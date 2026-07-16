W Strykowie rośnie miasto w mieście
Centrum Rozwoju Strykowa to projekt o skali wykraczającej poza ramy typowej inwestycji gminnej. Na obszarze około 10 hektarów, pomiędzy ulicami Szafera, Polną a Warszawską, wyrasta obecnie tak naprawdę miasto w mieście. Zaprojektowanie tak rozległego kompleksu wymagało stworzenia sprawnego systemu połączeń pomiędzy obiektami wchodzącymi w jego skład. Autorem projektu całego Centrum Rozwoju Strykowa jest architekt - Radosław Guzowski.
Sercem CRS jest dwukondygnacyjne, przeszklone atrium, które pełni funkcję głównego holu dla domu kultury i hali sportowej.
- Na dziedzińcu Centrum Rozwoju Strykowa znajdują się wejścia główne do budynków przedszkola, szkoły oraz do łącznika i dalej do hali sportowej i domu kultury. Tu również parkować będą autobusy dowożące dzieci i młodzież do szkoły - opowiada przedstawiciel generalnego wykonawcy, Krzysztof Drożdż, kierownik kontraktu z firmy MIRBUD S.A.
To rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo i logistyczną sprawność całego obiektu.
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Edukacja w otoczeniu zieleni - powstaje szkoła dla 800 uczniów
Największym kubaturowym elementem Centrum Rozwoju Strykowa jest budynek szkoły podstawowej, zaprojektowany z myślą o 800 uczniach. Architektura obiektu opiera się na trzech kondygnacjach, które funkcjonalnie dzielą przestrzeń.
Parter - to strefa dla najmłodszych, administracja oraz świetlica. Pierwsze piętro mieści bibliotekę, sale dydaktyczne oraz gabinety logopedy i pedagoga. Drugie piętro przeznaczono wyłącznie na sale dydaktyczne.
Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest wewnętrzny dziedziniec szkoły, który ma służyć nie tylko do odpoczynku, ale i organizacji uroczystości plenerowych.
Całość jest skomunikowana z halą sportową i domem kultury poprzez system przeszklonych łączników, co będzie pozwalało uczniom na korzystanie z pełnej infrastruktury bez konieczności wychodzenia na zewnątrz podczas zajęć lekcyjnych.
Tuż obok znajduje się przedszkole dla 225 dzieci, gdzie każda sala ma bezpośrednie wyjście na ogród i plac zabaw.
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Kultura i sport pod jednym dachem
Centrum Rozwoju Strykowa to także potężne zaplecze kulturalne i sportowe. Dom Kultury został wyposażony w profesjonalną salę teatralno-wokalną i koncertową, która pomieści ponad 200 osób.
W sali teatralnej prowadzone są obecnie prace związane z montażem różnych technologii sceny oraz okładzin akustycznych. Oprócz sceny, mieszkańcy zyskają dostęp do sal tanecznych, plastycznych oraz nowoczesnej biblioteki z cichą czytelnią.
Prawdziwe emocje budzi jednak hala sportowa z trybunami na około 700 osób. To obiekt wielofunkcyjny, w którym głównym elementem jest ścianka wspinaczkowa o wysokości 8 metrów.
Projekt przewiduje tu także sale do sportów walki, fitnessu, crossfitu, siłownię oraz specjalistyczną salę do treningu kolarskiego i odnowę biologiczną.
Zewnętrzny kompleks sportowy nie ustępuje halom. Powstało tu boisko do piłki nożnej z nawierzchnią hybrydową (zgodne z licencją PZPN), boisko ze sztuczną trawą oraz pełną infrastrukturę lekkoatletyczną z 400-metrową bieżnią.
Ciekawostką, która zachwyca fanów sportu, są krzesełka na trybunach stadionu meczowego - jak twierdzą przedstawiciele wykonawcy - identyczne modele są obecnie montowane na modernizowanym stadionie Camp Nou w Barcelonie.
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Kiedy będzie gotowe Centrum Rozwoju Strykowa?
Skala projektu CRS wymaga precyzyjnego planowania finansowego. Wartość umowy z wykonawcą, firmą MIRBUD S.A., to 166,75 mln zł. Gmina Stryków skutecznie pozyskuje na ten cel dotacje zewnętrzne. Udało się zdobyć m.in. 4 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program Sportowa Polska), 4,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Dom Kultury oraz 2 mln zł z Polskiego Ładu.
Prace budowlane wystartowały we wrześniu 2024 roku. Harmonogram jest napięty, ale realizowany zgodnie z planem. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 20 sierpnia 2024 r., a planowany termin zakończenia całej inwestycji to lipiec 2027 roku.
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