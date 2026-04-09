Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Żywica potrzebuje słońca, czyli dlaczego czekano z nawierzchnią do wiosny

Rozpoczynający się 9 kwietnia proces wymiany nawierzchni na kładce stacji Warszawa Zachodnia jest elementem domykającym wieloletnią, kompleksową przebudowę tego obiektu. Inżynierowie wyznaczyli termin zakończenia prac na 7 maja 2026 roku. Choć główny zarys modernizacji został już ukończony, finalizacja prac na samej kładce, schodach oraz jej rampie północnej musiała zostać odłożona w czasie ze względów technologicznych.

Zastosowanie nowoczesnej nawierzchni z żywicy wymagało bowiem specyficznych i stabilnych warunków atmosferycznych, których nie dało się zapewnić w okresie zimowym, gdy finalizowano większość kluczowych robót. Żywica, jako materiał o wysokiej trwałości i odporności na intensywny ruch pieszy, ma restrykcyjne normy dotyczące temperatury i wilgotności podczas aplikacji, co wymusiło na Polskich Liniach Kolejowych (PLK) rozpoczęcie tego etapu dopiero wraz z nadejściem wiosennej aury.

Tunel jako główna arteria stacji Warszawa Zachodnia przez miesiąc

Na czas wyłączenia kładki z użytkowania, jedynym łącznikiem między peronami pozostaje przejście podziemne. Jest to obiekt o skali dotąd niespotykanej w polskiej infrastrukturze kolejowej - tunel o długości około 500 metrów jest najdłuższym przejściem pasażerskim w całej sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. Jego funkcja wykracza daleko poza zwykłą komunikację, łącząc w sposób bezkolizyjny i nowoczesny dwie warszawskie dzielnice - Ochotę i Wolę.

Architektura tunelu, przebiegającego pod aż 20 torami kolejowymi, została zaprojektowana z myślą o maksymalnej użyteczności. Na powierzchni tej nowoczesnej przestrzeni mieści się 26 punktów usługowych, kasy biletowe, ogólnodostępne toalety oraz poczekalnie dla podróżnych. Wejścia do tego podziemnego traktu znajdują się zarówno od strony Alei Jerozolimskich, jak i od strony ulicy Tunelowej. Całość została w pełni dostosowana do standardów dostępności: system wind i schodów ruchomych pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom o ograniczonej mobilności oraz pasażerom podróżującym z ciężkim, wielkogabarytowym bagażem.

Organizacja ruchu na Warszawie Zachodniej podczas remontu kładki

Architektura ekologiczna i bilans finansowy modernizacji

Warszawa Zachodnia po zakończeniu prac staje się wzorcowym przykładem połączenia nowoczesnej architektury z rozwiązaniami proekologicznymi. Stacja dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi peronami, które w całości zostały przykryte zintegrowanym zadaszeniem. Na konstrukcjach dachowych zainstalowano system paneli fotowoltaicznych, który jest w stanie pokryć około jednej trzeciej zapotrzebowania całego obiektu na energię elektryczną, co znacząco obniża koszty eksploatacyjne stacji. Każdy z peronów został również wyposażony w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej, w tym ekrany z rozkładami jazdy, tablice informacyjne oraz wysokiej jakości nagłośnienie.

Wartość całkowitej modernizacji węzła Warszawa Zachodnia sięgnęła około 3,1 mld zł brutto (około 2,5 mld zł netto). Inwestycja ta uzyskała znaczące wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), co pozwoliło na realizację jednej z największych i najbardziej skomplikowanych operacji budowlanych w historii krajowej kolei.

Organizacja ruchu na Warszawie Zachodniej do 7 maja

Wprowadzone od 9 kwietnia zmiany mają charakter tymczasowy i służą osiągnięciu docelowej wygody pasażerów. Chociaż kładka przez najbliższy miesiąc pozostanie placem budowy, pełne wykorzystanie potencjału nowego przejścia podziemnego ma zminimalizować niedogodności wynikające z trwającej wymiany nawierzchni. Zakończenie prac planowane na pierwszą dekadę maja pozwoli na ostateczne udostępnienie wszystkich ciągów komunikacyjnych stacji w ich najwyższym, docelowym standardzie wykończenia.