Są wnioski o pozwolenia na budowę i decyzje środowiskowe dla S10

Najświeższe doniesienia z Kujaw potwierdzają, że wojewoda kujawsko-pomorski wydał właśnie pozwolenie na budowę (ZRID) dla toruńskiego fragmentu drogi ekspresowej S10, co oznacza, że ostatnie 12 kilometrów trasy między Bydgoszczą a Toruniem oficjalnie wchodzi w fazę realizacji.

Ten konkretny odcinek, łączący węzły Toruń Zachód i Toruń Południe, jest domknięciem układanki, która już wkrótce pozwoli kierowcom na sprawne ominięcie miasta od południa. Niemal równolegle, bo pod koniec marca 2026 roku, drogowcy wykonali kolejny krok w stronę Mazowsza, składając wniosek o decyzję środowiskową dla ponad 40-kilometrowego odcinka od autostrady A1 aż do granicy województwa. Wybrany wariant W4, zwany fioletowym, wyznacza ostateczny kierunek tej trasy w stronę stolicy, omijając Włocławek od północy i wprowadzając zupełnie nową jakość podróżowania przez centrum Polski.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Przebieg drogi ekspresowej S10 Szczecin - Bydgoszcz, na czerwono odcinki w budowie, na niebiesko - w przygotowaniu, zielono - przetarg

S10 połączenie zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską

Droga ekspresowa S10 to projekt o skali, która odmieni transportową mapę kraju. Ta arteria o docelowej długości około 460 kilometrów jest projektowana jako najkrótsze i najbardziej efektywne połączenie zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.

Jej znaczenie wykracza jednak daleko poza zwykłą komunikację między miastami, bo S10 ma pełnić rolę równoleżnikowego łącznika dla najważniejszych tras biegnących z północy na południe, takich jak S11, S5 czy autostrada A1. Dla gospodarki regionów położonych wzdłuż jej przebiegu to ogromny impuls rozwojowy, szczególnie dla sektorów logistyki i transportu. Co więcej, nowa trasa stanie się realną alternatywą dla często zakorkowanej autostrady A2, tworząc nowoczesny korytarz od granicy z Niemcami aż po kierunek litewski. To także ogromna szansa dla Płocka, który dzięki planowanemu łącznikowi w postaci nowej drogi krajowej nr 60 zyska wreszcie komfortowe połączenie z siecią dróg ekspresowych.

Zachodnia ofensywa drogowa od Szczecina do Piły

Obecnie na mapie S10 najwięcej dzieje się na jej krańcach. Na zachodzie, między Szczecinem a Wałczem, w realizacji znajduje się już 100-kilometrowy odcinek, podzielony na siedem mniejszych zadań. Na początku 2026 roku wojewodowie wydali kolejne pozwolenia na budowę dla fragmentów, takich jak Cybowo - Łowicz Wałecki czy Piecnik - Wałcz.

Wykonawcy, przejmują kolejne place budowy, rozpoczynając od rozpoznania saperskiego i prac geodezyjnych. Choć zimowa aura narzucała pewne ograniczenia, wiosną ciężki sprzęt wjechał w teren na pełną skalę. Nowa trasa na tym obszarze w dużej mierze ominie obecne wąskie gardła, stając się m.in. nowoczesną obwodnicą Kalisza Pomorskiego czy Jabłonowa.

Zgodnie z przyjętymi harmonogramami, kierowcy przejadą całym tym zachodnim odcinkiem S10 w połowie 2028 roku.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Przebieg drogi ekspresowej S10 Włocławek - Warszawa

Kujawski łącznik Bydgoszczy z Toruniem

Centralna część trasy S10, łącząca dwie stolice województwa kujawsko-pomorskiego, jest już w bardzo zaawansowanym stadium budowy. Realizacja została podzielona na cztery odcinki, z których trzy osiągnęły już znaczący stopień zaawansowania - na fragmencie od Solca Kujawskiego do Torunia Zachód wykonano już blisko połowę zaplanowanych prac. Większością tej trasy, od węzła Bydgoszcz Południe aż do toruńskich przedmieść, planowo pojedziemy już w przyszłym roku.

Wyjątkiem pozostaje wspomniany wcześniej odcinek toruński, który ze względu na późniejsze uzyskanie pozwoleń, zostanie oddany do użytku w 2028 roku. Inwestycja ta jest o tyle ciekawa, że wykorzystuje rezerwę terenu pozostawioną dwie dekady temu przy budowie południowej obwodnicy Torunia. Dzięki temu obecna jednojezdniowa droga zyska drugą nitkę, a na krótkim, półtorakilometrowym fragmencie trasa rozrośnie się do niespotykanego w tej części kraju przekroju trzech pasów w każdą stronę.

Nowy most we Włocławku, droga przez Puszczę Drawską na S10

Inżynieryjny rozmach drogi S10 najlepiej obrazują obiekty, które mają stanąć na jej trasie, a bezsprzecznym królem tej listy będzie na pewno nowy most nad Wisłą we Włocławku. Ta przeprawa, planowana w ramach przyjętego niedawno wariantu fioletowego, będzie miała przekrój trzech pasów w każdą stronę, z czego po jednym pasie zostanie przeznaczone na ruch lokalny, co bardzo poprawi komunikację w samym mieście.

Równie ciekawie prezentują się odcinki zachodnie, gdzie trasa musi przeciąć ekologicznie wrażliwe tereny, takie jak Puszcza Drawska. Na samym tylko 16-kilometrowym fragmencie pod Wałczem zaplanowano budowę aż 15 obiektów mostowych, w tym estakad nad dolinami rzek i wiaduktów nad liniami kolejowymi. S10 ma być też wzorem nowoczesnej dbałości o środowisko, bo na całej trasie powstają dziesiątki przejść dla dużych zwierząt, z których niektóre mają rekordową szerokość sięgającą 50 metrów, a koszt budowy jednego takiego obiektu to niekiedy kilkanaście milionów złotych. Inżynierowie przewidzieli nawet specjalne udogodnienia dla najmniejszych mieszkańców lasów, projektując po 24 przepusty dla płazów na pojedynczych odcinkach.

Kiedy cała droga ekspresowa S10 będzie gotowa?

Choć wiele fragmentów jest już w budowie, proces inwestycyjny dla pozostałych części trasy cały czas trwa. W marcu 2026 roku poznaliśmy oferty dziewięciu firm zainteresowanych budową brakującego połączenia Wyrzyska z Bydgoszczą. To blisko 40 kilometrów drogi, która pobiegnie na północ od obecnej trasy krajowej nr 10, zamieniając ją w lokalną drogę wojewódzką. Jeśli przetargi zakończą się zgodnie z planem, roboty budowlane ruszą tam w 2028 roku i potrwają trzy lata.

Najbardziej odległa w czasie, ale równie istotna, jest realizacja wschodniego krańca trasy w stronę Warszawy. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pełna przejezdność całej S10, od granicy z Niemcami aż po węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej koło Naruszewa, zostanie osiągnięta na przełomie 2032 i 2033 roku. Do tego czasu Polska zyska jeden ze swoich najważniejszych korytarzy transportowych, domykając system dróg ekspresowych w północnej części kraju.