Inwestycja za miliardy, czyli Czesi budują ważną dla Polski autostradę D11

Odcinek Jaroměř - Trutnov o długości 19,6 km to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych u naszych południowych sąsiadów. Po latach sporów i opóźnień, kontrakt o wartości 9,08 mld koron netto (około 1,5 mld zł) trafił w ręce silnego stowarzyszenia czterech gigantów branży budowlanej: EUROVIA (lider), MI Roads, Metrostav TBR oraz M-SILNICE.

Skala wyzwania jest ogromna. Inżynierowie mają zaledwie 42 miesiące na realizację projektu, który obejmuje budowę aż 241 obiektów, w tym 24 mostów i ekrany dźwiękochłonne o imponującej łącznej długości ponad 12 kilometrów. Jak podkreśla Radek Mátl, dyrektor generalny czeskiej odpowiedniczki polskiej GDDKiA, czyli Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - inżynierowie muszą przemieścić aż 2,26 miliona metrów sześciennych mas ziemnych.

Inżynieryjna perła - tunel pod Kamiennym Wierchem

Najbardziej skomplikowanym elementem nowej trasy D11 będzie tunel Kamenný Vrch. Tunel będzie składał się z dwóch nitek - lewa o długości 780 metrów i prawa, krótsza o 24 metry.

Oprócz tunelu, na trasie powstaną dwa kluczowe węzły (skrzyżowania): Choustníkovo Hradiště oraz Kocbeře, których łącznice będą miały łączną długość 2,2 km. Pomyślano również o komforcie podróżnych i środowisku – powstanie ekodukt dla zwierząt oraz nowoczesne, dwukierunkowe miejsce obsługi podróżnych (MOP) Brusnice, oferujące 20 miejsc dla ciężarówek i ponad 50 dla samochodów osobowych. Na trasie powstanie w sumie aż 241 obiektów inżynierskich, w tym 24 mosty, dwa skrzyżowania, MOP oraz 12 kilometrów ekranów dźwiękochłonnych.

Autor: RDS/ Materiały prasowe Przebieg autostrady D11 Jaromer - Trutnov

Srebrne zegarki i złote franki - co kryła czeska ziemia pod autostradę?

Zanim na plac budowy wjechały koparki, teren został gruntownie przebadany przez archeologów, a ich odkrycia są równie fascynujące co sama budowa. Na trasie D11 odnaleziono nie tylko artefakty prehistoryczne, ale przede wszystkim groby wojskowe z XVIII i XIX wieku.

Wśród wydobytych przedmiotów, które świadczą o burzliwej historii tych terenów, znalazły się takie ciekawostki, jak srebrny zegarek z motywem psa, złoty frank wybity w 1854 roku, a także guziki, jeździeckie strzemię i ołowiane pociski z muszkietów. Te znaleziska stanowią niezwykłe tło dla nowoczesnej drogi, która połączy przyszłość z przeszłością regionu.

Kiedy autostradą D11 będzie się dało dojechać z Czech nad Bałtyk?

Dla kierowców najważniejsze są daty. Choć budowa całego odcinka do Jaroměřa zakończy się dopiero jesienią 2029 roku, to pierwsze ułatwienia pojawią się znacznie szybciej. Już w listopadzie 2026 roku planowane jest oddanie do użytku ponad 3-kilometrowego łącznika bezpośrednio przy granicy, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał polskiej S3 i płynnie wjechać na terytorium Czech w rejonie Královca.

Docelowo, w 2029 roku, cała autostrada D11 z Pragi do granicy Polski będzie liczyła 154 kilometry. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie lokalne - codziennie odciąży od ruchu tranzytowego tysiące mieszkańców takich miejscowości jak Choustníkovo Hradiště czy Dvůr Králové.

Strategiczna przyszłość korytarza D11

Znaczenie autostrady D11 będzie rosło wraz z postępami na innej ważnej trasie - D35. Eksperci z ŘSD przewidują, że po połączeniu z polską siecią i drogą D35, natężenie ruchu na D11 może dorównać obciążeniu najruchliwszej czeskiej autostrady D1. Już teraz trwają analizy nad poszerzeniem odcinka z Pragi do Podiebradów (do 42. kilometra) do sześciu pasów ruchu.

Obecnie czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad realizuje łącznie ponad 225 kilometrów nowych tras, z czego większość stanowią autostrady. Budowa odcinka Jaroměř – Trutnov to symboliczny finał wieloletnich starań o stworzenie nowoczesnego korytarza transportowego łączącego porty w Szczecinie i Świnoujściu z sercem Europy Środkowej. Od 2029 roku podróż nad Bałtyk stanie się dla czeskich turystów szybka, bezpieczna i w pełni autostradowa.