najdroższych transakcji w historii Poczty Polskiej.

Nici z wysokościowca? Firma zmienia plany

Na działce przy Chmielnej 75 w Warszawie Cavatina Holding zapowiadała początkowo 36-piętrowy kompleks mixed-use. W marcu 2024 r. deweloper rozpoczął gromadzenie dokumentacji, zaś w 2025 r. toczyły się prace przygotowawcze. W obiekcie przy Chmielnej 75 planowano:

950 mieszkań,

biura,

punkty handlowo-usługowe,

wielokondygnacyjny garaż podziemny,

przestrzenie rekreacyjne i kulturotwórcze, w tym zielony, otwarty dziedziniec.

Firma długo nie ujawniała szczegółów, nie wspominano też o żadnym terminie budowy. W złożonym w 2024 r. wniosku o wydanie decyzji WZ deweloper opisywał budynek wielorodzinny z częścią usługową i garażem podziemnym, o zróżnicowanej wysokości od 11 do 36 kondygnacji nadziemnych.

– Metropolitarny charakter Al. Jerozolimskich, sąsiedztwo Chmielnej 89, Warta Tower, a dalej Varso, czyli najwyższego budynku w UE, uzasadnia, aby zaproponować dominantę wysokościową powyżej 100 metrów w narożniku działki od Al. Jerozolimskich. Drugi mocniejszy akcent tej zróżnicowanej zabudowy chcielibyśmy zaprojektować w przeciwległym narożniku na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej – podkreśliłby narożnik zabudowy i korespondowałby z budynkiem hotelowym na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Złotej. Wszystkie te elementy zostałyby wpisane w wielofunkcyjny i otwarty dziedziniec wewnątrz kompleksu, w którym znalazłaby się także np. scena i inne przestrzenie dla kultury i sztuki – wyjaśniał wówczas Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Group.

Deweloper Cavatina Holding zaprezentował nawet wstępne wizualizacje tego, jak mógłby wyglądać wieżowiec Chmielna 75. Nie podano, kto jest autorem projektu.

Miasto nie przyjęło jednak najwyraźniej argumentów inwestora. Na przełomie 2025 i 2026 r. urzędnicy wydali decyzję WZ, ale na budynek mający 8–9 kondygnacji nadziemnych. Jak przekazał nam w marcu 2026 r. inwestor, decyzja ta „gabarytowo zbliży go do zabudowy sąsiadującej po drugiej stronie ul. Żelaznej”. Jest zatem pewne, że projekt ulegnie zmianie, choć jak dotąd nie podano dalszych szczegółów.

Na pechowej działce miał powstać Implant Warsaw. Przeszkodziła pandemia

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy pomysł na zabudowę działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie. Pierwotnie stał tu zabytkowy budynek Centralnego Dworca Pocztowego (odtworzony fragment przedwojennego obiektu). Po jego wyburzeniu w 2007 r. miała tu powstać nowa siedziba Poczty Polskiej o wysokości 130 m, jednak ostatecznie z przyczyn finansowych do tego nie doszło.

Następnie w 2017 r. teren wydzierżawiła spółka Nowa Epoka Handlu, która chciała tu stworzyć Implant Warsaw – kompleks gastronomiczno-usługowo-handlowy, w którym odbywałyby się także liczne wydarzenia kulturalne. Inwestycja od początku borykała się jednak z problemami, a gdy w 2020 r. ruszyła budowa konstrukcji z 272 kontenerów, na przeszkodzie stanęła pandemia. Ostatecznie w 2021 r. idea umarła na dobre. Pozostałości po inwestycji usunięto w 2023 r.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Niedokończony Implant Warsaw, Chmielna 75