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Karpacz ponownie centrum międzynarodowego dialogu

W dniach 8–10 września 2026 roku odbędzie się XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu – największa konferencja społeczno-gospodarcza Europy Środkowej. Co roku wydarzenie przyciąga ponad 6 tysięcy uczestników z około 60 państw, a od ponad trzydziestu lat pozostaje miejscem spotkań liderów polityki, biznesu, nauki i kultury, którzy wspólnie dyskutują o kierunkach rozwoju Europy i świata.

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Hasło tegorocznej edycji – „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian” – nawiązuje do wyzwań, z jakimi mierzy się współczesna społeczność międzynarodowa. Wojna w Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie oraz zmieniający się układ sił geopolitycznych sprawiają, że państwa i organizacje międzynarodowe poszukują nowych sposobów budowania bezpieczeństwa, odporności oraz trwałego rozwoju.

Światowej klasy eksperci i setki debat

Wśród gości specjalnych Forum znajdą się uznani eksperci i liderzy opinii z różnych części świata. Do Karpacza przyjedzie m.in. Mads Nissen – wielokrotny laureat konkursu World Press Photo, którego fotografie zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać wystąpienia Hala Brandsa – amerykańskiego geopolityka, profesora Johns Hopkins University i publicysty Bloomberg Opinion.

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Istotne miejsce w programie zajmą zagadnienia związane z nowymi technologiami. O sztucznej inteligencji opowie prof. Nicole Alexander, była dyrektorka globalnego marketingu Meta, obecnie wykładająca na Columbia University i New York University. Z kolei Emilio Cozzi z „Forbes Italia” przedstawi perspektywy rozwoju gospodarki kosmicznej i geopolityki kosmosu. W gronie prelegentów znajdą się także m.in. Sera Koulabdara, prof. Dirk Oschmann oraz prof. Asim Khwaja z Harvard Kennedy School, który zaprezentuje możliwości rozwoju na styku sztucznej inteligencji i technologii kwantowych.

Autor: materiały organizatora/ Materiały prasowe Forum Ekonomiczne w Karpaczu –europejska platforma dialogu

Program obejmuje ponad 500 wydarzeń merytorycznych, skupionych wokół takich obszarów jak AI Forum, Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Forum Polska–Czechy, Forum Polsko-Chińskie, gospodarka, bezpieczeństwo międzynarodowe, społeczeństwo czy zrównoważony rozwój. W debatach weźmie udział ponad 500 ekspertów reprezentujących ponad 150 uczelni i instytutów badawczych. Tradycyjnie wydarzenie otworzy prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, a głównym partnerem merytorycznym pozostaje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Rekordowe zainteresowanie jubileuszową edycją

Forum Ekonomiczne to nie tylko miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także jedna z najważniejszych platform networkingowych w regionie. W ubiegłym roku wydarzenie współtworzyło 355 partnerów, w tym 146 partnerów biznesowych i 110 instytucjonalnych. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji również blisko 5 tys. m² powierzchni wystawienniczej w Centrum Konferencyjnym Hotelu Gołębiewski.

Wiele wskazuje na to, że jubileuszowa edycja pobije dotychczasowy rekord frekwencji. Organizatorzy przypominają, że niższe opłaty rejestracyjne obowiązują jedynie do końca lipca. Podczas rejestracji uczestnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty noclegowej przygotowanej przez wieloletnich partnerów Forum, a osoby zakwaterowane w rekomendowanych hotelach mają zapewniony bezpłatny transport do centrum konferencyjnego.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.