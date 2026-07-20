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Kołobrzeg, od lat umacniający swoją pozycję jako stolica polskiego luksusu nad Bałtykiem, zyska wkrótce obiekt, który na nowo zdefiniuje pojęcie architektury organicznej w segmencie hospitality. Unique Hotel Kołobrzeg, najnowsze dzieło warszawskiej pracowni KM Rubaszkiewicz realizowane przez Grupę Marvipol, ma być współczesną interpretacją nadmorskiego krajobrazu zamkniętą w betonie, szkle i zieleni. Zlokalizowany w elitarnej pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie, budynek ma szansę stać się architektonicznym łącznikiem między surowością natury a nowoczesnym designem.
Hotel częściowo przesłoni bryłę hotelu Mearl, jednak patrząc na projekt odnosi się wrażenie, że nowy obiekt będzie poniekąd dopełnieniem budowanego już hotelu Mearl. Zagłębiając się dalej w szczegóły - można powiedzieć, że nie ma w tym nic dziwnego, bo autorem projektów obu hoteli jest ta sama pracownia.
Krajobraz rzeźbiony wiatrem - filozofia projektu pracowni KM Rubaszkiewicz
Współczesna architektura hotelowa nad Bałtykiem coraz częściej odchodzi od kanciastych, ciężkich brył na rzecz form, które zdają się „płynąć” wraz z otoczeniem. Założenia projektowe Unique Hotel Kołobrzeg są tego najlepszym przykładem. Pracownia KM Rubaszkiewicz, odpowiedzialna za stronę wizualną obiektu, postawiła na horyzontalizm i miękkość form.
Główną inspiracją dla projektantów była dynamika nadmorskiej scenerii. Bryła budynku charakteryzuje się płynnymi liniami i zaokrąglonymi narożnikami, które mają eliminować wizualną agresywność architektury w pasie nadmorskim. Najbardziej charakterystycznym elementem są jednak tarasowe uskoki kondygnacji. Nie jest to jedynie zabieg estetyczny – to funkcjonalne nawiązanie do naturalnych form rzeźbionych przez wiatr oraz kształtów nadmorskich wydm. Dzięki takiemu układowi, budynek zyskuje lekkość, a goście większości z 227 apartamentów będą mogli cieszyć się spektakularnym, niczym nieprzesłoniętym widokiem na morze.
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Lokalizacja z kategorii prestige - sąsiedztwo, które zobowiązuje
Miejsce, w którym powstanie inwestycja – przy ul. Sułkowskiego 7 – to jedna z ostatnich tak cennych nieruchomości w Kołobrzegu. Unique Hotel zostanie wzniesiony w pierwszej linii brzegowej, co oznacza, że od plaży i szumu fal gości dzielić będzie jedynie nadmorska promenada.
Inwestycja Marvipolu wpisuje się w niezwykle prestiżowy kontekst urbanistyczny. Unique Hotel wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie uznanego, pięciogwiazdkowego hotelu Marine Zdrojova.
Co więcej, projekt Rubaszkiewicza zostanie zlokalizowany bezpośrednio przed budowanym obecnie luksusowym hotelem Mearl. To strategiczne rozmieszczenie budynków stworzy nowoczesną, kaskadową zabudowę, w której każda z brył walczy o najlepszy dostęp do światła i panoramy Bałtyku. Architekci musieli więc zaprojektować obiekt, który nie tylko nie przytłoczy sąsiadów, ale stanie się dla nich estetycznym dopełnieniem.
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8 tysięcy metrów kwadratowych standardu premium
Pod płaszczem efektownej elewacji kryje się hotel o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 8115,36 mkw. Marvipol Development, bazując na swoim doświadczeniu z segmentu Hospitality (widocznym w projektach takich jak Royal Tulip Warsaw Centre czy Golden Tulip Gdańsk Old Town), zaplanował tu kompleksową ofertę dla najbardziej wymagających gości.
Unique Hotel zaoferuje apartamenty o zróżnicowanej powierzchni - od kompaktowych, 25-metrowych lokali, po luksusowe apartamenty o powierzchni 104 mkw. Istotne dla charakteru obiektu będą jednak przestrzenie wspólne. Projekt przewiduje wewnątrz nowoczesną strefę SPA z saunami, łaźnią parową i prozdrowotną grotą solną.
Będzie też system basenowy obejmujący zarówno niecki wewnętrzne, jak i zewnętrzne jacuzzi, co pozwoli na relaks z widokiem na morze niezależnie od pory roku. W planach jest także autorska restauracja oraz spektakularny, dwupoziomowy beach bar, który ma szansę stać się nowym centrum życia towarzyskiego wschodniej części kołobrzeskiej plaży.
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Kiedy ruszy budowa Unique Hotel Kołobrzeg? Harmonogram inwestycji
Inwestycja jest realizowana w popularnym, a jednocześnie bezpiecznym dla inwestorów modelu condo. Marvipol nawiązał współpracę z operatorem Unique Hotels & Apartments, co gwarantuje profesjonalne zarządzanie obiektem po jego oddaniu. Jak zapewnia inwestor, chętni mogą liczyć na 70 proc. zysku z wynajmu oraz możliwość korzystania z pobytu właścicielskiego.
Jak podkreśla Agnieszka Litwińska, dyrektor sprzedaży w Marvipol Development S.A., połączenie pierwszej linii brzegowej z pięciogwiazdkowym standardem to przepis na stabilne przychody przez cały rok.
Dla pasjonatów architektury i lokalnych obserwatorów ważny jest jednak harmonogram prac. Choć przedsprzedaż apartamentów już ruszyła w lipcu 2026 roku, pierwsze maszyny na placu budowy pojawią się na przełomie roku 2026/2027.
Rozpoczęcie budowy Unique Hotel Kołobrzeg planowane jest bowiem na IV kwartał 2026 r. lub I kwartał 2027 r. Zakończenie inwestycji - przewiduje się na II–III kwartał 2029 r.
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