Architektoniczna wizja to dwukrotne zwiększenie skali

Głównym założeniem nowej koncepcji jest kompleksowa rozbudowa istniejącego obiektu w dwóch kierunkach - wschodnim i zachodnim. Plan obejmuje nie tylko powiększenie samej bryły, ale również budowę nowoczesnego pirsu odlotowego, co pozwoli na płynną obsługę ruchu pasażerskiego na poziomie 10 milionów osób rocznie. Po sfinalizowaniu prac, terminal będzie dysponował nawet dwukrotnie większą powierzchnią niż obecnie.

Inwestycja nie kończy się na samym budynku. W ramach modernizacji powstanie również rozbudowana infrastruktura towarzysząca, w tym wielopoziomowy parking na około 1600 samochodów oraz całkowicie przebudowany układ komunikacyjny na terenie portu.

Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, podkreśla wagę tego kroku.

Podpisanie tej umowy to jeden z najważniejszych momentów w historii naszego lotniska i naturalna kontynuacja rozpoczętego programu inwestycyjnego. Wchodzimy w etap, który zdecyduje o tym, jak Port Lotniczy Wrocław będzie wyglądał i funkcjonował w kolejnych dekadach - mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław

Inżynieria w służbie operacyjności

Projekt terminalu to integralna część szerszego procesu, który rozpoczął się jesienią 2024 roku od modernizacji strefy operacyjnej. Skala prowadzonych już prac ziemnych i betonowych jest imponująca. Jak zaznacza Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu lotniska, do tej pory podczas przebudowy części operacyjnej wykonano 90 000 m² nawierzchni betonowych, co odpowiada powierzchni niemal 13 boisk piłkarskich. Jeżeli dodamy do tego wykorzystanie około 160 tysięcy ton mieszanki mineralno-bitumicznej oraz ułożenie ponad 200 kilometrów różnego rodzaju instalacji, zobaczymy prawdziwą skalę przedsięwzięcia.

Nowe drogi kołowania, droga szybkiego zjazdu oraz płyta postojowa przygotowana dla 14 samolotów mają docelowo stworzyć wydolny system, zdolny obsłużyć zwiększoną liczbę operacji lotniczych generowanych przez rozbudowany terminal.

Nowoczesne skanery to komfort dla pasażerów

Wrocławskie lotnisko stawia na technologie przyszłości, zapowiadając instalację m.in. nowoczesnych skanerów CT, które zrewolucjonizują proces kontroli bezpieczeństwa. Zmiany będą jednak odczuwalne znacznie szybciej niż po zakończeniu głównej budowy. Już przed tegorocznym sezonem letnim pasażerowie otrzymają nową przestrzeń oczekiwania zlokalizowaną pod obecną halą odlotów, oferującą ponad 300 dodatkowych miejsc siedzących. Wkrótce pojawią się także automatyczne stanowiska do samodzielnego nadawania bagażu.

Architekci z konsorcjum projektowego mają teraz 18 miesięcy na dostarczenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Maciej Lewandowski, prezes WLC Inżynierowie, wskazuje, że dla jego zespołu jest to naturalna kontynuacja współpracy z portem.

Skala projektu oraz konieczność zwiększenia przepustowości terminalu to wyzwania, które wpisują się w nasze wspólne doświadczenie - mówi Maciej Lewandowski, prezes WLC Inżynierowie.

Port Lotniczy Wrocław to nie tylko węzeł komunikacyjny, obsługujący ok. 7,5 procent krajowego ruchu, ale przede wszystkim potężny motor napędowy Dolnego Śląska, generujący dla regionalnej gospodarki wartość dodaną rzędu 4,4 mld zł rocznie. Planowana rozbudowa ma tę pozycję ugruntować, czyniąc z wrocławskiego lotniska jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w tej części Europy.

Rozbudowa terminalu, do której się przygotowujemy, to oczywiście zadanie bardzo wymagające, jednak nie wolno nam zapominać o pasażerach, którzy przez cały okres inwestycyjny będą korzystać z naszych usług. Jeszcze przed tegorocznym szczytem sezonu letniego podróżni otrzymają do dyspozycji nową przestrzeń, w której będą mogli oczekiwać na swój lot. Ponad 300 siedzeń zostanie zlokalizowanych na poziomie +0,5 pod aktualnie wykorzystywaną halą odlotów. Dodatkowo w ciągu najbliższych tygodni zainstalowane zostaną automatyczne stanowiska do samodzielnego nadawania bagażu, które jeszcze bardziej przyspieszą proces obsługi pasażerów przed odlotem – zauważa Dariusz Kowalczyk, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.